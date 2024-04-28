Мегашоу «Спартака» и «Локо»: 3:2 с огненным вторым таймом 🔥

«Спартак» не проигрывает при Слишковиче.

Безумие на «Лукойл Арене»: «Спартак» обыграл «Локомотив» 3:2 после огненного второго тайма! Все решил гол Даниила Хлусевича после жалящей контратаки.

Какая тоска до перерыва, и какое веселье – после!

Удивил уже стартовый состав «Спартака»: Срджан Бабич, Александр Соболев, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич оказались в запасе.

От потерь по разным причинам пострадали и те, и те: из-за травмы у «Локомотива» пропускали Лукас Фассон и Наир Тикнизян, у обеих команд – по игроку из-за дисквалификации (Алексис Дуарте и Дмитрий Баринов).

Почти весь первый тайм обходились без явных опасных моментов и ограничивались легкими покалываниями.

Разгорелось под перерыв: Манфред Угальде выпалил с границы штрафной, Илья Лантратов совершил шикарный сэйв.

И тут же «Спартак» заработал пенальти – в следующей же атаке! Попали в руку Александру Сильянову: привез второй пенальти за последние два матча (до этого отличился с «Пари НН»).

К мячу подошел Тео Бонгонда и уверенно открыл счет.

Во втором тайме команды выдали мегашоу из множества голов и опасных моментов.

51-я минута – 1:1: Максим Глушенков выстрелил под перекладину, Александр Максименко в сумасшедшем прыжке перевел на угловой, Тимур Сулейманов сравнял счет после комбинации в штрафной «Спартака».

Где-то мы похожее уже видели!

56-я минута – 2:1: Руслан Литвинов красиво забросил в штрафную «Локомотива», Хесус Медина замкнул головой. Остался совсем один!

67-я минута – 3:1: эффективная контратака, Бонгонда выкатил на свободное пространство Даниилу Хлусевичу, тот без проблем прошил Илью Лантратова.

71-я минута – 3:2: после углового Владислав Сарвели ударом от газона перехитрил Максименко и сделал счет 3:2!

Медина в последних матчах – топ! 3+1 с «Ростовом» и «Локо»

Полузащитник снова в форме и после серии неудач радует великолепной результативностью.

Начал с «Ростовом» (5:1): в первом тайме оформил голевую на Даниила Хлусевича, а после перерыва прибил двумя мячами. Журналисты назвали его одним из лучших в матче, в ответ Хесус поскромничал: «Сегодня лучший не я, а команда. Мы отлично сыграли и хотим продолжить двигаться в этом направлении».

Продолжил с «Локомотивом»: поймал роскошный навес Литвинова и вывел «Спартак» вперед. По игре тоже смотрелся неплохо и ушел с поля только в концовке.

Между матчами случились нули с ЦСКА в дерби, но и там Медина не выглядел худшим на поле: отыграл 78 минут и был заменен на Антона Зиньковского.

«Спартак» снова в топ-5: объехал «Локомотив»

Благодаря победе «Спартак» поднялся на четвертое место.

● «Спартак» при Владимире Слишковиче по-прежнему не проигрывает: по две победы и ничьих во всех турнирах после увольнения Гильермо Абаскаля, плюс помним нули с «Зенитом» в начале марта в РПЛ. В общей сложности семь матчей без поражений при Слишковиче – мощно.

● Еще один герой – Тео Бонгонда, у которого 2+1 в последних двух матчах РПЛ. Отличился в концовке против «Ростова», сейчас добавил 1+1 в ворота «Локо».

● «Локомотив» не побеждает «Спартак» уже шесть матчей подряд: в последний раз брали три очка еще в 2022-м, тогда победный забил Вильзон Изидор с передачи Алексиса Бека-Бека.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф