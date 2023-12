50 великих мемов российской фигурки

Наше фигурное катание – спорт с особой атмосферой.

За последние годы оно обросло бесконечностью измерений, легенд и мизансцен, в которых существуют герои во взаимодействии со зрителями.

Здесь своя мифология, свой дух, свои символы и свой язык. А еще – неповторимые смыслы и идиомы, в которых постороннему не разобраться без специального переводчика.

Это 50 мемов нашей фигурки, которые прошли испытание временем и давно живут самостоятельной жизнью.

Не та девочка выиграла

«Я хочу, чтобы она выиграла, не потому что она победила, а потому что перестрадала», – молилась Татьяна Тарасова в прямом эфире сразу после олимпийского проката Медведевой.

Когда Максим Траньков рассказал, что вся сборная болела за Женю, а Тутберидзе произнесла знаменитое «обе золотые», фанаты поняли: для федерации золото Загитовой стало большой проблемой.

Придержать в юниорах

По словам Тутберидзе, такой упрек от Медведевой она услышала сразу после проигранной произвольной на Олимпиаде-2018. Дословно фраза звучала так: «неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?».

Сама Женя эту фразу так и не смогла вспомнить, но на всякий случай открестилась, уточнив, что «если и сказала, то не это имела в виду».

Грибы

Высокие баллы, к которым не было очевидных предпосылок, – повод поговорить о грибах. Да, это работает только в сторону увеличения: нагрибовать в минус невозможно!

Кто главная грибница нашей фигурки? Кого грибовали наглее остальных? А кого не спасают даже гигантские грибы?

Мы проверяли: само слово залетело в индустрию благодаря Татьяне Тарасовой. Она цитировала хореографа Петра Дурнева, который периодически удивлялся оценкам так: эй, вы что, грибов объелись?!

Прижилось.

Маг Рудольф Загайнов

Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити – время, когда мужскую фигурку окутала черная магия. Татьяна Тарасова пригласила в команду психолога Рудольфа Загайнова – для подготовки Алексея Ягудина.

«Выходя на четверной прыжок, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд», – если когда-то Евгений Плющенко и падал, то лишь по велению потусторонних сил и злых колдунов, которые работали исключительно на Ягудина.

Приостановить карьеру

«Никуда не ухожу, но в предстоящем сезоне не выступлю», – карьеры в нашей фигурке бесконечны, просто имеют свойство приостанавливаться.

Но даже если тебя приведут в программу «Время», об этом объявишь не ты, а тревожный голос диктора Клейменова, почему-то озвучивающего твое решение. Слово в слово.

Прокат в лесу

Когда на домашнюю Олимпиаду хочется отправить кого-то конкретного, важно, чтобы это было обставлено легальными формальностями. Например, контрольным прокатом (пусть и для одного фигуриста), который можно провести где угодно – хоть на базе Новогорска.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпийская программа Best of Plushenko. Спасибо Федерации Фигурного катания России за предоставленный материал», – чтобы раздобыть архивное видео, его герою понадобилось 6 лет.

Бомонд / Шубы

Условный альянс бывших и заслуженных (возраст, титулы, статус не особо важны), который супервайзером нависает над фигуркой. Эти люди растолкуют все что угодно: из-за чего все нам завидуют, кто должен быть проклят и почему уход конкретно этого фигуриста – не потеря.

В бомонд сложно войти, позицию там легко потерять, а его слова о тебе невозможно забыть.

Сделано!

Последние годы Татьяна Тарасова практически не комментирует соревнования, но никто (включая любимого ученика Ягудина) не может характеризовать происходящее на льду так же емко и ярко, как она. «Сделано» от Тарасовой – куда более лестная оценка прыжка, чем GOE +5 в протоколе.

Чистый хвост

Формула чистого хвоста принадлежит Ирине Винер, но мемом она стала благодаря Тутберидзе. «Побеждает тот, у кого хвост чище», – таков секрет успеха Этери (но четверные прыжки, тоже не помешают, конечно).

«И зачем я напрягалась?»

Косторная никогда не боялась быть собой даже в кисс-энд-крае. Ее недовольное лицо и разочарованное «и зачем я напрягалась?» – реакция на низкие оценки за первый прокат короткой с тройным акселем.

4 года спустя Алена все та же.

Начинающий тренер

2017-й: Евгений Плющенко впервые назвался тренером, подобрав Аделину Сотникову.

2020-й: Алексей Ягудин обозвал его (или не его?) начинающим тренером.

Маленькая собачка – до старости щенок?

Загитова безызбежно проявляется

Как из оговорки запоздало сделать мем и даже запустить мерч? Просто надо уметь проявляться. Алина с одинаковым успехом поет, ведет программы на телевидении и придумывает слова.

Истерика Трусовой

В фигурный эфир врывалось всякое, но таких сильных эмоций у льда он точно не пропускал через себя никогда.

В вечность ушли, наверное, не столько судорожные перемещения Трусовой вдоль борта и рев с потекшей по щеке тушью, сколько ключевые фразы:

● «Это соревнование, которое сломало мою жизнь навсегда», – сказано в лицо тренеру Дудакову;

● «У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – теперь реплика в ходу, а на место золотой медали можно подставлять более-менее что угодно;

● «Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!» – здесь, по сути, так и получилось. После Олимпиады Трусова вышла лишь на два соревнования.

Федерации фигурного катания на коньках России об этом ничего не известно

Поэтому комментариев пока не будет.

«Леша может все»

У каждого человека должен быть тот, кто будет смотреть на него как Тарасова на Ягудина.

Леша действительно может многое: играть в театре, прыгать тройные с железным бедром, обыгрывать действующих фигуристов в шоу-турнире, вести «Ледниковый период» и даже бесить Плющенко спустя 20 лет.

11 лет вместе и дальше вместе

В марте 2018-го Медведева уверенно кивнула в ответ на вопрос журналиста о работе с Тутберидзе – «11 лет вместе и дальше вместе?» Спустя два месяца она собирала вещи в Канаду, а Этери вместо трогательного фото в обнимку с Женей и дочерью на рабочем столе показывала в прайм-тайме безответные смски...

Переписка Тутберидзе и Медведевой

«Странно, что на мои смс я не получаю ответа. Это как минимум неприятно», – претензия Этери к ученице, подсвеченная самим тренером в эфире Первого канала.

Мем оказался настолько живучим, что даже сама Медведева недавно вспоминала его в сторис.

Преодоление Щербаковой

Анна – королева лирических программ. Апогей борьбы – короткая на ЧР-2021, где фигуристку после пневмонии спасали нашатырь и крепкое плечо Тутберидзе.

В какой-то момент образы будто слились в один, а эмоции замкнулись на этом выражении лица.

«Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем»

Елизавета Худайберидева сформулировала универсальный ответ на любую необоснованную претензию, хамскую реплику или просто проявление плохого вкуса.

Вам не нравится катание Коляды? Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем.

Everything in life is going like sinusoid, up and down, up and down

Алексей Мишин – автор не только уникальных изобретений, но и мемов: Туктамышеву он называл статуей свободы, Плющенко – Шекспиром, а победу девушек над парнями на Кубке Первого канала – праздником феминизма.

Everything in life is going like sinusoid, up and down, up and down – когда сам себе и коуч, и проводник.

Диана и Дэвис / «Да, мы блатные»

Два года назад Илья Авербух смешно оговорился, назвав Смолкина фамилией партнерши. Глеб воспринимает это с улыбкой: «Нормально отношусь, с иронией. Абсолютно не обидно».

Еще один мем создал сам Дэвис Смолкин, прокомментировав выступление на чемпионате России фразой «да, мы блатные». Сейчас Глеб благодаря американскому гражданству жены претендует на грин-карту и, в отличие от остальных топовых сборников, безболезненно сменил спортивное гражданство. И в чем он был не прав?

Гном Гномыч

Гном Гномыч, он же Саша Плющенко, он же будущий олимпийский чемпион (по версии самого себя).

Возможно, 10-летний фигурист вырос из детского прозвища, но оно все еще с ним. И больше ассоциируется с красивой жизнью, съемками в клипах Киркорова и в рекламе поправок в Конституцию.

Белое пальто

В фигурке его никто не носит и никто о нем не говорит. Но оно есть – и важно его не пачкать. А если испачкалось, срочно отстирывать!

«Я ни хера не поняла»

Драгоценные несколько часов, когда Россия уже выиграла олимпийский командник в Пекине, но еще не узнала об отмене награждения из-за допинг-пробы Валиевой, запомнились мемом от Насти Мишиной.

После сенсационных новостей от WADA эту фразу наверняка тоже часто произносили в Пекине, но уже с другой интонацией.

ПапаСтас, Рязанский самбист, мама Скопцовой, мама Ангелопола, папа Смолкина – в общем, родители фигуристов

Иногда мемы генерируют не сами фигуристы, а их родители.

Choose your fighter:

● мама Анастасии Скопцовой, которая обсуждала с фанатами в интернете якобы придуманный федерацией план получения Дианой Дэвис олимпийского золота;

● папа Глеба Смолкина, который последним узнает о женитьбе сына и его новых гражданствах;

● ПапаСтас, он же отец Анны Щербаковой, по мнению комментаторов оплачивающий дочери ботофермы и победы в разных голосованиях;

● отец Александры Трусовой, благодаря Ренату Лайшеву известный как рязанский самбист и не всегда успешно режиссирующий карьеру дочери;

● мама Валерия Ангелопола, упрекнувшая Василису Кагановскую в том, что та бескорыстно пользовалась регистрацией в московской квартире их семьи, а потом не прониклась контрактом, по которому должна была полностью содержать партнера.

Плющенко на церемонии награждения в Ванкувере-2010

1,31 балла – ровно столько разделило Плющенко и Лайсачека на Играх-2010, а спустя 8 лет – Загитову и Медведеву в Пхенчхане.

Впрочем, реакция Евгения на серебро напоминала о другом олимпийском финале. Как и Трусова, Плющенко не стал держать лицо: демонстративно перешагнул через высшую ступень пьедестала во время церемонии награждения, активно ухмылялся, поправляя серебро на шее, а потом обвинил федерацию в том, что она не опротестовала результаты.

Отдельная калитка

Открытые прокаты сезона-2018/19 – первое публичное столкновение Медведевой и Тутберидзе после громкого расставания.

Незаметная деталь – выход Жени на лед через отдельную калитку – приобрел метафоричные оттенки, когда она отобралась на чемпионат мира благодаря спорным результатам дополнительных стартов в Великом Новгороде.

«Внутри меня жила девочка, которая наивно верила. Но вы ее убили»

Туктамышева, перед которой калитка на том отборе закрылась, тяжело переживала поражение и выложила пост: «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь».

Медведева давно не соревнуется, а Лиза действительно совершила красивый камбэк: в 2021-м все же попала на ЧМ и взяла серебро, довела количество ультра-си до трех на две программы и только на 13-м взрослом сезоне взяла паузу.

Букет цветов тренеру

Фигурное катание – спорт, в котором смена тренера приравнивается к предательству. Не подарить цветы на прощание – контрольный выстрел в собственную репутацию.

Букет Шредингера для Тутбердзе, который Этери не дождалась от Медведевой, потому что они разминулись на катке, стал одним из главных фигурных мемов. Возможно, после этого в «Хрустальном» разлюбили цветы.

Капюшон Валиевой

Если бы в фигурке объявили конкурс на лучший символ самых безнадежных эмоциональных состояний – одиночества, беззащитности, брошенности, – то ничего точнее Камилы Валиевой, бегущей сквозь микст-зону Пекина в натянутом на лицо капюшоне, придумать уже невозможно.

Где были в этот момент взрослые – возможно, создавали макет ее будущей программы на эту тему?

«Очень, #####, смешно. Опять, #####, ######, обосрать поддержку»

Максим Траньков всегда искренен в своих реакциях – за что иногда и получает от фанатов. А во фразе-меме, ворвавшейся в эфир Первого канала, от Максима получает Владимир Морозов.

Евгений Викторович нас не тренировал

«У победы тысяча отцов, поражение всегда сирота», – весной 2021-го это выражение обрело транскрипцию и в фигурке .

Исследование Sports.ru о первом гранд-сезоне «Ангелов Плющенко» (спойлер – неудачном) продолжилось флешмобом от фигуристов академии, которые организованно доказывали, что Евгений Викторович не имел отношения ни к их тренировочному процессу, ни к отрицательным результатам.

Расшевелили это болодце

Тренируют, может быть, и другие, но болотце в фигурном катании шевелит сам Плющенко с женой. По крайней мере, по версии Яны Рудковской. Ей же принадлежит авторское написание этого слова – через «д».

А рядом с «болодцем» нашего фигурного катания появился пруд с карпами, на который соблазнялись Трусова, Косторная и многие другие.

«Алиночка, привет»

Весна и лето 2020-го были непростыми для Тутберидзе: в академию Плющенко от нее ушли сначала Трусова, сестры Жилины и тренер Розанов, а вслед за ними – Алена Косторная, которая упрекнула Этери в первом же миксте сезона.

Когда новый тренер бывших звезд «Хрустального» заверил, что не переманивает чужих фигуристов, Тутберидзе не выдержала и опубликовала переписку Алины Загитовой с Яной Рудковской. Первая же фраза в ней – легенда.

Загиботы / Медвеботы и другие боты

Когда фанаты фигурного катания собираются в большие кланы, они почти автоматом получают уже не обидные прозвища ботов. Теперь есть и трусоботы, и щербоботы. Так ли популярен фигурист, если у него нет ботов?

#Работаемдальше

Девиз команды Этери Тутберидзе, распространившийся из ее соцсетей на все наше фигурное катание. При случае так можно подвести черту вообще под любым событием. Для Тутберидзе – скорее символ неприступности и сфокусированности на больших задачах.

Музыка из золотого фонда

Любой фанат фигурного катания легко напоет «Танец рыцарей», вспомнит несколько десятков программ под «Кармен» и назовет не меньше пяти песен из саундтрека к «Великому Гэтсби». Иногда хочется на уровне ISU забанить хотя бы на пару сезонов «50 оттенков серого» и «Ла-ла ленд» – как Александр Жулин запретил сам себе Рахманинова.

Амок

Просто запустите в голове видеоряд с бесконечными падениями Михаила Коляды и закадровым голосом Татьяны Тарасовой. Амок?

Контракты Яны Рудковской и Валерия Ангелопола

Любая попытка обсудить деньги в фигурном катании заканчивается мемом: Рудковская отметилась «контрактом западного образца» для Косторной, а Валерий Ангелопол – неказистым российским для своей (теперь уже бывшей) партнерши Василисы Кагановской. Впрочем, даже Яна вряд ли выставляла чемпионке Европы счет за шнурки и коньки.

Но какая же ирония: теперь Ангелопол катается в «Ангелах Плющенко».

Ошибка ввода

Надбавки +3 GOE за падение с прыжка? Или -5 за чистый элемент? Пересчет баллов после награждения? Забудьте про грибы – это ошибка ввода данных. Да, судьи ошибаются не только в футболе – в фигурке они порой жмут не на те кнопки (или забывают нажать на те).

Важно: если аудитория не заметила странностей, то про ошибку ввода рассказывать не обязательно.

Московская дикция / Королева шантеклера

Ренат Лайшев, выбирая между ведущими Загитовой и Медведевой, отдал предпочтение Евгении и ее дикции. А Алину даже не позвал на праздник школы. Почему? Просто она не героиня испанского кинематографа 1960-х.

Одноразовые стаканчики

«Мне не нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки», – манифест-метафора Рафаэля Арутюняна.

Выдающийся тренер против короткой карьеры в женском катании.

Зрелое женское

А если карьера счастливо растянулась, это почти гарантированный пропуск в клуб Зрелого Женского Катания.

Здесь понимают то, что катают, умеют показывать любовь (потому что сами пережили) и, скорее всего, проигрывают гораздо более техничным школьницам.

Акселек

Один из тренерских приемов Плющенко – мотивационные видео в соцсетях. Алену Косторную, правда, подбадривающее «Давай акселек!» на прыжок так и не сподвигло – а спустя два месяца она и вовсе вернулась к Тутберидзе.

Дедушка Камилы Валиевой

В ближайшие месяцы Спортивный арбитражный суд (CAS) определит, как триметазидин попал в организм фигуристки.

Вот тогда и поймем: дедушкин стакан полон или пуст?

В очередь!

Очередь в фигурном катании – сама по себе мем: сначала фигуристы стоят в ней за высокими компонентами, потом – за поездками на главные старты, дальше – за первым номером сборной. Дмитрий Козловский отправил соперников искать, кто последний, сразу после проката произвольной на Гран-при России три года назад.

Медведева строит новое тело

Переехав в Канаду для тренировок с Брайаном Орсером, Евгения увлеклась мифологией: «Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, какого у меня еще никогда в жизни не было…»

Квад мы так и не увидели, а что там с новым телом?

Объятия Сотниковой и судьи Шеховцовой

Аделина Сотникова дважды пыталась поставить под сомнение собственную олимпийскую победу.

1) сразу после проката побежала обниматься с судьей соревнований (и по совместительству женой генерального директора ФФКР Валентина Писеева) Аллой Шеховцовой;

2) а в 2023-м придумала себе положительную допинг-пробу, от чего изумился даже МОК.

«Отпустили, но сохранили»

7 января 2019 года Тутберидзе опубликовала один из самых трогательных постов – подборку фото бывших учеников с подписью «В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили». Медведева, Питкеев и Липницкая лайкнули, а в комментариях неожиданное перемирие назвали рождественским чудом.

Фигурка – само это слово

Эх, во что же превратили такой красивый и сложный спорт, как фигурное катание. «Вижу фигурку – ставлю минус».

Кстати, люди из фигурки говорят именно «фигурка»!

***

Разумеется, мемов больше: мы наверняка что-то не вспомнили, а что-то не посчитали настолько значимым. Предлагайте другие мемы – и мы сделаем еще один список!

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer / Staff, Henri Szwarc / Stringer; РИА Новости/Евгения Новоженина, Екатерина Чеснокова, Александр Вильф, Максим Богодвид, Владимир Песня, Владимир Баранов; twitter.com; 1tv.ru; instagram.com