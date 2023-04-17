«Спартак» и ЦСКА подтянулись к «Ростову». Чьи шансы на серебро выше?

«Ростов» отобрал очки у «Зенита» (0:0), но за чемпионство уже вряд ли поборется. А вот на призовую тройку шансы отличные. В соперниках остались все те же: ЦСКА и «Спартак»

Коротко оценим текущую форму команд.

• «Ростов» хоть и сыграл вничью с действующим чемпионом, но не забил в РПЛ впервые с 28 августа – ростовчане прервали рекордную голевую серию в истории клуба (15 матчей). Команда Валерия Карпина не проигрывает в чемпионате 5 матчей подряд (3 победы и 2 ничьих), но впереди испытания посерьезнее.

• «Спартак» в 23-м туре обыграл «Торпедо» (2:1). До этого у красно-белых было 5 матчей без побед (2 поражения и 3 ничьих). «Спартак» не так часто побеждает весной, но Гильермо Абаскаль не видит серьезных проблем.

«Давайте посмотрим на статистику. Где мы слабы именно? В матче с «Факелом», где мы выиграли 3:2? В матче с «Ахматом», который не бил по воротам, а их вратарь стал лучшим игроком, или в матче с «Динамо», где мы забили все шесть мячей?

Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос будет – молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект», – говорит Абаскаль.

• ЦСКА набрал замечательный ход: армейцы выиграли 5 матчей подряд с общим счетом 9:1. Единственный мяч пропустили от «Урала» с пенальти (2:1), до этого победили «Химки» (3:0), «Крылья Советов» в Кубке (1:0), «Факел» (2:0) и «Зенит» (1:0). На этом отрезке проиграли только в товарищеском матче 2Drots.

Радует форма Федора Чалова: он забил уже 14 мячей в сезоне Мир РПЛ и сравнялся по голам с Владимиром Писарским. До лидеров, Малкома и Квинси Промеса, всего два результативных удара.

«Динамо», несмотря на победу над «Пари НН», все еще далеко.

Что в таблице?

Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:

• Результат очных матчей между клубами;

• Количество побед во всех матчах;

• Разница забитых/пропущенных;

• Количество забитых.

Какой календарь?

• «Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. У команды беспроигрышная серия, но впереди аж пять гостевых матчей (два из них с топами).

• «Спартак» сыграет дома с двумя прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 3 принципиальных матча за 7 туров. Плюс еще ждет «Краснодар», который неплохо набрал (три победы в РПЛ кряду).

• ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом» и «Спартаком».

Какие прогнозы?

Заходим на сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.

ЦСКА набрал хорошую форму и уже считается фаворитом на второе место – 37%. Чуть пониже шансы у «Спартака» (35%). «Ростов» хоть и идет на втором месте, но машина верит в него меньше – только 25% на второе место.

Делитесь прогнозами в комментариях.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров