36 комментариев

«Ростов» приятно удивил прессингом в первом тайме, а «Зенит» адаптировал роль Караваева.

«Ростов» и «Зенит» разыграли скучные нули. Команды периодически создавали моменты, но самое яркое воспоминание об игре – два мяча на поле при фоле Дугласа Сантоса на Кирилле Щетинине.

Агрессивный прессинг «Ростова» уничтожил выход «Зенита» от ворот

Главное изменение в составе «Зенита» – выход Дмитрия Чистякова из-за повреждения Родригао, оставшегося в Санкт-Петербурге. Чистяков способен заменить Родригао в воздухе, но его ограниченная игра на мяче – удар по контролю и владению против прессингующих команд (последний пример – поражение от «Ахмата»).

Но главная деталь – агрессия «Ростова». Валерий Карпин сказал, что доволен первым таймом. Возможно, причина в прессинге – «Зенит» быстро отказался от коротких передач. В начале игры Кержаков планировал начало атак через защитников, но «Ростов» агрессивно накрыл Караваева, а затем выдвинулся в штрафную.

«Ростов» поменял структуру под «Зенит», что заставляло Кержакова сразу выносить – идея была очень радикальной.

Тройка нападения располагалась параллельно штрафной: Байрамян, Комличенко и Тугарев перекрывали Чистякова, Ренана и Барриоса, а Щетинин и Миронов добивали крайних защитников.

Связующее звено – Осипенко. Крайние защитники следили за Мостовым и Малкомом, Мелехин зачастую оставался с Кассьеррой, а Макс поднимался выше к Глебову, чтобы ориентироваться на Вендела и Клаудиньо, но при длинной передаче мгновенно возвращался в четверку.

Как итог – «Зенит» постоянно играл длинными передачами, далеко не сразу подбирал мячи и возвращал контроль, поэтому быстрых атак почти не было. Подтверждение – статистика, подмеченная Александром Дорским: «Средняя длина удара от ворот «Зенита» в матче с «Ростовом» – 57,7 метра. Конечно, это рекорд сезона. Средняя длина удара от ворот «Зенита» в 22 турах – ровно 30 метров.

Естественно, это напрямую повлияло на общие данные по передачам «Зенита». Тут рекорд и по длинным передачам на чужую половину (и вообще это седьмой результат сезона в РПЛ), и наивысшая доля таких пасов».

«Зенит» придумал рывки Караваева в штрафную под насыщенную оборону «Ростова»

Караваев и Барриос – самые бьющие в первом тайме. Вильмар дважды пробил из-за штрафной (частично – показатель безысходности), а Караваев – единственный, кто стабильно атаковал из нее (два удара плюс опасный прострел).

Против «Локо» «Зенит» регулярно менял вингеров и крайних защитников: обычно Дуглас и Караваев занимали полуфланг ради изоляций Мостового и Малкома с краю. «Ростов» обычно обороняется в 5-4-1, а Кассьерра – жертва необходимости играть на прострелах. Разумеется, Матео не справился бы против трех защитников, поэтому «Зенит» гораздо чаще заполнял штрафную. Как правило, Малком оставался глубже и искал партнеров диагоналями, а Караваев забегал – в итоге он дважды пробил после переходов атак налево и навесов Сантоса

Другая комбинация – уже классическая для «Зенита». Малком регулярно застывает на линии штрафной в ожидании рывка Караваева, но здесь сыграл изящнее – кажется, в удар поверили вообще все. А во втором тайме направо неожиданно включился Сантос, но пробил мимо.

«Зенит» справился с Комличенко и подключениями крайних защитников, но мог проиграть в конце

«Ростов» нанес всего 3 удара из штрафной «Зенита». Низкая активность в штрафной – привычная история для команды Карпина, но интересен контекст: первый удар – успешный прессинг (к сожалению, момент отбора не попал в трансляцию), второй – единственное касание Комличенко в штрафной, третий – идеальное подключение Терентьева после аута слева.

Но в остальном «Зенит» качественно подготовился к рывкам крайних защитников по флангу (Чистяков прекрасно страховал Караваева) и не позволял Комличенко разворачивать атаки – защита «Зенита» второй раз подряд сдержала топового таргетмена.

Правда, есть проблемы Ренана с выдергиваниями – второй матч подряд они приводят к проблемам. Против «Локо» он неудачно выскочил за Дзюбой и оголил зону для Глушенкова (пробил мимо, но после этого розыгрыша от ворот забил Глушенков), с «Ростовом» – упустил Щетинина за спину, что чуть не привело к пенальти.

Левый фланг – основной источник моментов «Зенита» во втором тайме

Во втором тайме «Зенит» создал три момента: удар Вендела в упор, попытка Сантоса после смещения направо и выход Вендела один на один.

Начало атаки с ударом Вендела – классная ротация на фланге. Изначально Дуглас протащил мяч в полуфланге, Клаудиньо сыграл широко (ситуативно играл слева вместо Мостового), а Вендел был в середине. Но через несколько секунд Сантос рванул на край и увел за собой Щетинина, а Вендел открылся в этот коридор. В итоге он отыгрался с Кассьеррой и великолепно отклеился от Глебова.

Первая фаза атаки с ударом Сантоса – элитная стеночка бразильца с Кассьеррой. Дуглас убрал мяч под правую и забежал в середину, но Глебов подчистил закидушку.

А затем после удачного контрпрессинга «Зенита» ситуативно открылся в правом полуфланге под Малкома.

Последний момент – массовый перегруз левого фланга после очередной передачи Сантоса с правой. Налево пришли Кузяев и Вендел, разыгравшие стенку, а за спину Терентьеву нырнул Клаудиньо, увидевший Малкома справа.

Весной «Зенит» уже трижды провалил первый тайм

«Зенит» создал больше моментов, но столкнулся с плохой реализацией: по данным Opta, «Зенит» нанес лишь один удар в створ ворот. Это произошло во второй раз за сезон – ранее команда Семака неудачно била против ЦСКА в Москве (0:1).

«Ростов» тоже сыграл серо даже по своим меркам: не забил в РПЛ впервые с 28 августа (0:0 против ЦСКА) и прервал рекордную голевую серию в истории клуба (15 матчей).

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

«Нормальный результат. Не скажу, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй – меньше. Если бы сыграли два тайма как первый, могли бы рассчитывать на большее. Но, учитывая силу «Зенита», уровень игроков, два тайма не так просто играть. Но только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока были силы, многое получалось, потом «Зенит» стал прессинговать по‑другому, где‑то не перестроились», – объяснил Карпин.

Семак разочарован сильнее: «Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не реализовали. Конечно, итогом не удовлетворен. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось».

Весной «Зенит» не впервые проводит слабый первый тайм: плохо начал с ЦСКА (0:1), полчаса спал против «Локомотива» (2:1) и легко отдавал мяч «Ростову» (0:0). Да, неделю назад в Москве «Зенит» завелся и выдал мощнейший второй тайм, мог отыграться против ЦСКА и по моментам переиграл «Ростов». Но плохой старт – уже тенденция.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров