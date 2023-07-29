Песьяков переоделся в оранжевое.

«Ростов» – это желто-синие, а на выезде команда обычно играет в темно-синем. Но на домашнюю игру с «Зенитом» ростовчане вышли в крайне необычном комплекте – салатовом.

В таком цвете «Ростов» сыграл впервые в истории.

Клуб проанонсировал обновку еще перед матчем: «Накануне братва вступилась за Сергея Песьякова на видео, а сегодня поддержит наших вратарей на деле, выйдя на поле в их форме».

Стиль сообщения отсылает к нашумевшему промо-ролику «Ростова» перед матчем с «Зенитом», где ростовчане обыграли сериал «Бандитский Петербург».

А вот смысл игры во вратарских цветах в клубе не объяснили.

Гадать пришлось даже болельщикам «Ростова»: это продолжение разгона с предматчевым роликом или просто поддержка Сергея Песьякова?

В любом случае «Ростов» не только вышел, но и сыграл в форме, отсылающей к вратарскому комплекту. Кажется, таких примеров не было даже в мировом футболе.

Песьяков, у которого партнеры переняли салатовые цвета, вышел в оранжевом комплекте.

И под конец первого тайма пропустил от Матео Кассьерры.

Фото: fc-rostov.ru; РИА Новости/Сергей Пивоваров