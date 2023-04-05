36 комментариев

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Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

Ростов Ростов
Максим Осипенко Максим Осипенко
Клаудиньо Клаудиньо
Зенит Зенит
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Данил Глебов Данил Глебов
Малком Малком
Сергей Семак Сергей Семак
Николай Комличенко Николай Комличенко
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Вендел Вендел
Сергей Песьяков Сергей Песьяков
Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

«Ростов» приятно удивил прессингом в первом тайме, а «Зенит» адаптировал роль Караваева.

«Ростов» и «Зенит» разыграли скучные нули. Команды периодически создавали моменты, но самое яркое воспоминание об игре – два мяча на поле при фоле Дугласа Сантоса на Кирилле Щетинине. 

Агрессивный прессинг «Ростова» уничтожил выход «Зенита» от ворот

Главное изменение в составе «Зенита» – выход Дмитрия Чистякова из-за повреждения Родригао, оставшегося в Санкт-Петербурге. Чистяков способен заменить Родригао в воздухе, но его ограниченная игра на мяче – удар по контролю и владению против прессингующих команд (последний пример – поражение от «Ахмата»).

Но главная деталь – агрессия «Ростова». Валерий Карпин сказал, что доволен первым таймом. Возможно, причина в прессинге – «Зенит» быстро отказался от коротких передач. В начале игры Кержаков планировал начало атак через защитников, но «Ростов» агрессивно накрыл Караваева, а затем выдвинулся в штрафную.

«Ростов» поменял структуру под «Зенит», что заставляло Кержакова сразу выносить – идея была очень радикальной. 

Тройка нападения располагалась параллельно штрафной: Байрамян, Комличенко и Тугарев перекрывали Чистякова, Ренана и Барриоса, а Щетинин и Миронов добивали крайних защитников.

Связующее звено – Осипенко. Крайние защитники следили за Мостовым и Малкомом, Мелехин зачастую оставался с Кассьеррой, а Макс поднимался выше к Глебову, чтобы ориентироваться на Вендела и Клаудиньо, но при длинной передаче мгновенно возвращался в четверку. 

Как итог – «Зенит» постоянно играл длинными передачами, далеко не сразу подбирал мячи и возвращал контроль, поэтому быстрых атак почти не было. Подтверждение – статистика, подмеченная Александром Дорским: «Средняя длина удара от ворот «Зенита» в матче с «Ростовом» – 57,7 метра. Конечно, это рекорд сезона. Средняя длина удара от ворот «Зенита» в 22 турах – ровно 30 метров.

Естественно, это напрямую повлияло на общие данные по передачам «Зенита». Тут рекорд и по длинным передачам на чужую половину (и вообще это седьмой результат сезона в РПЛ), и наивысшая доля таких пасов».

«Зенит» придумал рывки Караваева в штрафную под насыщенную оборону «Ростова» 

Караваев и Барриос – самые бьющие в первом тайме. Вильмар дважды пробил из-за штрафной (частично – показатель безысходности), а Караваев – единственный, кто стабильно атаковал из нее (два удара плюс опасный прострел).

Против «Локо» «Зенит» регулярно менял вингеров и крайних защитников: обычно Дуглас и Караваев занимали полуфланг ради изоляций Мостового и Малкома с краю. «Ростов» обычно обороняется в 5-4-1, а Кассьерра – жертва необходимости играть на прострелах. Разумеется, Матео не справился бы против трех защитников, поэтому «Зенит» гораздо чаще заполнял штрафную. Как правило, Малком оставался глубже и искал партнеров диагоналями, а Караваев забегал – в итоге он дважды пробил после переходов атак налево и навесов Сантоса

Другая комбинация – уже классическая для «Зенита». Малком регулярно застывает на линии штрафной в ожидании рывка Караваева, но здесь сыграл изящнее – кажется, в удар поверили вообще все. А во втором тайме направо неожиданно включился Сантос, но пробил мимо.

«Зенит» справился с Комличенко и подключениями крайних защитников, но мог проиграть в конце

«Ростов» нанес всего 3 удара из штрафной «Зенита». Низкая активность в штрафной – привычная история для команды Карпина, но интересен контекст: первый удар – успешный прессинг (к сожалению, момент отбора не попал в трансляцию), второй – единственное касание Комличенко в штрафной, третий – идеальное подключение Терентьева после аута слева.

Но в остальном «Зенит» качественно подготовился к рывкам крайних защитников по флангу (Чистяков прекрасно страховал Караваева) и не позволял Комличенко разворачивать атаки – защита «Зенита» второй раз подряд сдержала топового таргетмена. 

Правда, есть проблемы Ренана с выдергиваниями – второй матч подряд они приводят к проблемам. Против «Локо» он неудачно выскочил за Дзюбой и оголил зону для Глушенкова (пробил мимо, но после этого розыгрыша от ворот забил Глушенков), с «Ростовом» – упустил Щетинина за спину, что чуть не привело к пенальти.

Левый фланг – основной источник моментов «Зенита» во втором тайме

Во втором тайме «Зенит» создал три момента: удар Вендела в упор, попытка Сантоса после смещения направо и выход Вендела один на один. 

Начало атаки с ударом Вендела – классная ротация на фланге. Изначально Дуглас протащил мяч в полуфланге, Клаудиньо сыграл широко (ситуативно играл слева вместо Мостового), а Вендел был в середине. Но через несколько секунд Сантос рванул на край и увел за собой Щетинина, а Вендел открылся в этот коридор. В итоге он отыгрался с Кассьеррой и великолепно отклеился от Глебова. 

Первая фаза атаки с ударом Сантоса – элитная стеночка бразильца с Кассьеррой. Дуглас убрал мяч под правую и забежал в середину, но Глебов подчистил закидушку.

А затем после удачного контрпрессинга «Зенита» ситуативно открылся в правом полуфланге под Малкома.

Последний момент – массовый перегруз левого фланга после очередной передачи Сантоса с правой. Налево пришли Кузяев и Вендел, разыгравшие стенку, а за спину Терентьеву нырнул Клаудиньо, увидевший Малкома справа. 

Весной «Зенит» уже трижды провалил первый тайм

«Зенит» создал больше моментов, но столкнулся с плохой реализацией: по данным Opta, «Зенит» нанес лишь один удар в створ ворот. Это произошло во второй раз за сезон – ранее команда Семака неудачно била против ЦСКА в Москве (0:1).

«Ростов» тоже сыграл серо даже по своим меркам: не забил в РПЛ впервые с 28 августа (0:0 против ЦСКА) и прервал рекордную голевую серию в истории клуба (15 матчей).

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

«Нормальный результат. Не скажу, что прямо счастлив. Первый тайм понравился, второй – меньше. Если бы сыграли два тайма как первый, могли бы рассчитывать на большее. Но, учитывая силу «Зенита», уровень игроков, два тайма не так просто играть. Но только слова благодарности ребятам, выдержали. Пока были силы, многое получалось, потом «Зенит» стал прессинговать по‑другому, где‑то не перестроились», – объяснил Карпин.

Семак разочарован сильнее: «Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не реализовали. Конечно, итогом не удовлетворен. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось».

Весной «Зенит» не впервые проводит слабый первый тайм: плохо начал с ЦСКА (0:1), полчаса спал против «Локомотива» (2:1) и легко отдавал мяч «Ростову» (0:0). Да, неделю назад в Москве «Зенит» завелся и выдал мощнейший второй тайм, мог отыграться против ЦСКА и по моментам переиграл «Ростов». Но плохой старт – уже тенденция.

Ростов – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 67), Осипенко, Мелехин (Прохин, 90), Сильянов, Глебов, Миронов (Комаров, 66), Щетинин (Селява, 89), Байрамян, Тугарев, Комличенко (Тошевски, 90).
ЗенитКержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой (Кузяев, 65), Малком, Кассьерра (Сергеев, 78).
Предупреждения:
Клаудиньо (32), Миронов (38), Сильянов (41), Комаров (74).

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Два мяча на поле – самый горячий момент матча лидеров РПЛ. Аршавин негодует 🤯

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

36 комментариев

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napoli_14
Как минимум на гол «Зенит» наиграл, но не повезло. «Ростов», с учетом разницы в классе, сыграл хороший матч. Клаудиньо чет не в своей тарелке, на одно шикарное действие пяток провалов наберется. Караваев удивил, пожалуй, лучший матч в «Зените» провел. Барриос не в форме еще, но по части разрушения претензий нет. А, ну и) Комличенко бревно. Карась матч провалил. Мелехин и Щетинин - костоломы, которым каждому минимум по желтой должны были дать.
+45
-12
+33
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Goldstream
Несмотря на нули на табло, игру было приятно смотреть. Было заметно, что играют лидеры чемпионата.
Бросался в глаза очень качественный прессинг от Ростова. При этом и Зенит не тушевался по-выездному, красиво выходил в атаку. Моментов в иной раз хватило бы и на два-три гола на две команды, но не сложилось.
+34
-2
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Алексей Минин
Да в целом - счет по игре. То что Зенит растранжирил 5 убойных моментов, это проблемы Зенита. Ростову надо отдать должное, играли в автобус только когда Зенит переходил на чужую половину. В остальное время прессовали и играли открыто. За это респект. А вот за поведение Мелехина и Щетинина - нет.
+23
-4
+19
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Фрош
Наш Ростов играет круто, учитывая наш десадовский состав. По мне, вчера были не хуже Зенита.
+14
-3
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Knight-XIV
Ответ Goldstream
Несмотря на нули на табло, игру было приятно смотреть. Было заметно, что играют лидеры чемпионата. Бросался в глаза очень качественный прессинг от Ростова. При этом и Зенит не тушевался по-выездному, красиво выходил в атаку. Моментов в иной раз хватило бы и на два-три гола на две команды, но не сложилось.
да, Зенит выглядел чутка предпочтительнее. но так сразу и не скажешь, что бюджеты клубов отличаются в 10 раз: одна команда заваливает дурным балом бразилов, другая играет российской молодежью.
+22
-14
+8
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Александр Баскаков
Ответ napoli_14
Как минимум на гол «Зенит» наиграл, но не повезло. «Ростов», с учетом разницы в классе, сыграл хороший матч. Клаудиньо чет не в своей тарелке, на одно шикарное действие пяток провалов наберется. Караваев удивил, пожалуй, лучший матч в «Зените» провел. Барриос не в форме еще, но по части разрушения претензий нет. А, ну и) Комличенко бревно. Карась матч провалил. Мелехин и Щетинин - костоломы, которым каждому минимум по желтой должны были дать.
А Ростов не наиграл ,да ?
+7
-4
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Wovatti
К концу матча промелькнула мысль-аналогия: Ростов против Зенита играл так, как Зенит пытался играть в своих последних ЛЧ. И за такой «скучный» и «трусливый» футбол всем миром ругали Семака
+7
-4
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AIBOLIT66
две последние игры Зенита смотрю с удовольствием, это здорово когда настоящая игра, что Локо, что Ростов играли в футбол и Зениту приходилось тоже напрягаться, хотя конечно до ЛЧ далеко, но меня даже радовало такое сопротивление, больше возможностей показать в плотной борьбе класс, что почти получилось, все-таки Караваев и Малком могли по разу и попасть...уж слишком даром истратили момент...всё-таки интересный чемпионат у нас, раз тут что-то обсуждают, спорят, доказывают
+4
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Mixet.spb
Показали. Причем защитники с обеих сторон!)
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Артем Хан
Ответ Le Jay
Нравится, что костоломы Ростова запомнились, а вот удар коленом в спину от Венделла проглядел не только Карасев. Ох, уж эти непредвзятые болельщики)
Да и когда Щетинина скосили около штрафной так же жёлтую НЕ дали ! Ну этого никто не заметил типа
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Компотов
Ответ Дмитрий Шеховцов
Это в каком месте, простите, зенит мог отыграться против ЦСКА, когда в одну калитку всё было?
Когда Кассьера в штангу попал.
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Le Jay
Ответ napoli_14
Как минимум на гол «Зенит» наиграл, но не повезло. «Ростов», с учетом разницы в классе, сыграл хороший матч. Клаудиньо чет не в своей тарелке, на одно шикарное действие пяток провалов наберется. Караваев удивил, пожалуй, лучший матч в «Зените» провел. Барриос не в форме еще, но по части разрушения претензий нет. А, ну и) Комличенко бревно. Карась матч провалил. Мелехин и Щетинин - костоломы, которым каждому минимум по желтой должны были дать.
Нравится, что костоломы Ростова запомнились, а вот удар коленом в спину от Венделла проглядел не только Карасев. Ох, уж эти непредвзятые болельщики)
+2
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Любовь Мелехова
Ответ napoli_14
Как минимум на гол «Зенит» наиграл, но не повезло. «Ростов», с учетом разницы в классе, сыграл хороший матч. Клаудиньо чет не в своей тарелке, на одно шикарное действие пяток провалов наберется. Караваев удивил, пожалуй, лучший матч в «Зените» провел. Барриос не в форме еще, но по части разрушения претензий нет. А, ну и) Комличенко бревно. Карась матч провалил. Мелехин и Щетинин - костоломы, которым каждому минимум по желтой должны были дать.
👍! Коротко, ясно и обьективно.
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Viktor Poljakov
Ответ napoli_14
Как минимум на гол «Зенит» наиграл, но не повезло. «Ростов», с учетом разницы в классе, сыграл хороший матч. Клаудиньо чет не в своей тарелке, на одно шикарное действие пяток провалов наберется. Караваев удивил, пожалуй, лучший матч в «Зените» провел. Барриос не в форме еще, но по части разрушения претензий нет. А, ну и) Комличенко бревно. Карась матч провалил. Мелехин и Щетинин - костоломы, которым каждому минимум по желтой должны были дать.
Где гол? Наши пацаны достойно сыграли с бразильской" сборной" и пеналь в конце матча был стопудовый!!!
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Vitalik Klishin
Ростов, конечно, очень неплохо сопротивлялся. Заметно не хватало Уткина, который был бы гораздо опаснее на стандартах. И штрафной был под левую прям.
Но Зенит должен был забивать гол-два, поразительно низкая реализация моментов Венделом, Малкомом и Караваевым.
Поэтому я бы сказал, что Ростов отскочил, хоть и смотрелся неплохо.
Напомнило матч Краснодара с Зенитом в первом круге, только тогда Зенит выиграл.
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Данко Лазович
И мы все равно будем первыми!
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Фантом
Ответ Knight-XIV
да, Зенит выглядел чутка предпочтительнее. но так сразу и не скажешь, что бюджеты клубов отличаются в 10 раз: одна команда заваливает дурным балом бразилов, другая играет российской молодежью.
Да уж, трудно сказать то, чего нет. :) "Ростов", конечно, небогат, но не настолько.
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иван кочубей
Ясно одно, Ростов не играл, а пытался не дать играть Зениту и нормальный сулья во втором тайме оставил бы Ростов в восьмером. Костолом на костоломе, особенно не понравилось Комличенко, когда его стали лупить в ответку, скис моментально.
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JoaoMoutinho
Ответ Артем Хан
Возможно , ну тут есть несколько НО ! 1) У Ростова нет игроков уровня Малкома и купленых за соответсвующие деньги , а у Зенита есть и этоти игроки Зенита должны показывать в Европе уровень , именно для этого их покупали . 2) Бюджет Ростова НЕ сопоставим с бюджетом Зенита , бюджет Зенита вполне сопоставим с теми Европейскими командами которым он влетал в одну калитку 3) Ростов провел в прессинге большую часть времени и не стоил автобус , а Зенит к сожалению в ЛЧ даже намёка не делал на высокий прессинг Ну вот как то так
3 пункт не правда
Другой разговор, что получалось в ЛЧ это делать не очень эффективно
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RSI
Хотел бы просить тех, кто пишет, что игра понравилась и что чувствовалось, что играют два лидера: люди, вы видели хоть одну игру середняков какой-нбудь Серии А, примеры и т.д.?Разве то, что вчера творилось на поле, можно назвать футболом? Зенит хоть пытался творить на поле, а Ростов даже не пытался...
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Alexander Baskakov
Ответ Knight-XIV
да, Зенит выглядел чутка предпочтительнее. но так сразу и не скажешь, что бюджеты клубов отличаются в 10 раз: одна команда заваливает дурным балом бразилов, другая играет российской молодежью.
А чем он смотрелся предпочтительнее? Пару моментами мимо ворот ударами и все ? И не только бюджет ,убери клоундиньо и малкома и все ,сушите весла Зенит !!!
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Бамбарбий Кергудуев
Ответ Alexander Baskakov
А чем он смотрелся предпочтительнее? Пару моментами мимо ворот ударами и все ? И не только бюджет ,убери клоундиньо и малкома и все ,сушите весла Зенит !!!
Можно ещё убрать Сантоса, Барриоса, Реннана, Кержакова, Караваева, Мостового, кто там ещё? Да весь Зенит уберите иине будет Зенита=)
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Артем Хан
Ответ Wovatti
К концу матча промелькнула мысль-аналогия: Ростов против Зенита играл так, как Зенит пытался играть в своих последних ЛЧ. И за такой «скучный» и «трусливый» футбол всем миром ругали Семака
Возможно , ну тут есть несколько НО !
1) У Ростова нет игроков уровня Малкома и купленых за соответсвующие деньги , а у Зенита есть и этоти игроки Зенита должны показывать в Европе уровень , именно для этого их покупали .
2) Бюджет Ростова НЕ сопоставим с бюджетом Зенита , бюджет Зенита вполне сопоставим с теми Европейскими командами которым он влетал в одну калитку
3) Ростов провел в прессинге большую часть времени и не стоил автобус , а Зенит к сожалению в ЛЧ даже намёка не делал на высокий прессинг
Ну вот как то так
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Wovatti
Ответ Артем Хан
Возможно , ну тут есть несколько НО ! 1) У Ростова нет игроков уровня Малкома и купленых за соответсвующие деньги , а у Зенита есть и этоти игроки Зенита должны показывать в Европе уровень , именно для этого их покупали . 2) Бюджет Ростова НЕ сопоставим с бюджетом Зенита , бюджет Зенита вполне сопоставим с теми Европейскими командами которым он влетал в одну калитку 3) Ростов провел в прессинге большую часть времени и не стоил автобус , а Зенит к сожалению в ЛЧ даже намёка не делал на высокий прессинг Ну вот как то так
Спасибо, что напомнили. Совсем про это забыл)
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Артем Хан
Ответ JoaoMoutinho
3 пункт не правда Другой разговор, что получалось в ЛЧ это делать не очень эффективно
Ну даже если и так, хотя я не совсем согласен.
Тогда вот ещё пару тезисов
4) Глубина состава , у Ростова на замену выходят люди , которые могли бы играть за сборную школы , у Зенита в играх ЛЧ в запасе люди из сборной России
5) У Ростова нет возможности варьировать состав , очень ярко это было видно после кубкового матча с Краснодаром, играет во всех турнирах плюс минус одна обойма игроков , отсюда и травмы и падение результата, все таки у Зенита больше опять таки возможности для ротации состава .
6) Выходит из прошлых пунктов
Зенит имея достаточное количество качественных игроков МОЖЕТ и должен воплощать задумки тренера на поле, и это должно получаться, у Ростова же задумки тренера очень сильно ограничены качеством футболистов ну и плюс просто отсутствием скамейки как таковой . Когда травма Уткина это для Ростова просто катастрофа, а для Зенита все таки ситуация иная
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