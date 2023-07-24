269 комментариев

Аналитика Глебчика
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Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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Крик души Чернявского. 

Кубковый матч с «Динамо» вроде бы ответил на вопросы, что нужно изменить Абаскалю, чтобы не было повторения «Урала», «Зенита» или «Ахмата». 

1. Простить, наконец, Литвинову ошибки в Екатеринбурге и поставить его в старт на позицию опорника (чувствую себя уже попугаем, но что делать).

2. Вытащить из запаса Данила Пруцева, который шикарно выходит на Кубок.

3. Дать шанс Хлусевичу, с которым в старте трижды победили.

4. Скорее внедрить в оборону Бабича – вместе с Джикией, вместо Джикии, в тройке центральных, как угодно.

Казалось, после трех неудачных матчей в РПЛ и после такой яркой игры с «Динамо» перемены неизбежны. Уж Литвинов, Пруцев и Бабич никак не могут остаться вне основного состава с «Краснодаром».

Уверен, стартовый протокол вогнал в отчаяние каждого болельщика «Спартака». Ну почему Умяров и Зобнин, ну почему снова Дуарте?

И, самое главное, опять появилось что-то вроде новой схемы. Без уточнений Абаскаля ее сложно определить правильно, но команда скорее располагалась примерно в 4-4-2 – Бонгонда садился как никогда низко, а Промес и Соболев были нападающими. 

Каким-то образом этот состав (совершенно неубедительный по прошлым турам) должен был смять «Краснодар». Команда Ивича предала стиль Галицкого, теперь играет прагматично, справиться с ней можно только особым планом – недоступным простым смертным.

Вероятно, этот план Абаскалем и был представлен. И ожидаемо провалился. 

Я не помню такой беспомощности от «Спартака» со времен команды Олега Кононова. Весь первый тайм веяло безыдейностью, а показатель xG к 30-й минуте был выдающимся – 0,00.

«Спартак» не был опасен даже на одну сотую. Ну как такое возможно с таким составом, с такой лавкой, с таким вроде бы атакующим тренером?

А в защите Денисов и Дуарте не могут удержать нападающего, который принимает пас из аута спиной к воротам. Вдвоем не могут его задержать, дают развернуться, обыграть себя и ударить в угол. 

Ладно, поражение и такой футбол – еще не катастрофа. Главная беда в том, что по загадочным причинам уже который тур в стартовом составе не выходят сильнейшие.

И здесь два варианта: либо я ничего не понимаю, либо главный тренер ничего не понимает.

Очевидно, что ничего не понимаю я. Хорошо, Гильермо, раз так, молю, объясните, почему Литвинов не выходит в старте даже после качественного матча с «Динамо».

В составе на «Краснодар» нет логики.

А ее нельзя заменить ни школой «Барселоны», ни опытом «Базеля», ни лицензией PRO.

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Абаскаль запутал «Спартак» (и себя). Никто из топов РПЛ не трясет состав и схемы так часто

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

269 комментариев

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pashko
Ответ Gena Dushkovich
Истерика Глебчика
Всего 7 туров, а мы уже наблюдаем эталонный пример цикла
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Roman
Ответ Gena Dushkovich
Истерика Глебчика
Глебчик как олицетворение среднестатистического фаната Спартака
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Ujin36
а чё тут понимать, снял кепку, набрасал бумажки с фамилиями, кого достал тот и играет
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Титюля
Чёт команду, которая по составу превосходит Зенит, систематически возят мордой по газону.
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Evergreen
Что нужно сделать Спартаку, чтобы выиграть:
1. Чтобы защита не пропускала
2. Чтобы атака забивала
3. Чтобы всё логично было

Аналитический доклад окончил, спасибо
+155
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riverman1980
Ответ Титюля
Чёт команду, которая по составу превосходит Зенит, систематически возят мордой по газону.
В Зените есть Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сантос. В Спартаке на близком к ним уровне только Промес и с натяжкой Мойзес. Зенит по составу на две головы сильнее Спартака и всех остальных.
+137
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Старый дед-пердун
А я не понимаю статьи Глеба Чернявского… Вот нихрена не понимаю и не вижу в них ни логики, ни цельности… сплошной выплеск эмоций и всё…
+98
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Вадим Черентаев
Ответ Ujin36
а чё тут понимать, снял кепку, набрасал бумажки с фамилиями, кого достал тот и играет
я бы дал сыграть опорника Зареме
+69
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Rudenzik
Опять истерику болельщика Спартака выдали за статью
+53
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Владимир Макаров
И опять Хлусевич?Уже вторая статья Глеба , где он упоминает его в качестве победных матчей .
Но не упоминает
1) матчи были не с командами первой 8-ки
2) даже в этих матчах , убедительным защитником Хлусевич не был
Не понимаю, типо на фарт? Или вместо Денисова ?
+50
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Пашка Донофф
«Зачем эти иностранцы? Спартаку нужно возвращаться к истокам!». (с) Шалимов
+44
-1
+43
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Metaphrast
Ответ Evergreen
Что нужно сделать Спартаку, чтобы выиграть: 1. Чтобы защита не пропускала 2. Чтобы атака забивала 3. Чтобы всё логично было Аналитический доклад окончил, спасибо
Недораскрыта объединяющая два первых тезиса идея "в атаке пошире, в защите поуже"
+35
0
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Dmitrii Titov
Ответ pashko
Всего 7 туров, а мы уже наблюдаем эталонный пример цикла
А директора МатчТВ забанили за стёб о цикле Спартака. А цикл начался совсем рано
+31
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+29
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Егор Годин
Я матчи спартака не смотрю, поэтому не знаю, что там и как у них, но если судить по статье, то складывается ощущение, что Абаскаль просто неустоечку хочет)
+29
-1
+28
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King_X
Ответ Leon9
Комментарий удален модератором
Чел просто напоминает слова самих же спартаковцев
И в комментах, и в целом кто-то это отмечал в первых 3 турах
+26
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Dikey
Обычно ждут монолог Заремы после таких матчей, а я жду монолог Чернявского. Интересно наблюдать уровень отчаяния с каждым туром)
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Евгений Вырныгаев
Знаете как в народе называют повторяющийся цикл, приносящий неудобства в виде красной жижи?
Гости из Краснодара)
+24
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Пашка Донофф
Ответ Ivchev
Не в защиту Абаскаля, но эти спартакоаские эксперты лопнут уже от зависти, а сами блин на 5 голов ниже. Тихонов хоть бывает корректноее, а Шалимов то физрук еще тот, где результат дал. Юран единственный кто как-то старается...
Мне интересно почему Титова не зовут в студии. Я хоть и не за Спартак, но Титова бы послушал. Он то намного больше Мостового того же отыграл за Спартак
+20
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Setar
Ну вышел Литвинов, несколько раз обрезал так, что даж Умярову не снилось (тот обрезал всего разок сегодня, и сам же героически спас). Ну вышел бы Хлусевич вместо Денисова - сильно лучше бы стало в обороне? Хлусевич точно так же обороняться не умеет.
+19
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lemming
Все ясно - ставка на Кубок. Нужно занять первое место в группе и можно праздновать победу.
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Олег Ивакин
Причём здесь Дуарте и Денисов??
Кордоба пробросил мяч метра на три от себя.
Для центра штрафной это очень много!
Джикия обязан был страховать такое. он же сделал движение к воротам (зачем????) и только потом попытался заблокировать удар Кордобы.
Именно джикия давно должен сидеть на лавке, но он же как бы капитан...
Почему Абаскаль простил его после матча с Зенитом, когда он после удара сергеева не стремился сыграть в мяч, который рядом с ним прыгал, а бросился аппелировать к судье?
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Евгений Заботин
Ответ Титюля
Чёт команду, которая по составу превосходит Зенит, систематически возят мордой по газону.
У Спартака можно плюс/минус два одинаковых состава собрать, но они оба слабее Зенитовского. Скамейка да, длиннее и сильнее, но чисто основа и близко нет. И никто с Зенитом по основе и близко не стоит. (Ну если все у всех здоровы конечно)
+18
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Ivchev
Ответ Пашка Донофф
«Зачем эти иностранцы? Спартаку нужно возвращаться к истокам!». (с) Шалимов
Не в защиту Абаскаля, но эти спартакоаские эксперты лопнут уже от зависти, а сами блин на 5 голов ниже. Тихонов хоть бывает корректноее, а Шалимов то физрук еще тот, где результат дал. Юран единственный кто как-то старается...
+18
-2
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Павел Рожков
Ответ Егор Годин
Я матчи спартака не смотрю, поэтому не знаю, что там и как у них, но если судить по статье, то складывается ощущение, что Абаскаль просто неустоечку хочет)
Автор эмоциями брызжет, словно школьник. На поле же были 2 равные команды, где моментов было 3 штуки на двоих. Автор пишет так, словно Краснодар не прекрасен в этом сезоне. Автор пишет так как -будто Дуартэ и Умяров были пассажирами и Умяров не спас, а Дуартэ не отбирал. 1 момент в котором Кордоба сыграл как топ шкаф. Провальный матч Денисова, где он подарил гол. 1 созданный момент Спартаком и 1 момент, который создал Краснодар. Еще 1 момент Спартак создал сам себе когда Умяров, Селихов, Джикия не дали случиться голу.
+21
-5
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