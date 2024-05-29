Сафонов влетел в топ-3 российских трансферов в Европу! Выше только Головин и Жирков

«ПСЖ» заплатит 20 млн с учетом бонусов.

Матвей Сафонов переходит в «ПСЖ» – Фабрицио Романо уже подтвердил! Голкипер сборной России обойдется парижанам в 20 млн евро с учетом бонусов. Андрей Панков уверен: миллион евро «ПСЖ» выплатит, если Сафонов проведет 20 матчей, еще миллион полагается «Краснодару» за 30 игр Матвея.

Контракт Сафонова рассчитан до лета 2029-го.

25-летний вратарь заскочил в топ-3 самых дорогих трансферов россиян в Европу. Больше платили только за Александра Головина и Юрия Жиркова.

На картинке только игроки, перешедшие из российских клубов. Поэтому не учитываются переходы Андрея Канчельскиса (из «Эвертона» в «Фиорентину» за 8 млн евро) или Игоря Шалимова (из «Фоджи» в «Интер» за 6,75 млн евро).

● Сафонов – первый игрок «Краснодара» в списке. Чаще всего уезжали из «Зенита» (трижды), ЦСКА, «Локо» и «Спартак» продавали по два раза, «Динамо» – один.

● Самые дорогие трансферы по-прежнему у ЦСКА: Головин уезжал в «Монако» за 30 млн евро, Юрий Жирков – за 21 млн в «Челси».

● Сафонов – единственный вратарь среди топ-10. До этого уходили только полевые игроки.

Сафонов может подвинуть Доннарумму?