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«Ростов» сыграл во вратарской форме! Да-да, полевые вышли в салатовом

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Песьяков переоделся в оранжевое.

«Ростов» – это желто-синие, а на выезде команда обычно играет в темно-синем. Но на домашнюю игру с «Зенитом» ростовчане вышли в крайне необычном комплекте – салатовом.

В таком цвете «Ростов» сыграл впервые в истории.

Клуб проанонсировал обновку еще перед матчем: «Накануне братва вступилась за Сергея Песьякова на видео, а сегодня поддержит наших вратарей на деле, выйдя на поле в их форме».

Стиль сообщения отсылает к нашумевшему промо-ролику «Ростова» перед матчем с «Зенитом», где ростовчане обыграли сериал «Бандитский Петербург».

А вот смысл игры во вратарских цветах в клубе не объяснили.

Гадать пришлось даже болельщикам «Ростова»: это продолжение разгона с предматчевым роликом или просто поддержка Сергея Песьякова?

В любом случае «Ростов» не только вышел, но и сыграл в форме, отсылающей к вратарскому комплекту. Кажется, таких примеров не было даже в мировом футболе.

Песьяков, у которого партнеры переняли салатовые цвета, вышел в оранжевом комплекте.

И под конец первого тайма пропустил от Матео Кассьерры.

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Ростов – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
29 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43 Кассьерра, 1:1 – 90, пенальти Комличенко.
РостовПесьяков, Терентьев, Осипенко (Прохин, 81), Мелехин, Чернов, Уткин (Акбашев, 57), Глебов, Щетинин (Миронов, 57), Ионов (Голенков, 81), Байрамян (Мохеби, 57), Комличенко.
ЗенитКержаков, Караваев (Круговой, 83), Чистяков (Эракович, 17), Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Мостовой, 46), Клаудиньо, Ерохин (Алип, 82), Мантуан (Фернандес, 60), Кассьерра.
Предупреждения:
Мантуан (50), Байрамян (50), Акбашев (68), Терентьев (87), Миронов (90).

Фото: fc-rostov.ru; РИА Новости/Сергей Пивоваров

6 комментариев

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Boris Volodin
Сейчас жовто-блакитные колера в Санкт-Петербурге не котируются.
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Джефф Лебовски
Кто-то в салатовом, кто-то в оранжевом, но клоунадой сегодня на поле занимался человек в газпромовских цветах 😏
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Igor Khiv
А мне понравилось. В качестве третьего комплекта отлично.
И сыграли в ней неплохо)
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Ironyc
В смысле не было?) Крылья весь позапрошлый сезон отыграли во вратарской форме (такая же была у киперов Краснодара и МанСити)
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окосевший йагупоп
Ответ Нейтральный критик
Главное, что сами довольны. А так одной бессмысленной акцией больше, акцией меньше – завтра уже все забудут.
а может еще и несколько тысяч комплектов этой формы продадут, а это пусть небольшие, но деньги
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