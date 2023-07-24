269 комментариев

Крик души Чернявского.

Кубковый матч с «Динамо» вроде бы ответил на вопросы, что нужно изменить Абаскалю, чтобы не было повторения «Урала», «Зенита» или «Ахмата».

1. Простить, наконец, Литвинову ошибки в Екатеринбурге и поставить его в старт на позицию опорника (чувствую себя уже попугаем, но что делать).

2. Вытащить из запаса Данила Пруцева, который шикарно выходит на Кубок.

3. Дать шанс Хлусевичу, с которым в старте трижды победили.

4. Скорее внедрить в оборону Бабича – вместе с Джикией, вместо Джикии, в тройке центральных, как угодно.

Казалось, после трех неудачных матчей в РПЛ и после такой яркой игры с «Динамо» перемены неизбежны. Уж Литвинов, Пруцев и Бабич никак не могут остаться вне основного состава с «Краснодаром».

Уверен, стартовый протокол вогнал в отчаяние каждого болельщика «Спартака». Ну почему Умяров и Зобнин, ну почему снова Дуарте?

И, самое главное, опять появилось что-то вроде новой схемы. Без уточнений Абаскаля ее сложно определить правильно, но команда скорее располагалась примерно в 4-4-2 – Бонгонда садился как никогда низко, а Промес и Соболев были нападающими.

Каким-то образом этот состав (совершенно неубедительный по прошлым турам) должен был смять «Краснодар». Команда Ивича предала стиль Галицкого, теперь играет прагматично, справиться с ней можно только особым планом – недоступным простым смертным.

Вероятно, этот план Абаскалем и был представлен. И ожидаемо провалился.

Я не помню такой беспомощности от «Спартака» со времен команды Олега Кононова. Весь первый тайм веяло безыдейностью, а показатель xG к 30-й минуте был выдающимся – 0,00.

«Спартак» не был опасен даже на одну сотую. Ну как такое возможно с таким составом, с такой лавкой, с таким вроде бы атакующим тренером?

А в защите Денисов и Дуарте не могут удержать нападающего, который принимает пас из аута спиной к воротам. Вдвоем не могут его задержать, дают развернуться, обыграть себя и ударить в угол.

Ладно, поражение и такой футбол – еще не катастрофа. Главная беда в том, что по загадочным причинам уже который тур в стартовом составе не выходят сильнейшие.

И здесь два варианта: либо я ничего не понимаю, либо главный тренер ничего не понимает.

Очевидно, что ничего не понимаю я. Хорошо, Гильермо, раз так, молю, объясните, почему Литвинов не выходит в старте даже после качественного матча с «Динамо».

В составе на «Краснодар» нет логики.

А ее нельзя заменить ни школой «Барселоны», ни опытом «Базеля», ни лицензией PRO.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив