Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?

«Краснодар» перевернул концовку матча с «Сочи», вырвал победу 3:2 и сохранил шансы на золото!

Хотя к 85-й минуте проигрывал, виртуально терял надежду на чемпионство и отправлялся бороться за третье место с «Локомотивом».

Интрига закрутилась обратно.

У «Зенита» в 29-м туре еще свой матч, у двух лидеров осталось по одной игре.

Дополнительный кайф: в последнем туре к «Краснодару» едет как раз «Динамо», а между ними три очка.

И дополнительные преимущества на стороне москвичей.

Что кому нужно:

«Динамо»: ничья. Для чемпионства будет достаточно не проиграть «Краснодару». Тогда краснодарцы точно ниже, а «Зенит» даже при двух победах и равенстве очков не обойдет по личным встречам.

«Краснодар»: победа и потеря «Зенита» . Станут чемпионами, если обыграют «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» не наберет все шесть очков.

«Зенит»: две победы и поражение «Динамо». Возможности терять самим уже нет, спасет единственный исход последнего тура.

Наш любимый расклад от Opta: 50,8% шансов на чемпионство у «Динамо», теперь 30,8% – «Краснодар» и лишь 18,4% – на продолжение серии «Зенита».

Вот это развязка!

Вау, как «Краснодар» сохранил шанс на чемпионство! С 1:2 до 3:2 после 85-й! У нас будет почти золотой матч!

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив