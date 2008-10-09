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    Евгения Медведева: «Не говорила, что нужно было держать Загитову еще год в юниорах. Если и говорила, то не это имела в виду»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла слова своего бывшего тренера Этер Тутберидзе о том, что якобы просила придержать Алину Загитову еще на год в юниорах.

    Когда Медведевой задали вопрос о Загитовой, то спортсменка отказалась отвечать.

    «Пожалуйста, можно мы не будем говорить о Загитовой?» – сказала Медведева.

    Однако позже фигуристка все-таки решила ответить на вопросы журналиста.

    «Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Оно было верным. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство в Пхенчхане-2018 нечестным.

    Что касается фразы о Загитовой и юниорах, то я этого не говорила. Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила», – рассказала Медведева.

    Медведева и Тутберидзе – это война. Они не жалеют друг друга

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