«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры

Массимо Каррера появился на ютуб-канале «Коммент.Шоу» – около часа общался о футболе, обсуждая Алексея Миранчука, Антонио Конте, тренерские приглашения, будущий Евро.

Главная тема – конечно, «Спартак».

«Зобнин, Джикия и Джано могли заиграть в других чемпионатах»

Как все начиналось:

«После матча в Лиге Европы, когда «Спартак» вылетел, руководство попросило провести пару матчей перед паузой на сборные. Мне повезло, что два матча удались. А так с Аленичевым у меня хорошие отношения, я знал его как игрока. И когда я приехал, мы обсуждали футбол, проблем с ним никаких не было.

«Багаж Аленичева»? Я думаю, очень важно иметь какую-то базу, фундамент, который остается, когда приходит новый тренер. И он предлагает свои идеи, свои взгляды. Мне, например, нравится играть по разным схемам – 4-3-3, 4-2-3-1. Изучая соперника, пытаешься всегда понять, как затруднить его игру. Надо также тренировать ребят, чтобы они могли перестраиваться по ходу матчей.

Самый талантливый игрок «Спартака» в том составе? Зобнин. Джикия. И Джано. У этих игроков были все качества, чтобы заиграть в других чемпионатах.

Каррера также озвучил важность ментальной подготовки:

«Мне повезло с переводчиком, он хорошо доносил мои эмоции. Я всегда говорил: «Неважно, какая фамилия написана на задней стороне майки, важно название команды на майке». Я всегда заряжал ребят, они выходили на поле так, чтобы не возвращаться в раздевалку с опущенной головой. Можно проиграть, но главное – возвращаться в раздевалку с чистой совестью. Это моя философия».

«Пилипчук сыграл важную роль»

Роман Пилипчук был ассистентом в «Спартаке» Карреры в чемпионском и следующем сезонах. Как он работал?

«Мы просматривали нарезки игры соперника, и я, конечно же, видел тот материал, который мы собирали для команды. Пилипчук пояснял, как надо играть против соперника. Говорил он, потому что разговаривал по-русски. И пояснял, как нам надо играть.

И это не потому, что я спал, и у меня не было времени на это. Я все просматривал и говорил ему: «Объясни ребятам, как нам играть против этого соперника, что надо сделать на поле». То есть это была командная работа тренерского штаба. Хочу, чтобы мой ассистент взаимодействовал с командой.

Он сыграл, конечно, тоже важную роль. Когда у меня были вопросы, если что-то идет не так, он тоже мог высказать мнение. Там, где, может, я недосматривал, он видел что-то полезное».

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я некомпетентен, что я баран»

Самая шумная история – отстранение капитана Дениса Глушакова и заодно Андрея Ещенко, которые поставили лайки записи в соцсетях актера Дмитрия Назарова, раскритиковавшего Карреру.

«Это произошло вне поля, но они поддержали лайком и комментарием человека, который говорил, что я баран. Я не мог пройти мимо подобного поведения. Я не отправил их в дубль, потому что они напились в каком-то баре вечером. Они лайкнули и написали негативные комментарии обо мне. Как бы вы поступили?

В тот момент я почувствовал, что на меня, скажем так, наехали два игрока. То, что было важно для меня – это команда. Я защищал свой авторитет? Безусловно. Я выбрал команду, а не двух игроков.

Конечно же, тот человек, который спел эту песню, может говорить все что угодно. Я принимаю любую критику, но мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я некомпетентен, что я баран, что я не умею тренировать.

То, что я сделал – это минимум».

«Игроки подумали, что можно играть спокойнее. Глушаков – тоже»

Так Каррера ответил на вопрос, мог ли «Спартак» при нем стать командой-династией, которая бы выиграла несколько трофеев:

«Да, были задатки. После победы в чемпионате нужно было повышать уровень, докупать более качественных игроков, чтобы противостоять «Зениту», который после «Спартака» начал побеждать. Но такой возможности не было по разным причинам и из-за разных ситуаций. Во втором сезоне многие игроки, видимо, подумали, что они уже постоянные чемпионы, что можно играть спокойнее. Как я говорил, каждый может победить, но победить повторно – очень сложно. Нужен определенный менталитет.

Я никогда не говорил, что мы победили, потому что я молодец. Футболисту проще сказать: «Не победили, потому что кто-то виноват, или проиграли, потому что вратарь пропустил».

Входил ли Глушаков в число «успокоившихся»? Да. Когда не выходил на поле – проявлял недовольство. Если я его встречу – да, я его поприветствую. Но и все».

«Квинси? Никогда бы про него не подумал»

Мимо ситуации с Квинси Промесом пройти нельзя. Реакция Карреры на новости:

«Расстроился. Никогда бы не подумал, что он мог такое сотворить. Но, опять же, я не знаю, правда это или нет. Если человек совершает ошибку, он должен поплатиться. В жизни есть определенные правила, которых надо придерживаться. Кто ошибается – должен платить за это. Не знаю, виноват он или нет. Очень сожалею. Это игрок, который давал разницу на поле. И он мог бы делать ее в любой европейской команде.

Казался ли он человеком, который может перейти грань? Он любит публичность. Для меня главный фактор – когда игрок отдает сто процентов на поле. А в своей личной жизни он может делать все, что хочет – напиваться, гулять. Проблема в том, что он сможет доиграть до 30, а не до 40 – вот в чем разница».

«Джикия – отменный игрок и настоящий мужчина»

Мнение Карреры об экс-капитане «Спартака»:

«Я знаю, что Джикию не переподписали. Я переписывался с ним. Сказал, что он может продолжать играть и отдавать много футболу. Мне он всегда нравился как человек. Он настоящий мужчина. Помимо того что он отменный игрок».

А как насчет перехода в «Асколи»?

«Если руководство найдет деньги, чтобы заплатить ему, почему нет? Он хороший игрок, лидер, настоящий мужчина. Зарплата для лидера? Думаю, на уровне 250 тысяч евро в год».

«Не пойдет», – подвели итог комментаторы и рассмеялись.

«После моего ухода было бы неплохо создать план действий»

Здесь Каррера размышляет о том, почему «Спартак» больше не становился чемпионом:

«Я думаю, это немного странно. Но все начинается с того, что нет определенных планов построения команды год за годом. Если выстроится определенный план действий, год за годом можно построить, сложить этот пазл и довести команду до побед.

Может, после моего ухода было бы неплохо создать план действий, но не чтобы победить сразу, а чтобы победить через какое-то время, дойти до этого».

Дальше – диалог о возвращении в «Спартак»:

– А вас не звали в «Спартак» за последние годы?

– Нет, меня не звали.

– А если бы позвали, вы бы согласились?

– Безусловно, я бы бегом прибежал.

В Россию Массимо готов приехать снова:

«Рассмотрю любое предложение. Я бы с удовольствием вернулся сюда. ЦСКА? Мы профессионалы и должны идти в разные клубы. Как Конте уходил из «Ювентуса» и тренировал другие команды. Это мечта – работать в команде, за которую болеешь. Но мы не можем привязываться только к одной команде».

«Станкович? Интересный профиль»

Неожиданностью приход Деяна Станковича в «Спартак» не стал:

«Я не удивился. В Сербии с «Црвеной Звездой» он очень хорошо поработал, в Венгрии он тоже отлично поработал. Да, были какие-то проблемы в «Сампдории», но и до его прихода там были эти проблемы, поэтому там не получилось добиться хорошего результата. Но он уже побеждает в чемпионатах в других странах. И я думаю, что это очень интересный профиль.

Но по РПЛ нет наблюдений:

«Следить за играми РПЛ не получалось, потому что я просматриваю другие итальянские матчи. Я слежу за результатами «Спартака», знаю, что чемпион решался в последнем туре. Вижу, что российский чемпионат стал намного сложнее, все команды подтянулись.

Я думаю, что в этом сезоне «Краснодар» и «Динамо» надавили на «Зенит». Когда команда может вкладываться в игроков, покупая качественных профессионалов, то, безусловно, больше шансов на победу».

«Все довольны Миранчуком в Италии»

Алексей Миранчук провел успешный сезон в «Аталанте», выиграв Лигу Европы, хотя в основе все равно играл нечасто. Каррера озвучил общую позицию: «Все говорят о нем положительно. Каждому новичку нужно время для адаптации. Вначале было сложно, но добавлю, что с Гасперини… он особенный человек. Все довольны Миранчуком в Италии».

Оставаться ли в команде? Мнение итальянца:

«Думаю, ему нужно остаться в «Аталанте». Я не вижу причин для его ухода. Я считаю, что он важный игрок для «Аталанты», один из самых важных. Может быть, он не играет постоянно с первой минуты, но, когда он все равно выходит постоянно на поле, тренер им доволен и тренер видит, что он умеет делать на тренировке. Каждый раз, когда он выходил на поле, это потому, что он заслуживал выходить на поле. Тренировка является зеркалом игры. Если тренер выпускает его на поле, значит, он заслуживает».

Какова по силе итальянская лига сейчас?

«Думаю, самый красивый чемпионат на данный момент – это английская Премьер-лига. Там всегда можно видеть качественную игру, там отменные игроки. Италия, я думаю, находится на втором месте сейчас. Там есть команды, которые хорошо играют. Я считаю, что Испанию мы обошли».

«К Конте бы пошел и ассистентом. Но только к нему»

«Асколи» с Каррерой вылетел в Серию С. Что дальше?

«Не удался матч с «Козенцой» – проиграли, не хватило одного очка, чтобы сыграть плэй-аут с «Бари». За девять матчей набирали какие-то очки, но, к сожалению, не смогли спастись. В «Асколи» у меня еще год контракта. Надо понять, какие решения будет принимать руководство, есть различные проблемы. Я могу остаться и в Серии С, если команда будет настраиваться на определенный результат.

Всегда говорю: «Лучше тренировать команду в Серии С, которая будет стремиться подняться наверх, чем работать с командой, которая будет опускаться ниже».

Но готов ли Каррера работать ассистентом, например, у Конте?

«К Конте бы я пошел и ассистентом. Но только к нему. Мы знакомы очень много лет, играли вместе, я знаком с его характером, он знает меня. У нас хорошо налажены отношения. Куда бы он пошел тренировать – меня не интересует, если бы он позвал – я бы пошел.

Почему только Конте? Пять лет я провел с ним, как ассистент. Я многому научился у него, было приятно работать с ним, как с тренером. Ассистентом быть сложно – ты должен хорошо знать личность, помогать тренеру в ситуациях. Ассистент – не тот, кто только расставляет фишки. Он помогает в тренировочном процессе, в работе с обороной. Должна быть связь».

Каррера также ответил на вопрос, существуют ли какие-то барьеры, куда бы он не поехал тренировать.

«У меня было предложение от Ирана. Я не хочу ни в коем случае обидеть Иран, но это не та футбольная культура, которая меня привлекает. А так я открыт для любого предложения. Возглавить африканскую сборную перед Кубком Африки? Я бы поехал – это престижно и важно».

«Чат победителей ЛЧ-1995/96 создал Феррара»

Каррера рассказал о чате игроков «Ювентуса», которые побеждали в Лиге чемпионов в 1996 году:

«У нас общий чат с игроками-победителями ЛЧ – мы переписываемся. В декабре встречались в Риме, когда снимали документальный фильм про Марчелло Липпи. Придумал чат Чиро Феррара – мы все добавились. Кидаем туда старые фотографии, комментируем их – это весело».

При этом Каррера не может выделить какого-то одного тренера в игровой карьере:

«Помню всех своих тренеров с детского футбола – с 6 до 44 лет – все дали рост, как футболисту, так и мужчине. Благодарю их всех. Всегда говорил, что, прежде чем стать выдающимся игроком, надо быть настоящим мужчиной. Ты можешь быть классным игроком, но если ты не настоящий мужчина, будет сложно дойти до определенного уровня. Дойти может каждый, но остаться на много-много лет? Или же ты вспыхнешь и погаснешь.

Раньше тренеры не обсуждали решения с игроками. Ты не играешь – и это не обсуждалось. Это не как сейчас, когда нужно быть внимательным к ребятам, объяснять, почему играет другой, а не ты. У меня всегда были обычные отношения с тренером. Если существуют проблемы вне поля, тренер должен понять их».

«Италия – не звездная команда на Евро»

Две недели до старта чемпионата Европы. Мнение Массимо о сборной Италии:

«Спаллетти должен идти вперед со своими идеями. Он знаком с игроками, которые у него есть, выберет их под 4-3-3 или 4-2-3-1. Многое зависит от того, каких игроков можно взять – отталкиваться надо от них. Я всегда старался выбирать правильную схему. Если нет футболистов, которые не могут играть в 3-5-2, я не буду играть по этой системе.

Доннарумма часто ошибается? Думаю, он номер один для Италии. Он отменный вратарь. Не ошибается только тот, кто не играет. Нужно понять, почему он совершил ошибку. Не особо важно, если ты неправильно отдашь передачу. Главное – придерживаться концепции игры.

Главная звезда команды? Ее нет. Звезда – Спаллетти. А кто может стать звездой на Евро – Барелла, Кьеза. Но в данный момент это не звездная команда».

«Он радовался так только чемпионству «Спартака». Каррера вдохновил «Народную» на камбэк с 0:2

Фото: East News /Andrea Martini / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Песня, Антон Денисов, Александр Вильф