«Мотивировать сложно, когда всегда выигрываешь». У «Зенита» проблемы с настроем?

Что говорит Семак?

После того, как «Зенит» проиграл «Динамо» 0:1, Сергей Семак признает – есть трудности с мотивацией.

«Когда всегда выигрываешь, мотивировать команду сложно»

Похоже, чемпионская команда наелась победами:

– Вы не пробовали показать бразильцам кадры вашей игры с вашей самоотдачей? Сейчас отрезок из четырех матчей с малым количеством голов. Дело в самоотдаче?

– Не могу показать им моменты, ведь я не выигрывал чемпионат пять раз подряд за один клуб. Оценка действий игроков всегда через призму результата. В атаке мы не такие яркие, но ребята стараются.

Мотивировать команду сложно, когда ты всегда выигрываешь. Вопросов к игрокам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за самые высокие места.

Семак и раньше говорил о проблеме

Впервые тренер «Зенита» высказался о мотивации после множества чемпионств еще в ноябре 2022-го:

«Тяжело ли поддерживать мотивацию игроков? Конечно, сложно. Здесь нужна совокупность факторов. Чтобы был голод до побед, чтобы сохранялось стремление игроков показывать максимум своих возможностей и добиваться результата в каждом матче. Непросто удерживать мотивацию, но в большинстве случаев у нас получается ».

Более свежий и развернутый комментарий – в октябре 2023-го: «Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится – посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться, но у всех команд есть проблемы. Стараемся работать, а результат – посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков».

Семак рассуждал о мотивации и после 1:3 от «Локомотива» в декабре 2023-го:

«Идет борьба за первое место. Это достаточный аргумент, чтобы ребята тренировались и играли на полную абсолютно. Возможно, если результат станет чуть хуже, сразу же идет отсылка к недонастрою. Общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100% .

Всегда играем в полную. Вопрос – сколько осталось силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. Второе место для нас – нормальный результат, учитывая наши проблемы. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине».

Семак выделял предвзятое отношение к «Зениту»: «Любой тренер ставит задачи, исходя из того, что происходит. Все привыкли говорить, что у «Зенита» проблем нет, четыре состава. Знаем сложности, с которыми нам пришлось столкнуться. Ничего страшного, мы должны стараться делать максимум».

В апреле 2024-го – новые вопросы о мотивации. Семак убеждал, что недонастроя нет: «Игроки прекрасно понимают важность игр. Дополнительно акцентировать внимание не нужно . Конечно, игра с «Краснодаром» важна, но важность не отменяет важности других. Настраиваемся на каждый».

Хотя проблемы все-таки есть, но не со слов Семака. Вот реплика Андрея Мостового: «Команда готова. Я считаю, это козырь «Зенита» – когда у нас суперважные матчи, мы очень хороши. Другая проблема – как мы настраиваемся против команд из второй части таблицы, есть проблемы с мотивацией, и мы играем не очень хорошо .

Когда матчи суперважные, мы хорошо настраиваемся, каждый игрок понимает, что это будет, можно сказать, золотой матч. Все в наших руках, и настрой будет стопроцентный».

В этот раз не справились против достаточно сильного соперника.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Виталий Невар; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press