269 комментариев

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики
Крик души Чернявского.
Кубковый матч с «Динамо» вроде бы ответил на вопросы, что нужно изменить Абаскалю, чтобы не было повторения «Урала», «Зенита» или «Ахмата».
1. Простить, наконец, Литвинову ошибки в Екатеринбурге и поставить его в старт на позицию опорника (чувствую себя уже попугаем, но что делать).
2. Вытащить из запаса Данила Пруцева, который шикарно выходит на Кубок.
3. Дать шанс Хлусевичу, с которым в старте трижды победили.
4. Скорее внедрить в оборону Бабича – вместе с Джикией, вместо Джикии, в тройке центральных, как угодно.
Казалось, после трех неудачных матчей в РПЛ и после такой яркой игры с «Динамо» перемены неизбежны. Уж Литвинов, Пруцев и Бабич никак не могут остаться вне основного состава с «Краснодаром».
Уверен, стартовый протокол вогнал в отчаяние каждого болельщика «Спартака». Ну почему Умяров и Зобнин, ну почему снова Дуарте?
И, самое главное, опять появилось что-то вроде новой схемы. Без уточнений Абаскаля ее сложно определить правильно, но команда скорее располагалась примерно в 4-4-2 – Бонгонда садился как никогда низко, а Промес и Соболев были нападающими.
Каким-то образом этот состав (совершенно неубедительный по прошлым турам) должен был смять «Краснодар». Команда Ивича предала стиль Галицкого, теперь играет прагматично, справиться с ней можно только особым планом – недоступным простым смертным.
Вероятно, этот план Абаскалем и был представлен. И ожидаемо провалился.
Я не помню такой беспомощности от «Спартака» со времен команды Олега Кононова. Весь первый тайм веяло безыдейностью, а показатель xG к 30-й минуте был выдающимся – 0,00.
«Спартак» не был опасен даже на одну сотую. Ну как такое возможно с таким составом, с такой лавкой, с таким вроде бы атакующим тренером?
А в защите Денисов и Дуарте не могут удержать нападающего, который принимает пас из аута спиной к воротам. Вдвоем не могут его задержать, дают развернуться, обыграть себя и ударить в угол.
Ладно, поражение и такой футбол – еще не катастрофа. Главная беда в том, что по загадочным причинам уже который тур в стартовом составе не выходят сильнейшие.
И здесь два варианта: либо я ничего не понимаю, либо главный тренер ничего не понимает.
Очевидно, что ничего не понимаю я. Хорошо, Гильермо, раз так, молю, объясните, почему Литвинов не выходит в старте даже после качественного матча с «Динамо».
В составе на «Краснодар» нет логики.
А ее нельзя заменить ни школой «Барселоны», ни опытом «Базеля», ни лицензией PRO.
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Абаскаль запутал «Спартак» (и себя). Никто из топов РПЛ не трясет состав и схемы так часто
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
1. Чтобы защита не пропускала
2. Чтобы атака забивала
3. Чтобы всё логично было
Аналитический доклад окончил, спасибо
Но не упоминает
1) матчи были не с командами первой 8-ки
2) даже в этих матчах , убедительным защитником Хлусевич не был
Не понимаю, типо на фарт? Или вместо Денисова ?
И в комментах, и в целом кто-то это отмечал в первых 3 турах
Гости из Краснодара)
Кордоба пробросил мяч метра на три от себя.
Для центра штрафной это очень много!
Джикия обязан был страховать такое. он же сделал движение к воротам (зачем????) и только потом попытался заблокировать удар Кордобы.
Именно джикия давно должен сидеть на лавке, но он же как бы капитан...
Почему Абаскаль простил его после матча с Зенитом, когда он после удара сергеева не стремился сыграть в мяч, который рядом с ним прыгал, а бросился аппелировать к судье?