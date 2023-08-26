20 комментариев

Илья Васильев предлагает задуматься.

В апреле мы подробно разбирали тактические мини-эпохи Гильермо Абаскаля, а на этой неделе Александр Дорский выпустил антологию метаний «Спартака» в последние полгода. Зафиксируем этот путь и разовьем несколько мыслей.

«Спартак» Абаскаля быстро потерял стабильность идей и результатов на дистанции:

1. Все началось с желания владеть мячом и доминировать – почти сразу «Спартак» отказался от этой идеи.

2. Продолжилось спартаковским ромбом. Самый понятный отрезок при Абаскале: игра через фланговые треугольники, объем от восьмерок, органичная свобода Квинси Промеса и Александра Соболева, шикарные контратаки. Но опорная зона и фланги ошибались против «Зенита» и «Ростова», поэтому Абаскаль отказался от ромба в пользу разнообразных 4-3-3.

3. Осенний отрезок был неровным. Формально – окей по очкам и защите, но провалы в первых таймах с «Пари НН» и «Крыльями», мучения с «Сочи», девятое место по созданной опасности перед «Химками» – то есть три игры из семи вызвали вопросы. Тогда Абаскаль дожимал заменами и матч-менеджментом – за это респект. Главные выводы: появились новые работающие идеи, команда преодолевала трудности. Как раз поэтому казалось, что еще немного – и появится стабильность.

4. После зимних сборов сложилось впечатление, что «Спартак» легко выиграет серебро или навяжет борьбу «Зениту». В Кубке все было здорово против «Локо», но Абаскаль задергался после серии сомнительных матчей.

5. Весна – тупик. Постоянная смена схем, ужасная защита, новые (не всегда понятные) роли игроков. Идеи не работали, поэтому в концовках Абаскаль упрощал игру заменами и мощными навалами.

В новом сезоне тренер обещал больше прагматизма, но проблемы в опорной зоне и центре защиты тянутся как раз с весны.

Выбор в полузащите тоже указывал, что команду мощно кренит в атаку – не хватало баланса. Было заметно даже в победных матчах: Виктор Мозес – супер впереди, но вообще не про оборону, Абаскаль не боялся заканчивать матч в Казани с Мозесом и Хесусом Мединой как восьмерками. Команда тащила атакой, но стабильно проваливалась в опорной зоне («Оренбург» и «Урал» воспользовали) – качество обороны даже после девяти очков за три тура обязывало Абаскаля задуматься.

Радикальность и уверенность Гильермо привели к ромбу против «Зенита», где восьмерками сразу стали как раз Мозес и Медина, а лучший пасующий защитник/опорник Литвинов остался в запасе. «Спартак» сыграл по-новому – и провалился. Под прессингом, в давлении, при позиционных атаках. В желании прессинговать и доминировать на мяче нет ничего плохо, но уровень подготовки не соответствовал статусу матча.

Теперь – необычный выбор полузащитников и центральных защитников на «Ахмат», новая попытка прессинговать ромбом, провалы в опорной зоне и на флангах (Бернард Бериша разрывал, Иван Олейников находил пространство в середине).

Конечно, класс «Спартака» позволяет создавать моменты и так – шансы были. Но Абаскаль перестал помогать и здесь. Раньше «Спартак» грамотно наваливался, но с «Ахматом» Соболев ушел на 62-й минуте (на его место вышел Михаил Игнатов), Кристофера Мартинса – последнего силового атакующего игрока – заменил Медина. В итоге Антон Зиньковский и остальные не знали, куда и как навешивать.

Абаскаль в России показал, что у него есть интересные идеи: по-разному смотрит на игру, готов меняться, держит в голове несколько планов, умеет подстраиваться (последний топ-пример – план на чемпионский матч «Зенита»). Но порой в процесс вмешивается генератор случайных тактических решений. За последние полгода этого слишком много.

Первая половина его отрезка в «Спартаке» впечатлила. Не получилось первое – подготовили следующее. «Спартак» был не самым стабильным, но рефлексирующим и адекватно меняющимся.

Но дальше весна с постоянными метаниями в тактике и ролях. Лето – то же самое. И это при огромном кредите доверия и обожании болельщиков.

Говорить об увольнении Абаскаля рано, но регресс последних месяцев заставляет сомневаться . Впереди – лидирующий «Краснодар», а потом пауза на сборные. Самое время, чтобы грамотно поменяться.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников, Александр Вильф; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press