«Какие параметры фигуры? 85-57-88». Худайбердиева ответила на вопросы подписчиков в соцсети

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы в соцсети.

– Что у тебя в жизни на первом месте: ты или твой мужчина?

– Мне кажется, такой вопрос некорректен. Сразу чувствуется токсичность и абьюзивность в вашей среде обитания.

Если мозг генерирует, что: а) вы можете не любить себя, б) мужчина – ваша собственность и может вам принадлежать. Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем. 

– Как думаете, до скольки лет будете кататься?

– До пенсии. 

– Какие параметры фигуры?

– 85-57-88. 

– Вы сами делаете себе макияж для выступлений? Или визажисты?

– Всегда сама, – написала Худайбердиева. 

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

29 комментариев

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Mira Val
Ответ Nassta
Ну как что, есть проводник, а есть полупроводник
Понятно, Лиза с полупроводниками не советуется, только с целыми))
0
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0
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Arina Gerasimova
Генерирует, токсичность, абьюз, коуч, проводник, о боже, как же смешно это читать ахахаха
+7
0
+7
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AllaS
Лиза в прошлые сезоны была с прекрасной фигурой.А в этом году не узнать. Крайне худа.
+2
-1
+1
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Другая_
Ответ на первый вопрос 😂😂😂😂😂😂😂
+3
0
+3
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Александр Шульгин
"Проработайте с проводником или коучем". А сама интересно с кем обсуждает
+3
0
+3
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kate_ko
Ответ Sincere
При чтении первого ответа чуть под стол не скатилась))) Очень в тему)) https://youtu.be/0StJB3jqvsc
да, очень смешно, если бы не грустно. понятно теперь откуда у девы такие ответы в интервью. она все кейсы проработала с коучем и полупроводником и вот вообще ни разу не токсичная)
+4
0
+4
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kate_ko
Ответ Леван Мкртчян
Это такая хрень алюминевая или медная, из-за которой у Худайбердыевой дома свет есть . Ну, на крайняк , невысокий шерп может так представиться, где-нибудь у подножия Эвереста или Анапурны, либо тётя Люба вагоновожатая
хохотнула с невысокого шерпа))
+2
0
+2
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Sincere
При чтении первого ответа чуть под стол не скатилась)))
Очень в тему)) https://youtu.be/0StJB3jqvsc
+4
-1
+3
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Artemon1302
Какая пустота…
+7
0
+7
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Леван Мкртчян
Ответ Mira Val
А проводник, это что? 👀
Это такая хрень алюминевая или медная, из-за которой у Худайбердыевой дома свет есть .
Ну, на крайняк , невысокий шерп может так представиться, где-нибудь у подножия Эвереста или Анапурны, либо тётя Люба вагоновожатая
+5
-1
+4
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Nassta
85 и 88 прям сильно сомнительно, она ж совмесм худышка, но может кость широкая если только
+2
0
+2
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Allbee
Ответ Mira Val
А проводник, это что? 👀
Либо металлы, их соединения, виды электротехнического угля, растворы солей (кислот, щелочей), ионизированных газов, либо старшая вагоновожатая, бельё ещё выдает. Не знаю зачем о них Упадибердиева упоминает. Наверное значение подзабыла
+9
0
+9
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Nassta
Ответ Mira Val
А проводник, это что? 👀
Ну как что, есть проводник, а есть полупроводник
+9
0
+9
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Nassta
Ответ Дружба11
Екатерина,к сожалению,там Лизе какой то коуч или проводник голову задурил,вчитайтесь в текст,думаю,что есть люди,которые видели своих знакомых после всяких там коуч семинаров-вместо адекватного поведения-начиналось агрессивное самоутверждение безальтерностивности своей правоты....
О да! Есть такие!
+5
0
+5
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Allbee
Макияж кстати лучше доверить кому нибудь, может хоть что-то приличное состряпать, а то мексиканские страсти на тощем злобном лице отпугивают даже через экран телевизора. Только воду на порчу заряжать
+5
0
+5
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Allbee
Какая Лиза наглая. Фу.
+8
0
+8
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Irina Kistler
А) её мозг явно генерирует кризис
В) если она продолжит худеть, то пенсия наступит очень скоро
+13
0
+13
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Тайга86
Комментировать особо нечего, но параметры у Лизы модельные.
+1
-6
-5
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Додик Аксель
После ответа на первый вопрос здесь. Хочется вспомнить и употребить великий и могучий...
+6
0
+6
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Дудабот Уно
Лиза, лучше ешь лучше, кусаешься уже.
+11
0
+11
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Mira Val
А проводник, это что? 👀
+9
0
+9
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Дружба11
Ответ Екатерина Худешенко
По-моему токсичность чувствуется не в вопросах, а в Лизиных ответах
Екатерина,к сожалению,там Лизе какой то коуч или проводник голову задурил,вчитайтесь в текст,думаю,что есть люди,которые видели своих знакомых после всяких там коуч семинаров-вместо адекватного поведения-начиналось агрессивное самоутверждение безальтерностивности своей правоты....
+17
0
+17
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Великий Алонсо
"Токсичность, абьюзивность, кейс, коуч". 🤮🤮🤮🤮🤮🖕🖕🖕
+38
-1
+37
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Дружба11
"Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем." -кто же тебе задурил голову девочка?какой проводник?какой коуч?)
А я и думаю почему вы так агрессивно с Базиным отрубали претензии к Вам,когда ты достаточно разумная девочка,чтобы покивать гривой и согласиться с объективными претензиями и пообещаться отработать ошибки-так это последствия работы с "проводником" или коучом?
видел такое,после таких коучей и проводников у людей башню срывает и начинают вести и утверждать себя агрессивно,не все понимают,что коучи это неудачники,которые нашли себя только в промывке мозгов сомневающимся людям.......
+26
-2
+24
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Viks
Пыжащийся кейс со своим проводником или коучем...
+24
-2
+22
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