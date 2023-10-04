«Нет, не мотивирован. Хочу уйти». Абаскаль так шутит после 0:7 за два матча – уместно?
«Спартак» проиграл «Динамо» в Фонбет Кубке России, эти 0:3 хоть и без турнирного значения – болезненно.
Особенно после того, что только было 0:4 в РПЛ от «Крыльев», и перед дерби с ЦСКА в воскресенье.
Гильермо Абаскаля на пресс-конференции атаковали неприятными вопросами, а он вдруг включил иронию.
Вот буквально два вопроса, где тренер «Спартака» реагирует на слова о поиске ему замены. Оцените тон (в цитате по «СЭ»).
– Еще после матча в Самаре СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски вашей замены...
– Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю о этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл – виновен, выиграл – ты бог!
– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать «Спартак»? Такая же она, как и год назад?
– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.
Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.
Как вам реакция?
Уместно ли в ситуации, когда команда в кризисе и только что получила 0:7 за два матча в течение четырех дней, так шутить в ответ на вполне острый вопрос о будущем и мотивации продолжать работу?
И еще разгром «Спартака»: 0:3 в Кубке от «Динамо». Тревожно перед другим дерби
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко
2 раза слил и все. А в пару матчей до этого, какой Абаскаль, как Динамо разнес, Зениту хана.
И те же самые люди пишут.
Пусть ковыряется до декабря, не пойдет - на выход с миллионами. И новый тренер зимние проводит
Хрен знает, что он за тренер, КБ лучше видно, но удар он вполне себе держит, уважение.
"А вот пишут, что вас хотят уволить, вы расстроитесь если вас уволят?"
"Что помешало победить сегодня?"
"Вы хорошо играете дома, помогает помощь трибун?"
"Какой был план на игру и почему сегодня не вышел в старте Петров?"
Полнейшая деградация профессии. Есть еще уникумы, которые за футболистами бегают, крича им провокационные вопросы в надежде на сенсацию, и их потом КДК защищает. Понятное дело, что появилось это в то время, когда информации были крупицы и все это читали в Советском Спорте. Но сейчас это все выглядит как полнейший атавизм.