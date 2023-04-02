Серебро и бронзу РПЛ разыграют «Спартак», «Ростов», ЦСКА и «Динамо». Кто фаворит?

Осталось 9 туров.

«Зенит» уверенно двигается к пятому подряд чемпионству – кажется, с первым местом все ясно.

А что там с призовой тройкой? На два места осталось 4 претендента.

«Ростов» – команда Карпина, заряженная рекордами по заработанным пенальти, идет на втором месте с небольшим отрывом. В весенней части чемпионата было поражение от «Локомотива» и три подряд победы над аутсайдерами («Пари НН», «Химками» и «Торпедо»).

«Спартак» – весной буксует: 1 победа в четырех матчах, поражение от «Оренбурга» и проблемы с реализацией. В матче против «Ахмата» травму усугубил Промес – по данным «СЭ», нападающий вылетел на 2-3 недели, но в самом «Спартаке» заявили, что повреждение не очень серьезное.

ЦСКА – осеннюю часть чемпионата закончил на пятом месте с отставанием в 7 очков от «Спартака» (который был вторым). Сейчас заклятый соперник уже в пределах одной победы, ко второму месту тоже приблизились. Весну армейцы начали с поражения от «Сочи», но потом выдали 3 победы подряд – в том числе и над «Зенитом».

«Динамо» – весной 2 победы и 2 поражения. Как итог – отставание от второго места уже 9 очков. Но у команды Славиши Йокановича неплохой календарь, так что не будем пока что списывать со счетов. Хотя поражения от «Спартака» и «Зенита» в ближайших турах уже отцепят «Динамо» от гонки за тройку.

Что в таблице?

Тут надо напомнить дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд смотрят на:

• Результат очных матчей между клубами;

• Количество побед во всех матчах;

• Разница забитых/пропущенных;

• Количество забитых.

Какой календарь?

• «Ростову» придется слетать в Москву в гости к ЦСКА и «Спартаку» – то есть к прямым конкурентам. Плюс матч с «Зенитом». Нынешняя полоса из трех побед была над командами, которые занимают 3 из четырех последних мест, так что впереди испытания посерьезнее.

• «Спартак» сыграет дома со всеми прямыми конкурентами и съездит к гости к «Зениту» – 4 принципиальных матча за 9 туров. Непросто на фоне не лучшей формы команды.

• ЦСКА оставил конкурентов по тройке на последние туры. «Зенит» весной уже обыграли – это серьезное преимущество перед «Ростовом», «Спартаком» и «Динамо».

• У «Динамо» меньше шансов повлиять на положение – из игр с прямыми конкурентами остался только «Спартак» в следующем туре. Зато есть тяжелые матчи против «Зенита» и «Локомотива».

Какие прогнозы?

Оценить шансы команд поможет сайт FiveThirtyEight – там есть аналитическая модель, которую используют для предсказывания итогов спортивных топ-лиг, президентских выборов в США и других интересных событий.

Лучшие шансы на второе место у «Спартака» – 41%. Дальше «Ростов» – станет третьим с вероятностью 29%. На четвертом месте ЦСКА – 25%. «Динамо» на пятой строчке – тоже 25%.

А как вы думаете, кто займет второе место в РПЛ?

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров