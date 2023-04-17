«Спартак» и ЦСКА подтянулись к «Ростову». Чьи шансы на серебро выше?
«Ростов» отобрал очки у «Зенита» (0:0), но за чемпионство уже вряд ли поборется. А вот на призовую тройку шансы отличные. В соперниках остались все те же: ЦСКА и «Спартак»
Коротко оценим текущую форму команд.
• «Ростов» хоть и сыграл вничью с действующим чемпионом, но не забил в РПЛ впервые с 28 августа – ростовчане прервали рекордную голевую серию в истории клуба (15 матчей). Команда Валерия Карпина не проигрывает в чемпионате 5 матчей подряд (3 победы и 2 ничьих), но впереди испытания посерьезнее.
• «Спартак» в 23-м туре обыграл «Торпедо» (2:1). До этого у красно-белых было 5 матчей без побед (2 поражения и 3 ничьих). «Спартак» не так часто побеждает весной, но Гильермо Абаскаль не видит серьезных проблем.
«Давайте посмотрим на статистику. Где мы слабы именно? В матче с «Факелом», где мы выиграли 3:2? В матче с «Ахматом», который не бил по воротам, а их вратарь стал лучшим игроком, или в матче с «Динамо», где мы забили все шесть мячей?
Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос будет – молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект», – говорит Абаскаль.
• ЦСКА набрал замечательный ход: армейцы выиграли 5 матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч пропустили от «Урала» с пенальти (2:1), до этого победили «Химки» (3:0), «Крылья Советов» в Кубке (1:0), «Факел» (2:0) и «Зенит» (1:0). На этом отрезке проиграли только в товарищеском матче 2Drots.
Радует форма Федора Чалова: он забил уже 14 мячей в сезоне Мир РПЛ и сравнялся по голам с Владимиром Писарским. До лидеров, Малкома и Квинси Промеса, всего два результативных удара.
«Динамо», несмотря на победу над «Пари НН», все еще далеко.
Что в таблице?
Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:
• Результат очных матчей между клубами;
• Количество побед во всех матчах;
• Разница забитых/пропущенных;
• Количество забитых.
Какой календарь?
• «Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. У команды беспроигрышная серия, но впереди аж пять гостевых матчей (два из них с топами).
• «Спартак» сыграет дома с двумя прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 3 принципиальных матча за 7 туров. Плюс еще ждет «Краснодар», который неплохо набрал (три победы в РПЛ кряду).
• ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом» и «Спартаком».
Какие прогнозы?
Заходим на сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.
ЦСКА набрал хорошую форму и уже считается фаворитом на второе место – 37%. Чуть пониже шансы у «Спартака» (35%). «Ростов» хоть и идет на втором месте, но машина верит в него меньше – только 25% на второе место.
Делитесь прогнозами в комментариях.
Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Для сравнения в 2017 г. Спартак став чемпионом по этой же системе перебрал 24 очка. Вместо 45 набрал 69. То есть в том сезоне Спартак должен был занимать лишь 7-ое место!
В то время как Зенит, по этой же системе, перебрал лишь 3 очка и должен был становится чемпионом, а не брать бронзу.
Ростов Бердыева "перебрал" 15 очков и должен был занимать не 2 место, а лишь.. 7-ое место. ЦСКА был опущен на 4 место, а чемпионом по этой крайне предвзятой системе должен был становится - естественно, транжирящий свои моменты Зенит.
С сезона 14/15 г. по этой системе чемпионом каждый год становился бы только Зенит. Что, к счастью, не соответствует действительности. Аномалии здесь никакой нет. Просто система подсчета далека от объективной.
Что в новом сезоне у него - вообще вторично и мало кого волнует, т.к. куча разных новых факторов играет.