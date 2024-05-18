Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?
«Краснодар» перевернул концовку матча с «Сочи», вырвал победу 3:2 и сохранил шансы на золото!
Хотя к 85-й минуте проигрывал, виртуально терял надежду на чемпионство и отправлялся бороться за третье место с «Локомотивом».
Интрига закрутилась обратно.
У «Зенита» в 29-м туре еще свой матч, у двух лидеров осталось по одной игре.
Дополнительный кайф: в последнем туре к «Краснодару» едет как раз «Динамо», а между ними три очка.
И дополнительные преимущества на стороне москвичей.
Что кому нужно:
«Динамо»: ничья. Для чемпионства будет достаточно не проиграть «Краснодару». Тогда краснодарцы точно ниже, а «Зенит» даже при двух победах и равенстве очков не обойдет по личным встречам.
«Краснодар»: победа и потеря «Зенита». Станут чемпионами, если обыграют «Динамо» (будут выше за счет личных встреч), а «Зенит» не наберет все шесть очков.
«Зенит»: две победы и поражение «Динамо». Возможности терять самим уже нет, спасет единственный исход последнего тура.
Наш любимый расклад от Opta: 50,8% шансов на чемпионство у «Динамо», теперь 30,8% – «Краснодар» и лишь 18,4% – на продолжение серии «Зенита».
Вот это развязка!
Вау, как «Краснодар» сохранил шанс на чемпионство! С 1:2 до 3:2 после 85-й! У нас будет почти золотой матч!
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Кто выиграет, тот и заслужил
Генича. Ещё Шнякин добавит ложку сами знаете чего)