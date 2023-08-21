40 комментариев

«Зенит» смотрелся системнее и качественнее, «Спартак» атаковал вспышками.

1. Гильермо Абаскаль еще до матча поразил громким интервью: «Решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных. Возможно, мы дополнительно среагируем по ходу матча».

Казалось, что Абаскаль сыграет стабильными 4-3-3, но тренер удивил. После неудачного матча в Екатеринбурге он усадил Руслана Литвинова, поставил Виктора Мозеса и Хесуса Медину восьмерками (впервые начали в таком сочетании, до этого их разбавлял Роман Зобнин, оставшийся в запасе), а Михаил Игнатов вышел десяткой. Так «Спартак» впервые в сезоне пришел к ромбу – Абаскаль объяснил четверку в центре поля желанием создать численное преимущество против тройки полузащитников «Зенита».

2. Сергей Семак тоже удивил. Он сохранил 3-5-2 из последних матчей, но заменил Роберта Ренана на Алипа (объяснил, что Нуралы лучше понимает требования и силен в воздухе) и Матео Кассьерру на Густаво Мантуана (у нападающего было микроповреждение).

3. Матч разделился на несколько стадий:

• стартовое давление «Спартака». В течение 10 минут «Зенит» разбирался с новой схемой и прессингом, но ничего не допустил (единственный полумомент – удар Игнатова после обреза Клаудиньо);

• доминирование «Зенита» в оставшейся части первого тайма. Перекусывали прессингом, неплохо атаковали с игры, создавали моменты на стандартах. Следующий удар «Спартак» нанес только в конце тайма, а «Зенит» мог забивать больше (полумомент Мантуана на угловом, удар Караваева на ауте, перекладина Сергеева, попытка Алипа с линии вратарской);

• «Спартак» забрал инициативу в начале второго тайма. Нанес 7 ударов (1 – из штрафной), подбирался к воротам благодаря мощи и дальним выстрелам, но почти не заходил в штрафную. «Зенит» ответил ударом Сергеева после подачи Сантоса;

• после пропущенного гола и пенальти Соболева «Спартак» навалился. Были реальные шансы сравнять счет (удары Промеса и Бонгонда, попытка Мартинса), но «Зенит» прибил голом Кассьерры.

4. «Спартак» подготовил 4-4-2 с ромбом в прессинге. При владении Промес и Соболев ориентировались на центральных защитников, Игнатов подхватывал Барриоса, Мозес и Медина занимали полуфланги, Мартинс подчищал, а крайние защитники ориентировались на латералей, если они поднимались высоко (отсюда – фолы Рябчука на Марио).

При атаках через фланг восьмерки ориентировались на крайних защитников: справа обычно получал мяч Караваев (Марио отправлялся выше), а слева – Сантос.

5. «Зенит» часто проходил давление слева. Помогали передачи Сантоса и проблемы «Спартака».

Во-первых, Дуглас справлялся с Мединой 1-в-1. Во-вторых, сложно найти оружие против смещений Вендела и Клаудиньо. В-третьих, расстояния между полузащитниками в ромбе – вопрос к Абаскалю. Обычно Игнатов оставался с Барриосом (роль Вильмара в продвижении минимальна, он был гораздо важнее при отскоках и подборах), Медина атаковал Сантоса, Мартинс ориентировался на ближайшую к эпизоду восьмерку или замыкал давление. При таком раскладе Мозес редко заужал зону, а смещения Мантуана в глубину почти не контролировались.

Здесь – идеальные ракурсы пространства, которое мог получать Мантуан. Однако в первом случае Густаво неудачно обработал мяч (обратите внимание на разрыв и возможную свободную зону дляВендела при правильном развороте нападающего), а во втором – Сантос отдал в офсайд Сергееву. Движение бразильца было эффективнее в чужой трети (об этом – в следующем пункте).

Сложно было и Мартинсу, когда Сантос обыгрывал Медину. Например, здесь он вынужден следить за Мантуаном, передавать его Дуарте, оглядываться на Сергеева.

«Спартак» все равно допустил проникающую передачу, но повезло, что Сергеев не исполнил.

6. Ромб был уязвим при позиционной обороне. Подключения Караваева стягивали Мозеса на фланг, Мартинс подсаживался в штрафную, Медина оборонялся правее, поэтому «Зенит» получал пространство для передач и дриблинга.

Слева «Спартак» тоже не справлялся. Подключения Мантуана практически не контролировались, второй темп и подборы – тоже. Например, Густаво заработал опасный стандарт – «Зенит» после него создал серию из нескольких моментов. Его рывки усложняли задачу «Спартака»: Мантуан держал в постоянном напряжении ЦЗ и шестерку, часто оставался открытым и уводил игроков из своих зон.

В голевой атаке «Спартак» столкнулся с уже привычной проблемой – ударом с наката из опорной зоны (вспомните гол Мишкича). Кстати, перед этим «Зенит» снова комбинировал слева, а мяч подхватил Мантуан.

7. О прессинге «Зенита».

Команда Семака быстро адаптировалась к ромбу: Мантуан играл по Мартинсу, Вендел и Клаудиньо ориентировались на зону между крайним и центральным защитником (но могли расставляться и по восьмеркам), включения восьмерок страховали латерали (наиболее частое противостояние – Дуглас-Медина), а Барриос был над центральными защитниками.

Отдельно отметим Алипа – в первом тайме очень качественно сыграл по Соболеву (пару раз сфолил, но почти не позволял разворачиваться и снял несколько забросов). «Спартак» часто зарывался на флангах или запускал безуспешные лонгболлы.

Структура «Зенита» была подвижной. Периодически команда Семака теряла ориентировки, но сохраняла принципы: давление на разыгрывающего защитника и агрессию на флангах. В этом эпизоде «Зенит» создал момент после перехвата: Клаудиньо доиграл по Дуарте, Мантуан остался с Мартинсом, а Сантос прочитал Медину.

8. Стандарты – важная часть креатива «Зенита». Удивительно, что «Спартак» так плохо к ним подготовился – несколько розыгрышей команда Семака засветила с «Динамо» и «Факелом». Со стандартов «Зенит» создал больше, чем с игры: Мантуан бил после неудачного выхода Свинова, Караваев удачно разыграл аут, Алип мог забивать с линии вратарской.

Первый интересный розыгрыш – комбинация на третьего, выводящая Сантоса на свободную подачу.

Второй – подача Клаудиньо на Алипа. «Спартак» оставил только Медину против Сантоса и Клаудиньо. Да, туда выдвинулся Зобнин, но внимание обоих спартаковцев сфокусировано на Дугласе. В итоге он откатил Клауду.

В штрафной – тоже интересно из-за блока Мантуана для Алипа.

9. Кажется, все согласны с тем, что в первом тайме «Зенит» доминировал. Но Абаскаль высказался иначе: «План «Зенита» – обороняться. Они вышли с пятью игроками обороны и отдали нам владение. Если не выигрываешь единоборства, это влияет на игру. И та желтая карточка в начале игры сильно повлияла на наши действия.

Соперник почти не создавал моментов у наших ворот. Хочу также отметить травму Мозеса – это была вынужденная замена. Также не могу не отметить судейство... На 9-й минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут бам – карточка! Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо, но с желтой не мог прессинговать».

По пунктам:

• обороняющийся «Зенит» почти не уступил по владению (47,6%), вел по ударам (6:2) и голевым моментам, отправлял вперед латералей и даже крайнего ЦЗ Караваева;

• травма Мозеса – сомнительный аргумент. Никакой остроты, ноль помощи обороне, 10 касаний за 27 минут (только 3 из них – на половине «Зенита»);

• проблемы «Спартака» в прессинге прослеживались и до желтой Игнатова.

10. Абаскаль перестроил «Спартак» на второй тайм: Умяров вышел на позицию опорника, Мартинс стал восьмеркой (заменил Медину), Бонгонда сыграл десятку вместо Игнатова.

Команда владела инициативой и прижимала «Зенит», и команда Семака уже не так агрессивно давила, пыталась контратаковать. Основной способ нагнетания – дальние удары. Интересно, что за стартовые 20 минут «Спартак» вел по ударам (7:1), но лишь однажды пробил из штрафной и проигрывал «Зениту» по касаниям внутри нее.

Ключевой тренд, повлиявший на второй тайм, – Мартинс на позиции восьмерки. Несколько раз через его габариты «Спартак» сохранял мяч на чужой трети (и навесы станут главной угрозой дальше – об этом ниже). Действия Мартинса добавили конкретики в прессинге – Сантосу стало сложнее выводить мяч со своей трети. Однако Абаскаль никак не повлиял на защиту своей половины: «Зенит» спокойно задействовал ширину.

Карта действий с мячом в стартовые 20 минут второго тайма: оранжевые точки – касания «Спартака», синие – «Зенита»

Самый опасный момент – удар Рябчука после углового. Еще «Зенит» дважды обрезался, что приводило к ударам издали или быстрым, но неудачным переходам. И другой важный момент, не дававшийся «Спартаку», – численное преимущество в середине, которое приводило только к дальним ударам.

11. Атакующий крен «Спартака» позволял «Зениту» контратаковать. Самый явный забег запорол Сергеев: Мантуан выкатил Ивану, а он не перевел набегающему Клаудиньо.

Главное оружие – рывки Вендела. Второй гол – не случайный. До этого бразилец дважды прорывался в оголенное пространство. Здесь он нырнул в разрыв между Дуарте (не успел вернуться) и Джикией. И Клаудиньо никто не накрывал.

В голевой атаке Вендел – тоже восторг. Сам заработал штрафной, ускользнул от Умярова и идеально исполнил. Партнеры – тоже в порядке. Во-первых, Хлусевич занят Сантосом. Во-вторых, Дуарте разрывается между Мантуаном и Кассьеррой – в итоге из-за Густаво не успел накрыть бразильца. В-третьих, передача Клаудиньо, против которого выступали пассивные Бонгонда и Мартинс (возможно, Кристофера смущало движение Алипа).

12. После пенальти «Спартак» полетел вперед. Главные установки – использовать габариты и навесы. Под навал «Спартак» вернул подобие 4-3-3 (Бонгонда сваливался направо) и выпустил левым защитником Зиньковского. У «Спартака» был шанс на гол после навеса Зиньковского на Тео.

Но спасителем мог стать Мартинс. Во-первых, несколько отыгрышей еще при 0:1 влияли на инициативу «Спартака» (Алипу стало гораздо тяжелее, когда Кристофер заполнял штрафную). Во-вторых, уже после гола Соболева он выиграл несколько важных единоборств (тот самый штрафной перед пенальти заработал тоже Мартинс).

После первого гола «Спартак» чуть не сравнял счет: Мартинс победил в воздухе Барриоса, Соболев поставил спину, а Промесу не повезло. В конце матча Мартинс пробил из штрафной выше ворот.

13. Выход Кассьерры – ответ на активность «Спартака» в последние 10 минут. Матео мог забивать еще на 85-й минуте, но закончил игру только в дополнительное время. Кстати, гол сделан заменами Семака: Сутормин раскачал Зиньковского, а Ерохин прострелил на Кассьерру.

14. Коротко по персоналиям:

• Вендел – суперзвезда. После тотального загула разрывает лигу и меняет «Зенит» в лучшую сторону, из-за чего прощаются оборонительные недоработки;

• Сантос – уникальный. Перестраивается между разными зонами, прессингует, раздает передачи, исполняет стандарты – высочайший класс (уже можем считать легендой РПЛ?);

• появление Вендела освежило еще и Клаудиньо. Ассист + море созидательной работы;

• Мартинс – лучший в «Спартаке». Его игра могла перевернуть концовку;

• пара Джикия – Дуарте кошмарна в продвижении (и не только), решение оставить Литвинова на лавке – сомнительное.

15. «Зенит» провел качественный матч. Каждый понимал задачи в прессинге, в продвижении и на стандартах. Команда Семака создала больше моментов, но у «Спартака» был шанс перевернуть игру навалом.

Но общее впечатление от «Спартака» негативное. Абаскаль перемудрил с тактикой и странно отреагировал на ход матча. Конечно, «Спартак» остается разнообразной командой, может многое на мяче, благодаря звездам решает эпизоды, держит топ-скамейку, но игры с «Уралом» и «Зенитом» – повод задуматься.

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