Тюкавин прекрасен: забил «Зениту» трижды за сезон и лидирует в РПЛ по гол+пас

Звезда.

Константин Тюкавин забил победный гол «Зениту» (1:0). Нападающий «Динамо» классно подстроился под непростую скидку партнера и отправил мяч в ворота.

Тюкавин стал лишь третьим футболистом в XXI веке, забившим «Зениту» три и больше голов за сезон – попал в компанию к Ласина Траоре и Юре Мовсисяну. В первом круге Константин сделал дубль в Санкт-Петербурге.

Время зафиксировать: Тюкавин – один из лучших футболистов РПЛ.

Тюкавин – самый результативный игрок чемпионата. Весной забивает почти в каждом матче

Он напрямую поучаствовал в 22 голах «Динамо» – 13 забил сам, в девяти случаях отдавал голевую передачу. Обгоняет и Матео Кассьерру из «Зенита», и Максима Глушенкова из «Локо» (у обоих по 20 голевых действий).

Константин тяжеловато начал сезон – всего три гола в первых 12 турах (но среди них как раз дубль «Зениту», еще были четыре ассиста). Зато к ноябрю нападающий «Динамо» разошелся: выдал результативную серию (гол или ассист) длиной в шесть туров. Прямо до зимней паузы.

Весной продолжил – только была пауза в два матча против «Ростова» и «Спартака». Сейчас началась новая голевая серия: Тюкавин забил в четырех матчах РПЛ подряд, он отличился в 10 из последних 14 матчей в чемпионате.

И самое приятное: 13 голов Тюкавина – повторение сезонного рекорда «Динамо» по голам в чемпионате России в XXI веке. Столько же было у Дерлея в 2005-м и у Кевина Кураньи в сезоне-2011/12.

«Если будет предложение, надо пойти навстречу». Тюкавин восхищает Семина и привлекает европейские клубы

В апреле Тюкавиным активно восхищаются и коллеги по «Динамо», и эксперты. Например, Юрий Семин назвал Константина лучшим нападающим РПЛ.

«Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Посмотрим, как проведет концовку сезона. Если Константин забьет несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока чемпионата», – сказал легендарный тренер еще до гола «Зениту».

А председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин уверяет, что на Тюкавина есть спрос в Европе. Марцел Личка добавил, что в случае хорошего предложения надо отпускать.

«У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу», – сказал чешский тренер «Динамо».

Агент нападающего говорит, что если бы Константин получал столько же моментов, сколько форварды «Зенита», то выбил бы и больше 20 голов за сезона.

Сам же Тюкавин пошутил насчет гола «Зениту» и раскрыл секрет хорошей формы: «Карраскаль подал, Бальбуэна скидывал мяч. Я думал, выбьют Нино или Эракович. Но ко мне удачно мяч приклеился – наверное, много вчера сырников с вареньем съел. Ударил мимо вратаря. Просто сырники поел вчера, и все».

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Филиппов