Максим Траньков: «На Играх-2018 все спортсмены болели за Медведеву. За Загитову – никто»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, за кого болели фигуристы в противостоянии Алины Загитовой и в Пхенчхане-2018.



— Алина Загитова побеждает, но ее все равно критикуют за ошибки. Может мы слишком предвзяты к олимпийской чемпионке?

— Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается.

Во-вторых, никто не делает скидку, что прошлый сезон был олимпийским. Кто-то просто участвовал в соревнованиях, а кто-то боролся за медали. Как Загитова и Медведева. То, что нынешний сезон складывается для них тяжелее, — это абсолютно нормально.

— Сама Алина призналась, что нервничала по ходу этапа Гран-при Хельсинки. Это не может быть боязнью подвести своего тренера Этери Тутберидзе?



— Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научиться с ними справляться, то будет нормально кататься.

Каких-то грубых ошибок Алина не делает. Всплеск роста? Переходный возраст в 17-18 лет — самый сложный для девочек. Конечно, это тоже влияет. Но она не первая и не последняя.

— Как вы считаете, Медведева способна в этом сезоне взять убедительный реванш у Загитовой?



— Лед скользкий. Алина может откататься также, как на прошлом чемпионате мира. На выступление влияют тысячи факторов: прыжки, техника, лед, акклиматизация…

— Туктамышева заявила, что Медведева была достойна победы на Олимпиады больше, чем кто-либо. Разве так можно говорить?



— На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание.

А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она четыре года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе.

В тоже время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени.

В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой. Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет. Главное, чтобы поднимался российский флаг, – сказал Траньков.

Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?