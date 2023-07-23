7 комментариев

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Мозес вдруг сменил позицию и творил магию весь матч с «Оренбургом». Его дуэль с Верой – украшение РПЛ

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Смакуем изобретательную красоту.

Год назад Гильермо Абаскаль попробовал Мозеса на позиции десятки в ромбе, но Виктор получил серьезную травму в Екатеринбурге и надолго выбыл. Сейчас Мозес готов – и неожиданно стал восьмеркой в спартаковских 4-3-3. В игре против команд с проблемной компактностью Мозес будет выжигать.

Против «Оренбурга» Мозес стал главным волшебником в составе «Спартака». Да, Промес идеально нашел Виктора в штрафной, пятка Зиньковского – восторг, а передача Игнатова Хлусевичу – искусство, но именно Мозес творил магию весь матч. 

Нигериец в 32 года на новой позиции легок, элегантен и очень своевременен. Он идеально разрезает, сканирует и использует личное пространство. Весь первый тайм я восхищался тем, как он творил. Мозес знает, когда нужно открываться, куда быстро доставить матч, как и в какую зону стягивать соперников, в какой момент необходимо вынырнуть для ускорения темпа. Он не делает ничего лишнего на новой позиции – и это очень притягивает:

• видел, что партнерам нужна помощь, поэтому приходил с левого полуфланга на правый, и отрезал защитников «Оренбурга», чтобы Зиньковский и Зобнин навешивали;

• на расслабоне оценивал свободные зоны (сделал несколько шагов спиной назад) и выбирал идеальный тайминг для обостряющих передач;

• искусно выгрызал мячи после неудобных передач, разгонялся, играл в касание-два стеночками, умудрялся обыгрывать и опасно простреливать – и это в одном эпизоде;

• отдельный кайф – умение включиться в свободную зону ровно тогда, как нужно. Разумеется, в голевой атаке все внимание к передачам Зиньковского и Промеса, но как же вовремя побежал Мозес в первой фазе: после атаки на ворота «Спартака» медленно двигался вперед, но после касания Зиньковского ускорился в свободную зону.

Другой волшебник – Лукас Вера. Его качества известны с прошлого сезона: смелость и настырность на мяче, сочетание эффектности и эффективности. Но каждый раз, когда Вера творит, вызывает новую волну восхищения. 

Перед первой голевой атакой «Оренбург» создал классный момент: Мансилья накрутил Денисова и навесил Воробьеву. Насколько же перед этим был проворен Вера: понял, что «Оренбург» загнали прессингом (оба коротких варианта закрыты, а его персоналит Зобнин), но перекатом создал секунду на подумать, увидел свободного Капленко, стенкой отыграл Зобнина и Мартинса, а потом создал очередную дуэль Мансильи и Денисова 1-в-1.

Первая голевая атака «Оренбурга» – тоже восторг. Каждый сыграл в пару касаний: Флорентин спустился в глубину, а центральный защитник Перес полез вперед, а Вера открылся под Мансилью и вторым касанием нашел Воробьева.

На голевую передачу Мансилье Вера потратил всего одно касание: подкараулил ошибку Хлусевича, мгновенно оценил ситуацию и запустил Флорентина в прорыв.

Команды забили 5 мячей в открытом футболе, создавали моменты, исполняли классные диагонали и держали интригу до последней секунды. Конечно, качество обороны удручает – кажется, эта болезнь ждет всю лигу, но такие игроки как Мозес, Вера, Промес и Флорентин затмевают слабые оборонительные перформансы, делая РПЛ веселее и изобретательнее.

Спартак – Оренбург 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мозес, 1:1 – 50 Воробьев, 1:2 – 67 Флорентин, 2:2 – 76 Хлусевич, 3:2 – 90 Хлусевич.
СпартакМаксименко, Дуарте, Литвинов, Зиньковский (Бонгонда, 58), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 72), Зобнин (Умяров, 72), Мартинс Перейра, Денисов, Мелешин (Кейта Бальде, 77).
ОренбургСысуев, Полуяхтов (Сиваков, 77), Гойкович, Перес, Печенин, Капленко (Башич, 81), Вера, Флорентин, Ковалев (Оганесян, 46), Мансилья (Марин, 88), Воробьев.
Предупреждения:
Флорентин (45), Мелешин (65), Перес (65), Мансилья (79), Сысуев (88), Кейта Бальде (90).

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Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Павел Бедняков

7 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Спасибо за статью. Спартак ❤️❤️❤️❤️
+9
-2
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Карпов Стас
Ответ MishaFCZ
Вернулись чтобы править!
Отбейся!
+4
0
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Никита Самарин
Решение Абаскаля поставить Мозеса играть восьмёрку очень перспективное, в креативе он для РПЛ супер 🔝.
+2
-1
+1
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Поникший Руй
Мозес лучший трансфер клуба за долгие годы(второй приход Промеса опустим, тут всё известно было) Виктор подкупает своим отношением к делу
+1
0
+1
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Александр Попов
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Олег Москаленко
хороший был матч
0
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Поникший Руй
Ответ Александр Попов
Комментарий удален модератором
Как-то не вяжется, если на Зенит всем плевать, то почему ты заходишь в статью про Спартак и пишешь про клуб с берегов Невы?
0
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