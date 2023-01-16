«Какие параметры фигуры? 85-57-88». Худайбердиева ответила на вопросы подписчиков в соцсети

Чемпионка России в танцах на льду ответила на вопросы в соцсети.

– Что у тебя в жизни на первом месте: ты или твой мужчина?

– Мне кажется, такой вопрос некорректен. Сразу чувствуется токсичность и абьюзивность в вашей среде обитания.

Если мозг генерирует, что: а) вы можете не любить себя, б) мужчина – ваша собственность и может вам принадлежать. Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем.

– Как думаете, до скольки лет будете кататься?

– До пенсии.

– Какие параметры фигуры?

– 85-57-88.

– Вы сами делаете себе макияж для выступлений? Или визажисты?

– Всегда сама, – написала Худайбердиева.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные