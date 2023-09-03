Все новые эксперименты Абаскаля. Сделал из Мозеса, Медины и Игнатова восьмерок, против «Зенита» изобрел ромб

Не очень успешные.

После очередного поражения «Спартака» к Гильермо Абаскалю накопились вопросы. Испанский тренер увлекся экспериментами с тактикой и ротацией – и это влияет на результаты.

В вину Абаскалю после 0:2 от «Краснодара» ставят прежде всего оставшихся в запасе Литвинова и Пруцева.

Испанец оправдывался еще перед матчем: «У нас много игроков, у всех есть возможность проявить себя, появиться на поле. У нас в команде невероятная конкуренция, и играет тот, кто лучше выглядит на сегодняшний момент. Футбол – это это долгий процесс. Мы ищем стабильность, но матчами на Кубок это не так просто сделать. Мы играем каждые три дня, и могу сказать, что последний матч только повысил конкуренцию, чему мы можем радоваться».

Плотность тактических экспериментов пока зашкаливает.

Против «Оренбурга»: Мозес стал восьмеркой

Первый тур РПЛ – первый эксперимент. Мозес неожиданно стал восьмеркой в спартаковских 4-3-3. Против «Оренбурга» Мозес стал главным волшебником в составе «Спартака».

Рецензия от Ильи Васильева:

«Нигериец в 32 года на новой позиции легок, элегантен и очень своевременен. Он идеально разрезает, сканирует и использует личное пространство. Весь первый тайм я восхищался тем, как он творил.

Мозес знает, когда нужно открываться, куда быстро доставить матч, как и в какую зону стягивать соперников, в какой момент необходимо вынырнуть для ускорения темпа. Он не делает ничего лишнего на новой позиции – и это очень притягивает».

При этом уже тогда просматривались и проблемы в обороне – команды показали открытый футбол и сыграли 3:2.

Против «Рубина»: Игнатов и Медина тоже стали восьмерками

Матч в качестве центральных полузащитников начала пара Зобнин-Мозес, но на 58-й минуте при счете 1:1 их обоих заменили на Медину и Игнатова. Сработало сразу – Медина и Игнатов забили по разу в течение 10 минут и принесли «Спартаку» победу.

Эксперимент аукнулся уже против «Урала» в следующем туре: там Хесус недорабатывал в обороне, из-за чего его заменили на Игнатова на 56-й минуте. Перестановки не принесли победу – «Спартак» с таким центром поля все равно позволял сопернику создавать моменты.

Против «Зенита»: Абаскаль выставил ромб

Радикальность и уверенность Гильермо привели к ромбу против «Зенита», где восьмерками сразу стали как раз Мозес и Медина, а лучший пасующий защитник/опорник Литвинов остался в запасе.

«Спартак» сыграл по-новому – и провалился. Под прессингом, в давлении, при позиционных атаках. В желании прессинговать и доминировать на мяче нет ничего плохого, но уровень подготовки не соответствовал статусу матча.

Против «Ахмата»: снова ромб и странный выбор состава

Необычный выбор полузащитников и центральных защитников на «Ахмат»: в основе в центре вышли Зобнин-Мартинс-Умяров, в обороне – Джикия и Дуарте. Новая попытка прессинговать ромбом, провалы в опорной зоне и на флангах. Бернард Бериша разрывал, Иван Олейников находил пространство в середине.

Перестановки Абаскаля по ходу игры сломали даже работавшие прежде механизмы создания моментов.

Раньше «Спартак» грамотно наваливался, но с «Ахматом» Соболев ушел на 62-й минуте (на его место вышел Михаил Игнатов), Кристофера Мартинса – последнего силового атакующего игрока – заменил Медина. В итоге Антон Зиньковский и остальные не знали, куда и как навешивать.

Гильермо Абаскаль продолжил экспериментировать с тактикой: атакующие 4-3-3 превращались в 4-4-2 при обороне, где Соболев и Промес располагались на одной линии, Зобнин защищался слева, Бонгонда – справа, опорную зону заняли Умяров и Игнатов.

Удивительное решение на фоне того, что центр поля «Спартака» был в полном порядке против «Динамо» в Кубке, но, как мы уже сказали раньше, Гильермо объяснил перестановки конкуренцией и графиком.

Абаскаль позволял центральным защитникам «Краснодара» разыгрывать мяч, а прессинг начинали только когда мяч получали крайние защитники. Но соперник быстро это разгадал и начал проходить. В итоге «Краснодар» вскрывал пространство.

После матча Абаскаль взял вину на себя: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф; Stupnikov Alexander/Global Look Press