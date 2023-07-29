Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

Карпин вырвал ничью.

«Ростов» спас ничью в матче с «Зенитом» в добавленное время (1:1).

В конце первого тайма забил... Матео Кассьера! Да, он не остановился после первого тура. Дуглас Сантос вырезал шикарную передачу к штрафной, колумбиец накрутил Максима Осипенко и отправил мяч в дальний угол.

«Ростов» пытался давить во втором тайме, чего-то суперострого не получалось, но атаки и подходы в итоге привели к пенальти на 91-й минуте. В своей штрафной небрежно сыграл Андрей Мостовой.

Исполнять пошел Николай Комличенко – и прошил Михаила Кержакова, хотя тот угадал угол. Ну очень сильный удар.

После финального свистка случилась еще одна драма: Сергей Семак получил красную за споры с главным судьей Евгением Кукуляком – теперь тренер пропустит как минимум домашнюю игру 3-го тура против «Динамо».

«Я подошел к судье и спросил: видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо? Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – объяснил Семак. В протоколе матча указано, что он получил красную за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

• Матео Кассьера сейчас – лучший бомбардир чемпионата с тремя мячами. Более того, за два матча нового сезона РПЛ колумбиец забил больше, чем за весь прошлый чемпионат – тогда в 26 матчах он отличился лишь дважды.

• Для гола «Зениту» понадобился лишь один удар в створ. А вот полная статистика по ударам: 13:6 в пользу «Ростова» (4:1 в створ). Хозяева еще и больше владели мячом (52% времени).

• На 16-й минуте дебютировал новичок «Зенита» Страхиня Эракович – он вышел вместо Дмитрия Чистякова, который почувствовал недомогание.

• Кроме серба дебютировал и Марио Фернандес – для него это первый матч за клуб в РПЛ, хотя он уже играл в Кубке.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; fc-rostov.ru