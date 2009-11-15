Траньков об угрозах от фанатов Загитовой: «Из пожеланий: умереть, заболеть раком, сломать позвоночник и ходить под себя»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением на критику болельщиков после его заявления о том, что на Играх-2018 спортсмены поддерживали Евгению Медведеву, а не .

«Это не детский горшок – это голова фанатов-********. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас – фэйки.

Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою «ублюдочную семью», сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите – футбол…

Короче. В комментариях еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», – написал Траньков в инстаграме.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

В фигурном катании скоро подерутся болельщики. Даже в футболе нет столько злости