РПЛ потеряла сразу три стадиона ЧМ-2018. И это еще Нижний спасся!

В элите осталась половина.

«Пари НН» спасся в переходных матчах Мир РПЛ: после проигранного «Арсеналу» первого стыка (1:2) забил два в ответке. Отдельное спасибо нужно сказать защитнику тульской команды Эрвингу Ботака-Иобома, у которого по автоголу в обеих играх. Еще один мяч забил Кирилл Боженов.

Спасение «Пари» означает, что РПЛ потеряла на один меньше стадион, построенный к ЧМ-2018 − и без Нижнего Новгорода их три: «Урал» вылетел в стыковых матчах, «Балтика» и «Сочи» ранее сделали это напрямую. Конечно, в Первой лиге комфортных стадионов теперь прибавится, но для вылета из элиты – совсем грустный факт.

Теперь только шесть арен ЧМ будут задействованы для игр РПЛ – из 12.

● Неизменно в РПЛ стадионы «Зенита», «Спартака» и «Ростова». «Крылья Советов» и «Рубин» по сезону провели со своими аренами в Первой лиге.

● У «Ротора» пока еще не завершен сезон во Второй лиге – можно заработать место в стыковых матчах, чтобы выйти в Первую. Но пока в Волгограде ходят на матчи третьего по силе российского турнира.

● В Саранске сейчас нет команды: «Мордовия» расформирована, гостивший здесь «Тамбов» развалился, ФК «Саранск» просуществовал всего год. Осенью 2023-го экс-директор «Мордовии» Николай Левин рассказывал о том, что происходит на «Мордовия-Арене»:

«Там проходят соревнования, сейчас, например, Медиалига приедет. Играют юношеские команды, играет Мордовская футбольная лига – наверное, больше двадцати команд. Сейчас будет финал. Клубы здесь проводили сборы, проходило первенство России среди молодежных и юношеских команд. Понятно, что уровень хотелось бы повыше, но пока такой, юношеский. Стадион постоянно в работе».

1 июня уже в 11 утра на стадионе в Саранске начался праздник, посвященный Всероссийскому дню футбола – помимо турнира детских команд и других различных матчей организована автограф-сессия с Олегом Власовым и Эриком Корчагиным. Шесть лет назад праздник был масштабней: Криштиану Роналду не забил пенальти в ворота сборной Ирана, а в конце игры – едва не вылетел с Португалией с ЧМ-2018 уже на групповом этапе.

У новичка РПЛ очень атмосферный стадион в Жигулевске. Но играть будут в Самаре

Фото: РИА Новости /Павел Лисицын, Михаил Сербин