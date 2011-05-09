Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Этери Тутберидзе: «Надеюсь, Медведевой хватит совести прийти ко мне и сказать «спасибо»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть ее группу.

    «Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое.

    А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

    Новый тренер Медведевой. К нему уже уходили от Тутберидзе

    Опрос

    Что ждет Медведеву без Тутберидзе?

    42354 голосa 22
    • Выиграет Олимпиаду-2022 за Россию
      32%
    • Перейдет в другую сборную
      21%
    • Завершит карьеру
      47%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться