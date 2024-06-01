«Акрон» – в РПЛ! 15 базовых фактов о новичке

Абсолютном.

«Акрон» из Тольятти прошел «Урал» в стыках: проиграл 1:2 в ответном матче, но поднялся за счет 2:0 в гостях.

Уже в следующем сезоне «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ – пора знакомиться еще ближе.

1. «Акрон» создан в 2018-м – путь до Премьер-лиги занял шесть лет. В Первую лигу вышли за два сезона. Для следующего шага понадобилось еще четыре. «Краснодар» пролетел в два раза быстрее, но поднимался из-за проблем и отказов других.

2. В 2021-м «Акрон» вылетел из ФНЛ – но остался . Заняли 17-е место, сохранили место лишь из-за неподачи заявки на лицензирование от «Тамбова».

3. «Акрон» – второй на 100% частный клуб в России . Вероятно, вы вспомните «Чайку» или даже СКА репера Басты – нет, все получают поддержку от государства. Тольятти живет только на свои.

4. Владелец «Акрона» – 45-летний бизнесмен Павел Морозов : директор, основатель «Акрон Холдинга». Это промышленное объединение, оно занимается переработкой различных металлов.

5. «Акрон Холдинг» – это 21 предприятие . Более сотни складов, автопарк почти на тысячу единиц техники. В компании суммарно работают около 14 тысяч человек. Штаб-квартира – как раз в Тольятти.

6. Активы «Акрона» как компании – около 6,6 млрд рублей . Это стоимость всего, чем владеет холдинг.

7. Летом 2022-го «Акрон» стал учредителем Академии Коноплева . Захотели поднять ее после упадка, спасти от обветшания и использовать для подпитки собственного состава. Договоренность пока на 20 лет, ее часть – в том числе обновление инфраструктуры.

8. «Акрон» играл на трехтысячном стадионе . До РПЛ дошли на миниатюрной арене «Кристалл» в Жигулевске. Но уже договорились с «Крыльями Советов», будут играть там на большой «Солидарность Арене». Так что, по сути, теперь в лиге две команды из Самары.

9. «Акрон» закончил сезон-2023/24 третьим . Были совсем рядом с прямым выходом – два очка до махачкалинского «Динамо», но все удалось через стыки.

10. Главная звезда «Акрона» – венесуэльский форвард Андрес Понсе , известный в РПЛ по «Анжи», «Ахмату» и «Ротову». Весной в Первой лиге у него восемь голов в 14 матчах. Состав «Акрона» был сильным по меркам прежнего уровня, в том числе трансферы: купили полузащитника «Енисея» Никиту Глушкова за 8 млн рублей, вингера «Алании» Артура Галояна – за 20 млн, там это много.

11. Забавно: в ворота «Акрона» ни разу за сезон не ставили пенальти . Такое в лиге раньше случалось только дважды: в 2001-м с «Динамо СПб», в 2002-м – с «Балтикой».

12. «Акрон» долго искал своего тренера . За короткую историю уже поработали Дмитрий Емельянов, Дмитрий Годунок, Виталий Панов, зимой 2021-го вроде бы назначили испанца Рамона Трибульетча (не оказалось лицензии, стал техническим директором, вскоре покинул Россию по политическим причинам), в сентябре 2022-го пригласили Евгения Калешина – с ним дошли до финала Пути регионов Кубка России, когда прошли «Спартак», «Локо» и «Динамо». И начали сезон подъема.

13. «Акрон» сменил тренера по ходу сезона : в ноябре 2023-го Калешина уволили. Официальная формулировка – «разногласия в развитии» – лишь прикрытие. Как говорит тренер, он просто «перешел грань в разговоре с владельцем».

14. Тольяттинцев в РПЛ вывел Заур Тедеев . Он подхватил команду после Калешина. У Тедеева из опыта в РПЛ – только один матч, он тренировал тот самый детский «Ростов», получавший 1:10 от «Сочи», когда основной состав не мог играть из-за ковида.

15. «Акрон» будет вторым клубом РПЛ не из регионального центра в новом сезоне: если считать такими же «Химки» из Московской области.

У новичка РПЛ очень атмосферный стадион в Жигулевске. Но играть будут в Самаре

Фото: fcakron.ru /Злата Машницкая