«Какие параметры фигуры? 85-57-88». Худайбердиева ответила на вопросы подписчиков в соцсети
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева ответила на вопросы в соцсети.
– Что у тебя в жизни на первом месте: ты или твой мужчина?
– Мне кажется, такой вопрос некорректен. Сразу чувствуется токсичность и абьюзивность в вашей среде обитания.
Если мозг генерирует, что: а) вы можете не любить себя, б) мужчина – ваша собственность и может вам принадлежать. Попробуйте проработать этот кейс со своим проводником или коучем.
– Как думаете, до скольки лет будете кататься?
– До пенсии.
– Какие параметры фигуры?
– 85-57-88.
– Вы сами делаете себе макияж для выступлений? Или визажисты?
– Всегда сама, – написала Худайбердиева.
Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные
Очень в тему)) https://youtu.be/0StJB3jqvsc
Ну, на крайняк , невысокий шерп может так представиться, где-нибудь у подножия Эвереста или Анапурны, либо тётя Люба вагоновожатая
В) если она продолжит худеть, то пенсия наступит очень скоро
А я и думаю почему вы так агрессивно с Базиным отрубали претензии к Вам,когда ты достаточно разумная девочка,чтобы покивать гривой и согласиться с объективными претензиями и пообещаться отработать ошибки-так это последствия работы с "проводником" или коучом?
видел такое,после таких коучей и проводников у людей башню срывает и начинают вести и утверждать себя агрессивно,не все понимают,что коучи это неудачники,которые нашли себя только в промывке мозгов сомневающимся людям.......