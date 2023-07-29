«Ростов» сыграл во вратарской форме! Да-да, полевые вышли в салатовом
Песьяков переоделся в оранжевое.
«Ростов» – это желто-синие, а на выезде команда обычно играет в темно-синем. Но на домашнюю игру с «Зенитом» ростовчане вышли в крайне необычном комплекте – салатовом.
В таком цвете «Ростов» сыграл впервые в истории.
Клуб проанонсировал обновку еще перед матчем: «Накануне братва вступилась за Сергея Песьякова на видео, а сегодня поддержит наших вратарей на деле, выйдя на поле в их форме».
Стиль сообщения отсылает к нашумевшему промо-ролику «Ростова» перед матчем с «Зенитом», где ростовчане обыграли сериал «Бандитский Петербург».
А вот смысл игры во вратарских цветах в клубе не объяснили.
Гадать пришлось даже болельщикам «Ростова»: это продолжение разгона с предматчевым роликом или просто поддержка Сергея Песьякова?
В любом случае «Ростов» не только вышел, но и сыграл в форме, отсылающей к вратарскому комплекту. Кажется, таких примеров не было даже в мировом футболе.
Песьяков, у которого партнеры переняли салатовые цвета, вышел в оранжевом комплекте.
И под конец первого тайма пропустил от Матео Кассьерры.
«Ты чего натворил, пес смердячий?» Разборка Карпина-Антибиотика, Онопко-Черепа и других авторитетов «Ростова» с Мелехиным за привоз
- Дата проведения
- 29 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 43 Кассьерра, 1:1 – 90, пенальти Комличенко.
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Осипенко (Прохин, 81), Мелехин, Чернов, Уткин (Акбашев, 57), Глебов, Щетинин (Миронов, 57), Ионов (Голенков, 81), Байрамян (Мохеби, 57), Комличенко.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Круговой, 83), Чистяков (Эракович, 17), Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Мостовой, 46), Клаудиньо, Ерохин (Алип, 82), Мантуан (Фернандес, 60), Кассьерра.
Фото: fc-rostov.ru; РИА Новости/Сергей Пивоваров
И сыграли в ней неплохо)