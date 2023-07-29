Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти
Карпин вырвал ничью.
«Ростов» спас ничью в матче с «Зенитом» в добавленное время (1:1).
В конце первого тайма забил... Матео Кассьера! Да, он не остановился после первого тура. Дуглас Сантос вырезал шикарную передачу к штрафной, колумбиец накрутил Максима Осипенко и отправил мяч в дальний угол.
«Ростов» пытался давить во втором тайме, чего-то суперострого не получалось, но атаки и подходы в итоге привели к пенальти на 91-й минуте. В своей штрафной небрежно сыграл Андрей Мостовой.
Исполнять пошел Николай Комличенко – и прошил Михаила Кержакова, хотя тот угадал угол. Ну очень сильный удар.
После финального свистка случилась еще одна драма: Сергей Семак получил красную за споры с главным судьей Евгением Кукуляком – теперь тренер пропустит как минимум домашнюю игру 3-го тура против «Динамо».
«Я подошел к судье и спросил: видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо? Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – объяснил Семак. В протоколе матча указано, что он получил красную за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».
• Матео Кассьера сейчас – лучший бомбардир чемпионата с тремя мячами. Более того, за два матча нового сезона РПЛ колумбиец забил больше, чем за весь прошлый чемпионат – тогда в 26 матчах он отличился лишь дважды.
• Для гола «Зениту» понадобился лишь один удар в створ. А вот полная статистика по ударам: 13:6 в пользу «Ростова» (4:1 в створ). Хозяева еще и больше владели мячом (52% времени).
• На 16-й минуте дебютировал новичок «Зенита» Страхиня Эракович – он вышел вместо Дмитрия Чистякова, который почувствовал недомогание.
• Кроме серба дебютировал и Марио Фернандес – для него это первый матч за клуб в РПЛ, хотя он уже играл в Кубке.
«Ростов» сыграл во вратарской форме! Да-да, полевые вышли в салатовом
- Дата проведения
- 29 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 43 Кассьерра, 1:1 – 90, пенальти Комличенко.
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Осипенко (Прохин, 81), Мелехин, Чернов, Уткин (Акбашев, 57), Глебов, Щетинин (Миронов, 57), Ионов (Голенков, 81), Байрамян (Мохеби, 57), Комличенко.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Круговой, 83), Чистяков (Эракович, 17), Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Мостовой, 46), Клаудиньо, Ерохин (Алип, 82), Мантуан (Фернандес, 60), Кассьерра.
- Удаление:
- Семак (90).
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; fc-rostov.ru
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