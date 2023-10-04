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«Нет, не мотивирован. Хочу уйти». Абаскаль так шутит после 0:7 за два матча – уместно?

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«Спартак» проиграл «Динамо» в Фонбет Кубке России, эти 0:3 хоть и без турнирного значения – болезненно.

Особенно после того, что только было 0:4 в РПЛ от «Крыльев», и перед дерби с ЦСКА в воскресенье.

Гильермо Абаскаля на пресс-конференции атаковали неприятными вопросами, а он вдруг включил иронию.

Вот буквально два вопроса, где тренер «Спартака» реагирует на слова о поиске ему замены. Оцените тон (в цитате по «СЭ»).

– Еще после матча в Самаре СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски вашей замены...

– Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю о этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл – виновен, выиграл – ты бог!

– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать «Спартак»? Такая же она, как и год назад?

– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.

Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.

Как вам реакция?

Уместно ли в ситуации, когда команда в кризисе и только что получила 0:7 за два матча в течение четырех дней, так шутить в ответ на вполне острый вопрос о будущем и мотивации продолжать работу?

И еще разгром «Спартака»: 0:3 в Кубке от «Динамо». Тревожно перед другим дерби

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко

34 комментария

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Тралл из Питера
Ну пошутил и пошутил, опять спортс драматизирует.
+55
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Павел Ермаков
давайте дождемся 0:5 от цска,а потом будем посмотреть.
+25
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Vladimir Yurin
Да
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Ivan Balalay
Крылья сегодня влетели Ахмату, но никто не возбухает...
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Ширко1986
Вот именно. По их мнению, он зареванный должен был прийти.

2 раза слил и все. А в пару матчей до этого, какой Абаскаль, как Динамо разнес, Зениту хана.

И те же самые люди пишут.

Пусть ковыряется до декабря, не пойдет - на выход с миллионами. И новый тренер зимние проводит
+6
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+6
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spartak_1988
Журналюги задрали уже своими вопросами по Спартаку. Идите у Семака спросите как у него сердечко после валидольной победы в кубке, у него в конце матча глаза были по 5 рублей от прединфарктного состояния. Он представлял, что с ним Леша сделает, если тот в основное время не выграет. А мы на первом месте в кубке по-любому. Так что вообще фиолетово. Молодец рыжий, ирония это хорошо.
+10
-5
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ALEX-CHICAGO
Ответ Павел Ермаков
давайте дождемся 0:5 от цска,а потом будем посмотреть.
Ну если он хочет прогрессировать,то если было 0:4,сейчас 0:3,то по прогрессирующей логике,с цска должно быть 0:2. Прогресс налицо!
+4
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+3
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Виктор Войнов
Шутить всегда уместно. Задавальщики вопросов - душнилы
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Onion
Почему вдруг неуместно, если все авторитетные ветераны уже давно отправили его в отставку на полном серьезе, и активно обсуждают замену?
Хрен знает, что он за тренер, КБ лучше видно, но удар он вполне себе держит, уважение.
+3
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SSilence
У нас так все журналюсики (ну точно не журналисты) не мотивированы, но ведь не хотят уходить. Вас уже не первый тренер просто посылает, а вы все никак не одумаетесь. Хоть бы подучились, что ли. А то прикрываетесь выдуманными "обязательствами" перед вами и продолжаете существование.
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Don_Krebs
Как бы шутка, а по игре команды выглядит как правда.
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fil_spb
Вопросы то реально идиотские. Тут бы про уместность не ответов интересоваться, а про уместность таких вот персонажей, как авторы вопросов, на должности журналистов.
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old pipe
Вообще к фигне какой-то придираетесь. Совсем ни о чем.
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Семён Кудрявцев
Считаю, что пресс-конференции после матча надо отменить или заменить на "свободное высказывание" тренеров об игре. Что захотел упомянуть - то и сказал. Кажется, уже все тренеры кроме терпеливейшего Семака, который часами может бессмысленную словесную патоку лить, устали отвечать на однотипные идиотские вопросы.
"А вот пишут, что вас хотят уволить, вы расстроитесь если вас уволят?"
"Что помешало победить сегодня?"
"Вы хорошо играете дома, помогает помощь трибун?"
"Какой был план на игру и почему сегодня не вышел в старте Петров?"

Полнейшая деградация профессии. Есть еще уникумы, которые за футболистами бегают, крича им провокационные вопросы в надежде на сенсацию, и их потом КДК защищает. Понятное дело, что появилось это в то время, когда информации были крупицы и все это читали в Советском Спорте. Но сейчас это все выглядит как полнейший атавизм.
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Futbol2710
может дело не в тренере,а в самих игроках,если они безхребетные,то там хоть гвардиолу ставь,толку не будет
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Sergio Romas
Он достал уже после каждого матча подниматься и расти дальше.
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Древний спартач
Ха-ха-ха , ну и уе""" вай ! (ирония)
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Сим Сим
ЦСКА может сделать Абаскаля безработным.
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Peter Caulfield
Ответ ALEX-CHICAGO
Ну если он хочет прогрессировать,то если было 0:4,сейчас 0:3,то по прогрессирующей логике,с цска должно быть 0:2. Прогресс налицо!
это называется отрицательный рост
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Rumov
Плохой тренер, ну ничего, таких много. Глупый человек в роли главного тренера..? Ну не знаю...
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Jorge S.
Как же он на Жоржа Делиева похож, ему бы ещё макияж клоунский.
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Герман Титовишный
а чо ему париться то? ну выгонят,не побьют же,не покалечат,наоборот заплатят денег,соберет вещи и поедет домой кайфовать)) я б на его месте так же прикалывался,а по игре если судить,ну сливают его,не забить ниодного гола за 2 игры,тут причем тренер? игроки мастеровитые есть,если не хотят,что с этим сделаешь,как будто никогда такого не было))
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justbored
вайбы от поста https://imageup.ru/img31/4558272/hq720sm.jpg
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василий иванов
Ответ tyulpin.sergey86@mail.ru
смысл сравнивать Семака и рыжего клоуна, Семак был крутым игроком и сейчас крутой тренер, взлеты и падения есть всегда, он профессионал и себя реализовал уже давно. Абаскаль не сможет себя реализовать никогда, потому что он в футболе разбирается на уровне дивана, из него может быть получился бы классный менеджер, но никак не тренер, не быть ему тренером! Руководство Спартака допустили ошибку назначив ноунема, который тренер только на бумаге, видно же что игроки над ним в кулуарах угорают, особенно Джикия. Лучше бы того же Тихонова пригласили, хуже бы не стало.
очередной профи с дивана. помнится Дзюба про Эмери что-то подобное говорил. Вот такие вот знатоки обычно вылазят после серии неудач. Типичный диванный эксперт!
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тудым сюдым
поплыл)))
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