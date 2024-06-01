«Урал» рухнул в Первую лигу, а Иванов собрался уходить. Это конец эпохи

Ушла эпоха.

«Урал» задавил «Акрон» в конце ответного стыка, но все-таки не сравнял (2:3 по сумме). Падают в ФНЛ впервые за 11 лет.

После обвала Григорий Иванов заявил, что готов покинуть «Урал»: «Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями.

Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято решение об отставке, то я его приму».

«Урал» уже плотно ассоциируется с Премьер-лигой. За эти 11 лет вылетала половина клубов Мир РПЛ (8 из 16), в том числе и «Динамо» в сезоне-2015/16.

А вот главные достижения «Урала» в РПЛ.

● «Урал» в 2013-м уверенно забрал ФНЛ: вышли в элиту за шесть туров до конца розыгрыша. 19 побед и 11 ничьих в 32 турах – на тот момент самый удачный сезон в истории клуба.

● В 2015-м «Урал» вновь подвис, упав в стыки после 13-го места в РПЛ. Тогда все-таки обыграли «Томь» – 1:0 по сумме двух матчей, все решил гол Александра Ставпеца.

● Зато уже в следующем сезоне заняли лучшее место в истории – восьмое: «Урал» держался в середине таблицы аж с 15-го тура, лучшим бомбардиром клуба стал Спартак Гогниев.

● В 2017-м заглянули в финал Кубка России: по пути прошли «Челябинск», «Амкар», «Краснодар» и «Рубин». Но трофей «Уралу» все-таки не достался – «Локо» выиграл 2:0. Зато президент клуба Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов стали «Почетными гражданами Свердловской области».

● Через пару лет составили похожий сценарий: «Урал» в 1/4 прошел «Спартак», в полуфинале – тульский «Арсенал», а на финише снова споткнулись о «Локомотив» – 0:1.

● Между заходами в финалы взяли трофей! Да, товарищеский Кубок ФНЛ на сборах. Да, «Урал» был единственным представителем РПЛ − но название максимально солидное.

● Эрик Бикфалви пришел в январе 2017-го и закрепился в статусе одного из лучших игроков в истории клуба. Эрик – главный бомбардир «Урала» в чемпионатах России (48 голов, у второго Юрия Матвеева только 33) и второй по сыгранным матчам в РПЛ (185, у Дениса Кулакова – 230).

● Ну и куда же мы без Бориса Аболина – главного комментатора матчей «Урала». Минимум год легенда проведет в Первой лиге.

Будем скучать и ждем обратно!

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Нина Зотина