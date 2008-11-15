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    Максим Траньков: «На Играх-2018 все спортсмены болели за Медведеву. За Загитову – никто»

    Теги Максим Траньков сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, за кого болели фигуристы в противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018.

    — Алина Загитова побеждает, но ее все равно критикуют за ошибки. Может мы слишком предвзяты к олимпийской чемпионке?

    — Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается.

    Во-вторых, никто не делает скидку, что прошлый сезон был олимпийским. Кто-то просто участвовал в соревнованиях, а кто-то боролся за медали. Как Загитова и Медведева. То, что нынешний сезон складывается для них тяжелее, — это абсолютно нормально.

    — Сама Алина призналась, что нервничала по ходу этапа Гран-при Хельсинки. Это не может быть боязнью подвести своего тренера Этери Тутберидзе?

    — Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научиться с ними справляться, то будет нормально кататься.

    Каких-то грубых ошибок Алина не делает. Всплеск роста? Переходный возраст в 17-18 лет — самый сложный для девочек. Конечно, это тоже влияет. Но она не первая и не последняя. 

    — Как вы считаете, Медведева способна в этом сезоне взять убедительный реванш у Загитовой?

    — Лед скользкий. Алина может откататься также, как на прошлом чемпионате мира. На выступление влияют тысячи факторов: прыжки, техника, лед, акклиматизация…

    — Туктамышева заявила, что Медведева была достойна победы на Олимпиады больше, чем кто-либо. Разве так можно говорить? 

    — На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание.

    А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она четыре года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе.

    В тоже время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени.

    В этом сезоне от Алины ждут, как она докажет, что действительно была достойна стать олимпийской чемпионкой. Мне лично, как болельщику и бывшему члену сборной, по большому счету наплевать, кто выиграет.  Главное, чтобы поднимался российский флаг, – сказал Траньков.

    Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?

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    • Евгения Медведева
      10%
    • Алина Загитова
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    • кто-то другой
      12%

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