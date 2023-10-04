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И еще разгром «Спартака»: 0:3 в Кубке от «Динамо». Тревожно перед другим дерби

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Флэшбек во времена Эмери.

«Спартак» получил 0:3 от «Динамо» в Фонбет Кубке России – хоть там еще в прошлом туре и гарантировали себе выход в верхнюю сетку плей-офф, а у матча не было турнирного значения, должно быть больно.

0:4 от «Крыльев» в воскресенье, теперь вот эти 0:3. Так себе фон перед дерби с ЦСКА, которое наверняка будет многое значить для будущего Гильермо Абаскаля.

Абаскалю так важно подниматься, когда упал. Но тут 0:3 после 0:4

Спартаковский тренер много говорит про правильную реакцию на поражения (и что когда упал, нужно подниматься, да). Августовский матч с «Динамо» для красно-белых таким и был, тогда соперника разнесли четырьмя голами за тайм, и это выглядело такой нужной вспышкой.

Теперь уже динамовцы сделали результат в первом тайме.

Перед самым перерывом положили два.

Сначала удару Федора Смолова помог рикошет от Бителло: Александр Максименко улетел в один угол, мяч – в другой.
 
 
А на 45-й минуте в штрафной забыли Даниила Фомина. Он бил в упор, первый удар Максименко чудесно потащил.

Добивание с острого угла – уже нет.

Третий добавили в концовке – на шестой добавленной. 19-летний дебютант Иван Зазвонкин забил первый гол во взрослом футболе. Сразу «Спартаку»!

«Спартак» даже если и пытался что-то создавать, до ударов ничего не доводил: кричащие 15:1 по попаданиям в створ. Не помог даже выход Квинси Промеса и Тео Бонгонды на второй тайм.

Так не получали от «Динамо» с 1:5 при Эмери. Со дня появления «тренеришки»

После серии из трех сухих побед с общим счетом 5:0 «Спартак» получил 0:7 за два матча.

А у динамовцев это первая победа за месяц!

Еще это первое разгромное поражение спартаковцев от «Динамо» со времен Унаи Эмери – испанца после 1:5 уволили. Это ноябрь 2012-го, день рождения мема про «тренеришку», именно тогда Артем Дзюба охарактеризовал так будущего короля Лиги Европы.

Абаскаль пока никуда не собирается, хотя до этого у него было всего одно крупное поражение в «Спартаке» – 0:4 в первом матче от «Зенита». А теперь два подряд.

Уже в воскресенье у спартаковцев дерби против ЦСКА – поражение в нем уже могут не простить. 

Динамо – Спартак 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 16.45, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 42 Бителло, 2:0 – 45 Фомин, 3:0 – 90 Зазвонкин.

«Немотивирован. Хочу уйти». Абаскаль так шутит после 0:7 за два матча – нормально?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

3 комментария

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Северный болельщик
Спартак достойно оборонялся во втором тайме, но немного не выполнили установку тренера и пропустил третий мяч!
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TeRex
Всё просто - если с конями будет такое же безволие и нежелание играть, то с Абаскалем нужно прощаться после матча, а с Джикией в ближайшее трансферное окно. При всех вопросах к Абаскалю, глушаковщину прощать нельзя.
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