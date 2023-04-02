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Серебро и бронзу РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо». Кто фаворит?

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Осталось 9 туров.

«Зенит» уверенно двигается к пятому подряд чемпионству – кажется, с первым местом все ясно.

А что там с призовой тройкой? На два места осталось 4 претендента.

«Ростов» – команда Карпина, заряженная рекордами по заработанным пенальти, идет на втором месте с небольшим отрывом. В весенней части чемпионата было поражение от «Локомотива» и три подряд победы над аутсайдерами («Пари НН», «Химками» и «Торпедо»).

«Спартак» – весной буксует: 1 победа в четырех матчах, поражение от «Оренбурга» и проблемы с реализацией. В матче против «Ахмата» травму усугубил Промес – по данным «СЭ», нападающий вылетел на 2-3 недели, но в самом «Спартаке» заявили, что повреждение не очень серьезное.

ЦСКА – осеннюю часть чемпионата закончил на пятом месте с отставанием в 7 очков от «Спартака» (который был вторым). Сейчас заклятый соперник уже в пределах одной победы, ко второму месту тоже приблизились. Весну армейцы начали с поражения от «Сочи», но потом выдали 3 победы подряд – в том числе и над «Зенитом».

«Динамо» – весной 2 победы и 2 поражения. Как итог – отставание от второго места уже 9 очков. Но у команды Славиши Йокановича неплохой календарь, так что не будем пока что списывать со счетов. Хотя поражения от «Спартака» и «Зенита» в ближайших турах уже отцепят «Динамо» от гонки за тройку.

Что в таблице?

Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:

• Результат очных матчей между клубами;

• Количество побед во всех матчах;

• Разница забитых/пропущенных;

• Количество забитых.

Какой календарь?

«Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. Плюс матч с «Зенитом». Нынешняя полоса из трех побед была над командами, которые занимают 3 из четырех последних мест, так что впереди испытания посерьезнее.

«Спартак» сыграет дома со всеми прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 4 принципиальных матча за 9 туров. Непросто на фоне не лучшей формы команды.

ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо». 

• У «Динамо» меньше шансов повлиять на положение – из игр с прямыми конкурентами остался только «Спартак» в следующем туре. Зато есть тяжелые матчи против «Зенита» и «Локомотива».

Какие прогнозы?

Оценить шансы команд поможет сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.

Лучшие шансы на второе место у «Спартака» – 41%. Дальше «Ростов» – станет третьим с вероятностью 29%. На четвертом месте ЦСКА – 25%. «Динамо» на пятой строчке – тоже 25%. 

А как вы думаете, кто займет второе место в РПЛ?

Fan ID и трибуны: 17% роста «Спартака», «Зенит» насчитал больше людей, чем показала РПЛ

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

28 комментариев

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Nick Crosier
Ответ Дмитрий Казаков
Это забористая трава или эротические фантазии?
мнения многих экспертов и фанатов спартака
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Дмитрий Казаков
Ответ воен
Если Ростову и дальше в каждом матче будут пенки подгонять, то вопросов по второму месту нет. За третье Динамо, Спартак и ЦСКА поборются, но лично мне больше хочется, чтобы ЦСКА выиграл Кубок. Как ни крути, нынче значение имеют только трофеи. Ни второе, ни третье место никаких особо преференций не дают, кроме морального удовлетворения.
Комличенко-симулянт в т.ч. и сегодня (34 и 56 минуты) всё для этого делает
0
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Дмитрий Казаков
Ответ Nick Crosier
А как же Спартак и борьба за золото?
Это забористая трава или эротические фантазии?
+1
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Crazy Writer
Ответ xoms
Объективно если только сами себе проиграют, хотя Богданыч может, мега талантливый тренер
Ну тут еще разрыв не фатальный и очные матчи есть с прямыми конкурентами. Выше описал все и вся. Если кто-то из текущей 2ки преследователей выиграет все матчи(Ростов или Спартак), то может стать чемпионом. Ситуация турнирная позволяет.
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Crazy Writer
Ответ artpal
"А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное." Для любой другой команды не самое приятное. Но не для Зенита - по крайнем мере в Сочи и Оренбурге проблем точно не возникнет
Это да, но проблем и до матча и со Спартаком можно получить. Достаточно потерять очки с Локо и Динамо с Ростовом. И уже будет матч еще важнее, помимо статуса Дерби. Все в ногах всех.
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xoms
Ответ PaulluXX
Валера, конечно, заслужил серебро, но, боюсь, Ростов не удержит вторую строчку (
За какие заслуги он заслужил, атистизм комаля?
+2
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AERN
Ростову и Динамо удачи. У команд мало медалей.
+1
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xoms
Ответ Crazy Writer
А почему вы в календарь Зенита не смотрели? Там не все так просто - Локомотив(с Дзюбой на подъеме), затем Ростов(который топ2 сейчас), Динамо(не подарок), Крылья Советов(аналогично), Спартак(нужны комментарии?), Краснодар(не самая слабая команда), Оренбург(тоже дома проблемы доставить может) и Сочи(тоже они дома и там Бердыев) с Факелом(последний матч сезона РПЛ для Зенита). Итого - аж до самой игры с факелом очень жесткий календарь и битвы с клубами топ 5, и 2 матча с прямыми конкурентами дома и на выезде. А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное. Локо вроде внизу, но набрал ход. В Сочи - Бердыев, и вы видели что они могут исполнить. Тут не все так однозначно - и Ростов и Спартак тоже еще могут стать чемпионами, как и Зенит стать 2ми. Календарь у всех одинаково приятный.
Объективно если только сами себе проиграют, хотя Богданыч может, мега талантливый тренер
0
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artpal
Ответ Crazy Writer
А почему вы в календарь Зенита не смотрели? Там не все так просто - Локомотив(с Дзюбой на подъеме), затем Ростов(который топ2 сейчас), Динамо(не подарок), Крылья Советов(аналогично), Спартак(нужны комментарии?), Краснодар(не самая слабая команда), Оренбург(тоже дома проблемы доставить может) и Сочи(тоже они дома и там Бердыев) с Факелом(последний матч сезона РПЛ для Зенита). Итого - аж до самой игры с факелом очень жесткий календарь и битвы с клубами топ 5, и 2 матча с прямыми конкурентами дома и на выезде. А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное. Локо вроде внизу, но набрал ход. В Сочи - Бердыев, и вы видели что они могут исполнить. Тут не все так однозначно - и Ростов и Спартак тоже еще могут стать чемпионами, как и Зенит стать 2ми. Календарь у всех одинаково приятный.
"А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное."
Для любой другой команды не самое приятное. Но не для Зенита - по крайнем мере в Сочи и Оренбурге проблем точно не возникнет
+3
-2
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Денис Чибиряк
В календаре "Ростова" "Крылья Советов" сменили лого на "Краснодар".
И говоря о последних, почему они не могут взять бронзу? Сильный состав и не не сильные соперники впереди.
+1
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xoms
Значки самолёта прямо забавляют, когда московские между собой играют.
+5
0
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Kulich
Да хоть пятое, какая разница?
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pgrtsd5br6
Там еще кубковые игры…
0
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Crazy Writer
А почему вы в календарь Зенита не смотрели? Там не все так просто - Локомотив(с Дзюбой на подъеме), затем Ростов(который топ2 сейчас), Динамо(не подарок), Крылья Советов(аналогично), Спартак(нужны комментарии?), Краснодар(не самая слабая команда), Оренбург(тоже дома проблемы доставить может) и Сочи(тоже они дома и там Бердыев) с Факелом(последний матч сезона РПЛ для Зенита).
Итого - аж до самой игры с факелом очень жесткий календарь и битвы с клубами топ 5, и 2 матча с прямыми конкурентами дома и на выезде. А еще выезды в Самару, Сочи и Оренбург - тоже не самое простое и приятное. Локо вроде внизу, но набрал ход. В Сочи - Бердыев, и вы видели что они могут исполнить. Тут не все так однозначно - и Ростов и Спартак тоже еще могут стать чемпионами, как и Зенит стать 2ми. Календарь у всех одинаково приятный.
+1
0
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BET3P
Самолёты в календаре Ростова это такой тонкий троллинг?!))
+9
0
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WingerV
Динамо? Ахах! 😂🤣😂
Разве что за 8-ку поборется.
+1
-1
0
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Nick Crosier
А как же Спартак и борьба за золото?
+2
-1
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igls54
Что в этом списке делает «Спартак» - он же за золото борется?
+3
-1
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воен
Если Ростову и дальше в каждом матче будут пенки подгонять, то вопросов по второму месту нет. За третье Динамо, Спартак и ЦСКА поборются, но лично мне больше хочется, чтобы ЦСКА выиграл Кубок. Как ни крути, нынче значение имеют только трофеи. Ни второе, ни третье место никаких особо преференций не дают, кроме морального удовлетворения.
0
-1
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Алексей Подгорный
Я думаю зенит потеряет очки до минимума,Спартаку при всем уважении в тройке мест нет, ЦСКА поборется за серебро. Мой прогноз таков. 1Зенит 2 ЦСКА 3 Ростов 4 Спартак 5 Динамо 6 Краснодар 7 Ахмат 8 Локомотив.
0
-3
-3
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Фрош
НЕ понял, Зенит уже "оп" говорит...
+3
0
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Всё знаю
Ответ And-Rover
Ростов берёт 1-е место и Валера приглашает Фалькао.
ёпта)
+2
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Rudenzik
Ответ And-Rover
Ростов берёт 1-е место и Валера приглашает Фалькао.
Это что-то из области фантастики, это я про Фалькао, ведь он к нам не поедет
+3
0
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Лариса Стародубцева
Динамо с такой командой и тренером ничего не светит .Д.ай Бог не оказаться в середине таблицы .Если проигрывают такой команде как Сочи . Да и скамейка запасных у них короткая .Спартаку проиграют. Локомотиву тоже или ничья.Ахмату также могут проиграть .Середина таблицы вот их удел. Ну на 6--9 месте будут .
+2
-1
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And-Rover
Ростов берёт 1-е место и Валера приглашает Фалькао.
+10
-2
+8
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