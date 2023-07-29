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Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

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Карпин вырвал ничью.

«Ростов» спас ничью в матче с «Зенитом» в добавленное время (1:1).

В конце первого тайма забил... Матео Кассьера! Да, он не остановился после первого тура. Дуглас Сантос вырезал шикарную передачу к штрафной, колумбиец накрутил Максима Осипенко и отправил мяч в дальний угол. 

«Ростов» пытался давить во втором тайме, чего-то суперострого не получалось, но атаки и подходы в итоге привели к пенальти на 91-й минуте. В своей штрафной небрежно сыграл Андрей Мостовой.

Исполнять пошел Николай Комличенко – и прошил Михаила Кержакова, хотя тот угадал угол. Ну очень сильный удар. 

После финального свистка случилась еще одна драма: Сергей Семак получил красную за споры с главным судьей Евгением Кукуляком – теперь тренер пропустит как минимум домашнюю игру 3-го тура против «Динамо». 

«Я подошел к судье и спросил: видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо? Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – объяснил Семак. В протоколе матча указано, что он получил красную за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

• Матео Кассьера сейчас – лучший бомбардир чемпионата с тремя мячами. Более того, за два матча нового сезона РПЛ колумбиец забил больше, чем за весь прошлый чемпионат – тогда в 26 матчах он отличился лишь дважды.

• Для гола «Зениту» понадобился лишь один удар в створ. А вот полная статистика по ударам: 13:6 в пользу «Ростова» (4:1 в створ). Хозяева еще и больше владели мячом (52% времени).

• На 16-й минуте дебютировал новичок «Зенита» Страхиня Эракович – он вышел вместо Дмитрия Чистякова, который почувствовал недомогание.

• Кроме серба дебютировал и Марио Фернандес – для него это первый матч за клуб в РПЛ, хотя он уже играл в Кубке.

«Ростов» сыграл во вратарской форме! Да-да, полевые вышли в салатовом

Ростов – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
29 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43 Кассьерра, 1:1 – 90, пенальти Комличенко.
РостовПесьяков, Терентьев, Осипенко (Прохин, 81), Мелехин, Чернов, Уткин (Акбашев, 57), Глебов, Щетинин (Миронов, 57), Ионов (Голенков, 81), Байрамян (Мохеби, 57), Комличенко.
ЗенитКержаков, Караваев (Круговой, 83), Чистяков (Эракович, 17), Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Мостовой, 46), Клаудиньо, Ерохин (Алип, 82), Мантуан (Фернандес, 60), Кассьерра.
Предупреждения:
Мантуан (50), Байрамян (50), Акбашев (68), Терентьев (87), Миронов (90).
Удаление:
Семак (90).

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; fc-rostov.ru

3 комментария

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Северный болельщик
Хороший матч. Только непонятно, в Самаре играли в жару в 3 пиэм на открытом стадионе. Душно было всем. Почему бы эти матчи не поменять местами по времени?
+2
0
+2
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Lisnil
Так держать
0
0
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