Этери Тутберидзе: «Надеюсь, Медведевой хватит совести прийти ко мне и сказать «спасибо»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть ее группу.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое.

А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Новый тренер Медведевой. К нему уже уходили от Тутберидзе