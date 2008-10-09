Евгения Медведева: «Не говорила, что нужно было держать Загитову еще год в юниорах. Если и говорила, то не это имела в виду»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла слова своего бывшего тренера Этер Тутберидзе о том, что якобы просила придержать Алину Загитову еще на год в юниорах.

Когда Медведевой задали вопрос о Загитовой, то спортсменка отказалась отвечать.

«Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?» – сказала Медведева.

Однако позже фигуристка все-таки решила ответить на вопросы журналиста.

«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Оно было верным. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство в Пхенчхане-2018 нечестным.

Что касается фразы о Загитовой и юниорах, то я этого не говорила. Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», – рассказала Медведева.

Медведева и Тутберидзе – это война. Они не жалеют друг друга