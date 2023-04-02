Серебро и бронзу РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо». Кто фаворит?
Осталось 9 туров.
«Зенит» уверенно двигается к пятому подряд чемпионству – кажется, с первым местом все ясно.
А что там с призовой тройкой? На два места осталось 4 претендента.
«Ростов» – команда Карпина, заряженная рекордами по заработанным пенальти, идет на втором месте с небольшим отрывом. В весенней части чемпионата было поражение от «Локомотива» и три подряд победы над аутсайдерами («Пари НН», «Химками» и «Торпедо»).
«Спартак» – весной буксует: 1 победа в четырех матчах, поражение от «Оренбурга» и проблемы с реализацией. В матче против «Ахмата» травму усугубил Промес – по данным «СЭ», нападающий вылетел на 2-3 недели, но в самом «Спартаке» заявили, что повреждение не очень серьезное.
ЦСКА – осеннюю часть чемпионата закончил на пятом месте с отставанием в 7 очков от «Спартака» (который был вторым). Сейчас заклятый соперник уже в пределах одной победы, ко второму месту тоже приблизились. Весну армейцы начали с поражения от «Сочи», но потом выдали 3 победы подряд – в том числе и над «Зенитом».
«Динамо» – весной 2 победы и 2 поражения. Как итог – отставание от второго места уже 9 очков. Но у команды Славиши Йокановича неплохой календарь, так что не будем пока что списывать со счетов. Хотя поражения от «Спартака» и «Зенита» в ближайших турах уже отцепят «Динамо» от гонки за тройку.
Что в таблице?
Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:
• Результат очных матчей между клубами;
• Количество побед во всех матчах;
• Разница забитых/пропущенных;
• Количество забитых.
Какой календарь?
• «Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. Плюс матч с «Зенитом». Нынешняя полоса из трех побед была над командами, которые занимают 3 из четырех последних мест, так что впереди испытания посерьезнее.
• «Спартак» сыграет дома со всеми прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 4 принципиальных матча за 9 туров. Непросто на фоне не лучшей формы команды.
• ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо».
• У «Динамо» меньше шансов повлиять на положение – из игр с прямыми конкурентами остался только «Спартак» в следующем туре. Зато есть тяжелые матчи против «Зенита» и «Локомотива».
Какие прогнозы?
Оценить шансы команд поможет сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.
Лучшие шансы на второе место у «Спартака» – 41%. Дальше «Ростов» – станет третьим с вероятностью 29%. На четвертом месте ЦСКА – 25%. «Динамо» на пятой строчке – тоже 25%.
А как вы думаете, кто займет второе место в РПЛ?
Fan ID и трибуны: 17% роста «Спартака», «Зенит» насчитал больше людей, чем показала РПЛ
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Для любой другой команды не самое приятное. Но не для Зенита - по крайнем мере в Сочи и Оренбурге проблем точно не возникнет
И говоря о последних, почему они не могут взять бронзу? Сильный состав и не не сильные соперники впереди.
Итого - аж до самой игры с факелом очень жесткий календарь и битвы с клубами топ 5, и 2 матча с прямыми конкурентами дома и на выезде. А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное. Локо вроде внизу, но набрал ход. В Сочи - Бердыев, и вы видели что они могут исполнить. Тут не все так однозначно - и Ростов и Спартак тоже еще могут стать чемпионами, как и Зенит стать 2ми. Календарь у всех одинаково приятный.
Разве что за 8-ку поборется.