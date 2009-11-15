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    Траньков об угрозах от фанатов Загитовой: «Из пожеланий: умереть, заболеть раком, сломать позвоночник и ходить под себя»

    Теги Максим Траньков сборная России болельщики женское катание соцсети Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением на критику болельщиков после его заявления о том, что на Играх-2018 спортсмены поддерживали Евгению Медведеву, а не Алину Загитову.

    «Это не детский горшок – это голова фанатов-********. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас – фэйки.

    Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою «ублюдочную семью», сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите – футбол…

    Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», – написал Траньков в инстаграме.

    Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

    В фигурном катании скоро подерутся болельщики. Даже в футболе нет столько злости

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