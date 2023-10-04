«Спартак» проиграл «Динамо» в Фонбет Кубке России, эти 0:3 хоть и без турнирного значения – болезненно.

Особенно после того, что только было 0:4 в РПЛ от «Крыльев», и перед дерби с ЦСКА в воскресенье.

Гильермо Абаскаля на пресс-конференции атаковали неприятными вопросами, а он вдруг включил иронию.

Вот буквально два вопроса, где тренер «Спартака» реагирует на слова о поиске ему замены. Оцените тон (в цитате по «СЭ»).

– Еще после матча в Самаре СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски вашей замены...

– Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю о этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл – виновен, выиграл – ты бог!

– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать «Спартак»? Такая же она, как и год назад?

– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.

Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.

Как вам реакция?

Уместно ли в ситуации, когда команда в кризисе и только что получила 0:7 за два матча в течение четырех дней, так шутить в ответ на вполне острый вопрос о будущем и мотивации продолжать работу?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко