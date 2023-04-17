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«Спартак» и ЦСКА подтянулись к «Ростову». Чьи шансы на серебро выше?

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«Ростов» отобрал очки у «Зенита» (0:0), но за чемпионство уже вряд ли поборется. А вот на призовую тройку шансы отличные. В соперниках остались все те же: ЦСКА и «Спартак»

Коротко оценим текущую форму команд.

«Ростов» хоть и сыграл вничью с действующим чемпионом, но не забил в РПЛ впервые с 28 августа – ростовчане прервали рекордную голевую серию в истории клуба (15 матчей). Команда Валерия Карпина не проигрывает в чемпионате 5 матчей подряд (3 победы и 2 ничьих), но впереди испытания посерьезнее.

«Спартак» в 23-м туре обыграл «Торпедо» (2:1). До этого у красно-белых было 5 матчей без побед (2 поражения и 3 ничьих). «Спартак» не так часто побеждает весной, но Гильермо Абаскаль не видит серьезных проблем.

«Давайте посмотрим на статистику. Где мы слабы именно? В матче с «Факелом», где мы выиграли 3:2? В матче с «Ахматом», который не бил по воротам, а их вратарь стал лучшим игроком, или в матче с «Динамо», где мы забили все шесть мячей?

Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос будет – молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект», – говорит Абаскаль.

ЦСКА набрал замечательный ход: армейцы выиграли 5 матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч пропустили от «Урала» с пенальти (2:1), до этого победили «Химки» (3:0), «Крылья Советов» в Кубке (1:0), «Факел» (2:0) и «Зенит» (1:0). На этом отрезке проиграли только в товарищеском матче 2Drots.

Радует форма Федора Чалова: он забил уже 14 мячей в сезоне Мир РПЛ и сравнялся по голам с Владимиром Писарским. До лидеров, Малкома и Квинси Промеса, всего два результативных удара.

«Динамо», несмотря на победу над «Пари НН», все еще далеко.

Что в таблице?

Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:

• Результат очных матчей между клубами;

• Количество побед во всех матчах;

• Разница забитых/пропущенных;

• Количество забитых.

Какой календарь?

«Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. У команды беспроигрышная серия, но впереди аж пять гостевых матчей (два из них с топами).

«Спартак» сыграет дома с двумя прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 3 принципиальных матча за 7 туров. Плюс еще ждет «Краснодар», который неплохо набрал (три победы в РПЛ кряду).

ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом» и «Спартаком».

Какие прогнозы?

Заходим на сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.

ЦСКА набрал хорошую форму и уже считается фаворитом на второе место – 37%. Чуть пониже шансы у «Спартака» (35%). «Ростов» хоть и идет на втором месте, но машина верит в него меньше – только 25% на второе место.

Делитесь прогнозами в комментариях.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

70 комментариев

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Overkiller
В выездных матчах к Краснодару и Ростову замените самолётик на автобус...
+82
-6
+76
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Severfan
толку все эти расклады давать, если всем трём командам-претендентам на серебро и бронзу предстоит играть между собой?
+19
-1
+18
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Джованни Джованни
Ответ Алексей Минин
Ростов заслужил.
чем?
+19
-5
+14
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Станнис Баратеон
Вы так и не поправили эмблему Крыльев на картинке...
+9
0
+9
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Ustasss
Ответ Джованни Джованни
чем?
Тем что клуб работает с весьма скромным бюджетом, если сравнивать с ЦСКА и Спартаком. Без легионеров клуб и отличная молодежь. Мне всегда нравится высокомерие болельщиков московских клубов. С возможностями ЦСКА и Спартака странно отставать от Ростова и говорит мол «Фи, кто это такие». Играйте и вонь не поднимайте..
+8
-2
+6
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Van Basten
Ответ Overkiller
В выездных матчах к Краснодару и Ростову замените самолётик на автобус...
И подпись у герба Краснодара смените
+5
0
+5
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Le Jay
Ответ Antonio Gaudi
У Ростова в этом сезоне накопилось очень большое количество матчей, в которых они набрали очков больше, чем заслуживали. По модели xPoints у них 33.39 очка, для сравнения у ЦСКА - 45.91, у Спартака - 43.62, у Зенита - 50.49. Показатели же Ростова уступают Крыльям (35.63), Динамо (36.29), Краснодару (34.09) и находятся на уровне Оренбурга (33.18). То есть по качеству и отношению созданных моментов к допущенным, команда должна находиться на 7-8 месте и нынешнее второе - аномалия, удержать его будет практически невозможно. https://understat.com/league/RFPL
Только вот модель xPoints, очень предвзята и поощряет лишь один стиль игры.

Для сравнения в 2017 г. Спартак став чемпионом по этой же системе перебрал 24 очка. Вместо 45 набрал 69. То есть в том сезоне Спартак должен был занимать лишь 7-ое место!
В то время как Зенит, по этой же системе, перебрал лишь 3 очка и должен был становится чемпионом, а не брать бронзу.

Ростов Бердыева "перебрал" 15 очков и должен был занимать не 2 место, а лишь.. 7-ое место. ЦСКА был опущен на 4 место, а чемпионом по этой крайне предвзятой системе должен был становится - естественно, транжирящий свои моменты Зенит.

С сезона 14/15 г. по этой системе чемпионом каждый год становился бы только Зенит. Что, к счастью, не соответствует действительности. Аномалии здесь никакой нет. Просто система подсчета далека от объективной.
+5
0
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Vlad Emelin
Крылья логотип поменяли?
+5
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Алексей Тарлыков
По текущей форме шансы ЦСКА выглядят предпочтительнее, но календарь у армейцев сложный. У Спартака финиш легче, у Ростова кубка нет. Очные встречи многое решат
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Всё знаю
Ответ Джованни Джованни
чем?
пенками))))
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ветеранВС
Ответ Le Jay
Только вот модель xPoints, очень предвзята и поощряет лишь один стиль игры. Для сравнения в 2017 г. Спартак став чемпионом по этой же системе перебрал 24 очка. Вместо 45 набрал 69. То есть в том сезоне Спартак должен был занимать лишь 7-ое место! В то время как Зенит, по этой же системе, перебрал лишь 3 очка и должен был становится чемпионом, а не брать бронзу. Ростов Бердыева "перебрал" 15 очков и должен был занимать не 2 место, а лишь.. 7-ое место. ЦСКА был опущен на 4 место, а чемпионом по этой крайне предвзятой системе должен был становится - естественно, транжирящий свои моменты Зенит. С сезона 14/15 г. по этой системе чемпионом каждый год становился бы только Зенит. Что, к счастью, не соответствует действительности. Аномалии здесь никакой нет. Просто система подсчета далека от объективной.
кому что, кому модели , а кому футбол.
+3
0
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Сергей Рукавцов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Для Ростова Урал и Спартак это более серьёзное испытание, чем Зенит? Серьёзно?
Урал будет играть также, как Ростов, просто не давать играть. И кто будет лучше в разрушении, если не будет артистов в штрафной большие вопросы. А Спартак просто не даст выиграть.
+5
-3
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Джованни Джованни
Ответ Всё знаю
пенками))))
эт дааааа
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Сергей Рукавцов
по игре симпатичнее всех ЦСКА, потом Спартак, а Ростов играет не в футбол, а в какую-то другую игру.
В другую игру? Пляжный футбол? Минифутбол? Баскетбол? Сквош?
+3
-1
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apossym
У Ростова то календарь полегче, чем у ЦСКА и Спартака
+3
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Кирилл Кулдышев
Ответ Станнис Баратеон
Вы так и не поправили эмблему Крыльев на картинке...
Главное что белорусский флаг поменяли, а эти мелкие спортивные детали ни к чему
+3
-1
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Пора Задуматься
Ответ Максим Собакевич
Ты про кого?
про Урал)
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Сергей Рукавцов
Урал будет играть также, как Ростов, просто не давать играть. И кто будет лучше в разрушении, если не будет артистов в штрафной большие вопросы. А Спартак просто не даст выиграть.
Типа вчера Ростов не давал играть Зениту? Что, опять все 90 минут Ростов провёл в своей штрафной? Кстати, как часто Спартак не давал выиграть Ростову Карпина?
+6
-4
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ветеранВС
Ответ Сергей Рукавцов
Урал будет играть также, как Ростов, просто не давать играть. И кто будет лучше в разрушении, если не будет артистов в штрафной большие вопросы. А Спартак просто не даст выиграть.
в ростове повезло самым популярным, что обошлось без разгрома, просто дал выиграть..
+1
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ветеранВС
комбайнёрам в этом годе пофиг к кому в гостёчки ехать, у них там урожай получше, чем дома будет.внутримкадовские аналитики,блин, все их 3 поражения разложить на гостевые и домашние не могут..
+1
0
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Виталий
Нужно брать 2 место и кубок , тогда сезон будет успешным )
+2
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Андрей Попов
Ответ Алексей Минин
Ростов заслужил.
Я согласен. Но ЦСКА тоже заслужил. Пусть поборются за 2-3 места. Спартак там ваще случайно.
+18
-17
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Ustasss
Ответ Сергей Рукавцов
по игре симпатичнее всех ЦСКА, потом Спартак, а Ростов играет не в футбол, а в какую-то другую игру.
Крутая экспертиза.. Даже добавить нечего
+3
-2
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Edo Milanian
Ответ Antonio Gaudi
Да нет, c системой подсчета очков всё в порядке, просто в футболе есть место случаю, везению и аномалии. Такое бывает. Именно поэтому тот же Агаларов, который был аномалией прошлого сезона, совершенно затерялся в этом, а упомянутые вами Спартак, Ростов и ЦСКА так и не стали династиями, и их успех был разовым явлением, еще раз доказывающим что в футболе не всё бывает логичным на короткой дистанции, но на длинной всё логично вполне.
Сам привел пример и сам подставился. Это надо было умудриться, конечно. . Вот тебе Агаларов на вполне длинной дистанции в прошлом году и стал лучшим бомбером.
Что в новом сезоне у него - вообще вторично и мало кого волнует, т.к. куча разных новых факторов играет.
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Ustasss
Ответ Джованни Джованни
ага,Комличенко и иже с ним,чистюли ,блин,блестят прям ослепнешь
Коля подставляется безусловно, это его работа, но хотя бы не хам и со слюнями не кидается на соперника в каждом матче.. А про иже с ними можно подробнее? Прям любопытно
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