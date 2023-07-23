7 комментариев

Смакуем изобретательную красоту.

Год назад Гильермо Абаскаль попробовал Мозеса на позиции десятки в ромбе, но Виктор получил серьезную травму в Екатеринбурге и надолго выбыл. Сейчас Мозес готов – и неожиданно стал восьмеркой в спартаковских 4-3-3. В игре против команд с проблемной компактностью Мозес будет выжигать.

Против «Оренбурга» Мозес стал главным волшебником в составе «Спартака». Да, Промес идеально нашел Виктора в штрафной, пятка Зиньковского – восторг, а передача Игнатова Хлусевичу – искусство, но именно Мозес творил магию весь матч.

Нигериец в 32 года на новой позиции легок, элегантен и очень своевременен. Он идеально разрезает, сканирует и использует личное пространство. Весь первый тайм я восхищался тем, как он творил. Мозес знает, когда нужно открываться, куда быстро доставить матч, как и в какую зону стягивать соперников, в какой момент необходимо вынырнуть для ускорения темпа. Он не делает ничего лишнего на новой позиции – и это очень притягивает:

• видел, что партнерам нужна помощь, поэтому приходил с левого полуфланга на правый, и отрезал защитников «Оренбурга», чтобы Зиньковский и Зобнин навешивали;

• на расслабоне оценивал свободные зоны (сделал несколько шагов спиной назад) и выбирал идеальный тайминг для обостряющих передач;

• искусно выгрызал мячи после неудобных передач, разгонялся, играл в касание-два стеночками, умудрялся обыгрывать и опасно простреливать – и это в одном эпизоде;

• отдельный кайф – умение включиться в свободную зону ровно тогда, как нужно. Разумеется, в голевой атаке все внимание к передачам Зиньковского и Промеса, но как же вовремя побежал Мозес в первой фазе: после атаки на ворота «Спартака» медленно двигался вперед, но после касания Зиньковского ускорился в свободную зону.

Другой волшебник – Лукас Вера. Его качества известны с прошлого сезона: смелость и настырность на мяче, сочетание эффектности и эффективности. Но каждый раз, когда Вера творит, вызывает новую волну восхищения.

Перед первой голевой атакой «Оренбург» создал классный момент: Мансилья накрутил Денисова и навесил Воробьеву. Насколько же перед этим был проворен Вера: понял, что «Оренбург» загнали прессингом (оба коротких варианта закрыты, а его персоналит Зобнин), но перекатом создал секунду на подумать, увидел свободного Капленко, стенкой отыграл Зобнина и Мартинса, а потом создал очередную дуэль Мансильи и Денисова 1-в-1.

Первая голевая атака «Оренбурга» – тоже восторг. Каждый сыграл в пару касаний: Флорентин спустился в глубину, а центральный защитник Перес полез вперед, а Вера открылся под Мансилью и вторым касанием нашел Воробьева.

На голевую передачу Мансилье Вера потратил всего одно касание: подкараулил ошибку Хлусевича, мгновенно оценил ситуацию и запустил Флорентина в прорыв.

Команды забили 5 мячей в открытом футболе, создавали моменты, исполняли классные диагонали и держали интригу до последней секунды. Конечно, качество обороны удручает – кажется, эта болезнь ждет всю лигу, но такие игроки как Мозес, Вера, Промес и Флорентин затмевают слабые оборонительные перформансы, делая РПЛ веселее и изобретательнее.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Павел Бедняков