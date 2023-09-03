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Все новые эксперименты Абаскаля. Сделал из Мозеса, Медины и Игнатова восьмерок, против «Зенита» изобрел ромб

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Не очень успешные.

После очередного поражения «Спартака» к Гильермо Абаскалю накопились вопросы. Испанский тренер увлекся экспериментами с тактикой и ротацией – и это влияет на результаты.

В вину Абаскалю после 0:2 от «Краснодара» ставят прежде всего оставшихся в запасе Литвинова и Пруцева. 

Испанец оправдывался еще перед матчем: «У нас много игроков, у всех есть возможность проявить себя, появиться на поле. У нас в команде невероятная конкуренция, и играет тот, кто лучше выглядит на сегодняшний момент. Футбол – это это долгий процесс. Мы ищем стабильность, но матчами на Кубок это не так просто сделать. Мы играем каждые три дня, и могу сказать, что последний матч только повысил конкуренцию, чему мы можем радоваться».

Плотность тактических экспериментов пока зашкаливает.

Против «Оренбурга»: Мозес стал восьмеркой

Первый тур РПЛ – первый эксперимент. Мозес неожиданно стал восьмеркой в спартаковских 4-3-3. Против «Оренбурга» Мозес стал главным волшебником в составе «Спартака».

Рецензия от Ильи Васильева:

«Нигериец в 32 года на новой позиции легок, элегантен и очень своевременен. Он идеально разрезает, сканирует и использует личное пространство. Весь первый тайм я восхищался тем, как он творил.

Мозес знает, когда нужно открываться, куда быстро доставить матч, как и в какую зону стягивать соперников, в какой момент необходимо вынырнуть для ускорения темпа. Он не делает ничего лишнего на новой позиции – и это очень притягивает».

При этом уже тогда просматривались и проблемы в обороне – команды показали открытый футбол и сыграли 3:2.

Против «Рубина»: Игнатов и Медина тоже стали восьмерками

Матч в качестве центральных полузащитников начала пара Зобнин-Мозес, но на 58-й минуте при счете 1:1 их обоих заменили на Медину и Игнатова. Сработало сразу – Медина и Игнатов забили по разу в течение 10 минут и принесли «Спартаку» победу.

Эксперимент аукнулся уже против «Урала» в следующем туре: там Хесус недорабатывал в обороне, из-за чего его заменили на Игнатова на 56-й минуте. Перестановки не принесли победу – «Спартак» с таким центром поля все равно позволял сопернику создавать моменты.

Против «Зенита»: Абаскаль выставил ромб

Радикальность и уверенность Гильермо привели к ромбу против «Зенита», где восьмерками сразу стали как раз Мозес и Медина, а лучший пасующий защитник/опорник Литвинов остался в запасе.

«Спартак» сыграл по-новому – и провалился. Под прессингом, в давлении, при позиционных атаках. В желании прессинговать и доминировать на мяче нет ничего плохого, но уровень подготовки не соответствовал статусу матча.

Против «Ахмата»: снова ромб и странный выбор состава

Необычный выбор полузащитников и центральных защитников на «Ахмат»: в основе в центре вышли Зобнин-Мартинс-Умяров, в обороне – Джикия и Дуарте. Новая попытка прессинговать ромбом, провалы в опорной зоне и на флангах. Бернард Бериша разрывал, Иван Олейников находил пространство в середине. 

Перестановки Абаскаля по ходу игры сломали даже работавшие прежде механизмы создания моментов.

Раньше «Спартак» грамотно наваливался, но с «Ахматом» Соболев ушел на 62-й минуте (на его место вышел Михаил Игнатов), Кристофера Мартинса – последнего силового атакующего игрока – заменил Медина. В итоге Антон Зиньковский и остальные не знали, куда и как навешивать.

 

Против «Краснодара»: 4-3-3 в атаке и 4-4-2 при обороне

Гильермо Абаскаль продолжил экспериментировать с тактикой: атакующие 4-3-3 превращались в 4-4-2 при обороне, где Соболев и Промес располагались на одной линии, Зобнин защищался слева, Бонгонда – справа, опорную зону заняли Умяров и Игнатов.

Удивительное решение на фоне того, что центр поля «Спартака» был в полном порядке против «Динамо» в Кубке, но, как мы уже сказали раньше, Гильермо объяснил перестановки конкуренцией и графиком.

Абаскаль позволял центральным защитникам «Краснодара» разыгрывать мяч, а прессинг начинали только когда мяч получали крайние защитники. Но соперник быстро это разгадал и начал проходить. В итоге «Краснодар» вскрывал пространство.

После матча Абаскаль взял вину на себя: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч».

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф; Stupnikov Alexander/Global Look Press

27 комментариев

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Ghost Ghost
-Маэстро, как у тебя там?
- Всё нормально, падаю!
+15
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rus1973
вот чем интересно ему не угодил Пруцев?Из за него ушли два напа,в итоге некем заменить Соболева.Промес мертвый уже какую игру подряд-он неприкасаемый.Джикию не то что на банку,а гнать давно пора-тоже неприкасаемый.
+14
0
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Михаил Меликов
Судя по по всему , Спартак для Абаскаля - лоборотория где он проводит опыты и эксперементы, проверяет разные схемы и методы. Почему он это делает? Наверно хочет по результатам, пополнить свой багаж знаний, набраться навыков и опыта, и работать уже серьезно в другом чемпионате, при этом захватить приличную компенсацию. Футболистам ушедшим можно разводить Спартак на деньги, пришла очередь тренера. Жаль! Жаль что в Спартаке уже 20 лет такой бардак!!!
+9
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+8
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justbored
Непонятый художник!
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Андрей Петров
редкий клоун, эксперимент себе в убыток,знает об этом но идёт, похоже хочет неустойку и свалить.
+6
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xakk
Ответ kickass
Ну поменяйте Абаскаля на условного Карпина - что изменится? Умяров, Денисов, Игнатов - это максимум игроки ротации в Зените или Краснодаре. Еще и Жора сильно просел - кем играть?
В Крыыльях они выходили бы в основе, в Спартаке и Рассказов был днищем и посмешищем. Это Спартак просто зажрался от самой длинной скамейки в РПЛ - все у него сразу инвалиды
+4
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Владислав Литвинов
Следующий этап-сделает из всех шестерок.
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Bartez1986
Спортс, напишите лучше аналитику про Краснодар. Команда в чемпионате лидирует, а вы про гики одного дяди, который заигрался сам в себя, один материал за одним пишете.
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Konstantin Zorin
Абаскаль, пошёл вон!!!
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цирюля
Слишком много игроков ему купили. Он не знает, как их рассортировать..
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Omurbek Baichubekov
Абаскаль выставляет на игру тех игроков , кто проявил себя на тренировках . Это поняли сами игроки и этим пользуются. Поэтому в каждой игре новый состав и схемы. Игроки не уважают ни тренера, ни себя и тем более болельщиков. Фанаты продолжают второй год тешить свое самолюбие и никто не спросит с команды за такие игры.
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krupin82
Забавный персонаж конечно
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Владимир Акимов
фифа менеджер
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igo sarSM
Абаскаль - просто бездарь, следует это признать. Когда он пришел - не стал ничего выдумывать, расставил всех на свои места. убрал из тренировок беготню, все через мяч, плюс нормальный настрой в раздевалке, типа свой парень, и команда полетела. Весной после дифирамбов почувствовал себя великим, результат плачевный
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Ветер
Ответ Михаил Меликов
Судя по по всему , Спартак для Абаскаля - лоборотория где он проводит опыты и эксперементы, проверяет разные схемы и методы. Почему он это делает? Наверно хочет по результатам, пополнить свой багаж знаний, набраться навыков и опыта, и работать уже серьезно в другом чемпионате, при этом захватить приличную компенсацию. Футболистам ушедшим можно разводить Спартак на деньги, пришла очередь тренера. Жаль! Жаль что в Спартаке уже 20 лет такой бардак!!!
Ерунда. С таким подходом, нужно опробовать миллион комбинаций, и то не вариант, что они пригодятся в будущем. Он просто бездарь, возомнивший себя тренером. Из него актéр хороший получился бы, но тренерство и спорт это точно не его.
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Эдуард Звонков
Маляр
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Den_84
Тренируйся в настольном футболе, рыжий, видимо не понимаешь специализацию игроков своих
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Neo
а Краснодар то не заметил спартак? )
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ZarvuR2020
И само собой соперники тут не причём. Только эксперименты Абаскаля мешают.
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Ветер
Надо дать Абаскалю поработать. Он ещé Селихова в нападении не попробовал. Вдруг выстрелит задумка?!🤔
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IS-GEO World
-Абаскаль будем выигрывать РПЛ?
-Какой на*** РПЛ Кубок России и лучшая лига в мире лучше!
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3soroki
Возомнил себя Гвардиолой или как ум за за разум заходит
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Isshin88
После ромба должны оставить навечно, ведь ромб - это по-спартаковски.
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xakk
Ответ цирюля
Слишком много игроков ему купили. Он не знает, как их рассортировать..
Вот кстати тоже вариант. Понакупали на 2 состава, а ему стыдно оставлять их на скамейке, вот всех по очереди и выпускает
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