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Fan ID и трибуны: 17% роста «Спартака», «Зенит» насчитал больше людей, чем показала РПЛ

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Итоги тура в цифрах посещаемости.

Посещаемость «Спартака» растет на 15% каждый матч, но общая картина – сильно хуже осени

На матче «Спартака» и «Ахмата» на «Открытие Банк Арене» присутствовало 5 849 зрителей – лучший результат московского клуба при Fan ID. На игре с «Уралом» был 4 281 болельщик, на матче с «Факелом» – 5 002. Есть даже прирост от тура к туру: +16,8% во втором домашнем матче после возобновления, а еще +14,5% в третьем.

Впрочем, это локальные улучшения. На дистанции по-прежнему печально: антирекорд посещаемости в первой части чемпионата – 10 631 зритель с «Химками», а средняя посещаемость была в два раза выше аудитории игры с «Ахматом» (12 584).

«Зенит» побил Fan ID рекорд, но с подсчетом зрителей что-то странное

На матч «Зенита» с «Уралом» пришли 27 534 человека – это рекорд эпохи Fan ID не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Но есть нюансы.

Цифру, которую вы увидели в первом абзаце, объявили на стадионе «Зенита» и вписали в протокол на сайте клуба. А вот РПЛ – организатор чемпионата – официально внесла в протокол на сайте совсем другие цифры – 23 966 человек. Ладно бы не сошлись единицы, но тут целых 13% относительно данных «Зенита».

Такое случается не впервые. На игре с «Химками», по версии «Зенита», собрались 20 638 человек, по версии РПЛ – 15 965. Разница относительно данных «Зенита» – более 22%.

Как бы то ни было, матч «Зенит» – «Урал» принес рекорд эпохи Fan ID. Тем не менее цифры не близки к средним у «Зенита» в первой части сезона – 34 029 болельщиков.

Автор Sports.ru Вадим Кораблев сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты: и вот впечатления от нового мира.

Посещаемость «Динамо» по сравнению с первым кругом (не было Fan ID) просела больше чем в 3 раза

На матч «Динамо» против «Сочи» пришли 5 109 человек. Практически столько же, сколько на первую игру с Fan ID против «Крыльев Советов» – 4 943.

В среднем при паспорте болельщика на «Динамо» ходят пока в три раза хуже, чем в первой части сезона – 5 026 человек весной против 17 480.

«Пари НН» выбил четвертый результат по посещаемости в этом сезоне

Матч с «Локомотивом» (второй домашний для «Пари НН» на весеннем отрезке) привлек на стадион 6 355 человек. В марте в Нижнем Новгороде играли с «Торпедо» – собралось лишь 3 305 зрителей.

Тем не менее матч с «Локо» собрал меньше средней посещаемости первой части сезона (7 901 человек). Матчи с соперниками сравнимого уровня прежде были Нижнему Новгороду интереснее: ЦСКА (11 847), «Спартак» (14 363) и «Зенит» (16 286).

У «Химок» все очень грустно, но хотя бы не 696 человек

На «Химки» с «Краснодаром» пришли 1 129 человек – в 1,6 раза больше, чем на «Ростов» (только 696 человек), но все равно очень мало.

Это второй результат снизу за сезон. Даже на «Факел» в октябре пришло в два раза больше.

«Крылья Советов» приросли, но все равно людей меньше, чем осенью (тогда уже был Fan ID)

3 840 человек пришли на матч «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

С одной стороны, есть заметный рост: на 1 516 зрителей больше, чем в прошлом туре с «Ахматом».

С другой стороны, в первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались в среднем 5 696 человек. Весной – ощутимое падение.

«Факел» продал все доступные билеты на ЦСКА за 36 минут – вот и местный рекорд Fan ID

Все доступные билеты на матч с ЦСКА воронежцы, по наблюдениям «Комсомольской правды», раскупили за 36 минут. Итого – 13 029 человек на трибунах. 

Fan ID в Воронеже с марта, и это, разумеется, рекорд новой эпохи: на «Химках» был 10 321 зритель, с «Сочи» – 9 686.

Впрочем, 13 тысяч на ЦСКА – это не фантастика. Средняя посещаемость в первой части сезона – 16 564.

«Ростов» вернулся к осенним цифрам эпохи Fan ID (в марте было хуже)

5 712 человек видели, как «Ростов» обыграл «Торпедо» и закрепился на втором месте. Это лучший показатель весны: с «Локо» собрали 4 907, с «Пари НН» вообще приключился антирекорд сезона – 4 394.

В Ростове Fan ID действует с начала сезона, и до зимнего перерыва средняя посещаемость держалась выше 6 тысяч. Так что нынешние цифры – норма.

Норма, к которой не хочется привыкать – ведь все помнят 25-30 тысяч человек на играх команды Карпина.

Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира

27 комментариев

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Xm.md
Ответ Andrew Werdna
Я вообще удивлен, что на Рубин еще ходят, когда в городе есть Ак Барс, который периодически побеждает в кубке Гагарина. А Рубин последний раз был чемпионом в 2009
И какая связь? 2 калеки, которым интересен хоккей, роли не сыграют
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goshforever
Ответ Дмитрий Колотухин
На второй ярус не прошел экспертизу, там не безопасно.
Емнип, там было опасно уже в те времена, когда сборная России играла товарняк с Бельгией
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And-Rover
Итог плачевный. Даже никаких сравнений не надо.

Выкинуть почти млрд рублей на не пойми что. Лучше бы в благотворительность вложили ту же.
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Overkiller
Ответ MUthebest
"Все доступные билеты на матч с ЦСКА воронежцы, по наблюдениям «Комсомольской правды», раскупили за 36 минут. Итого – 13 029 человек на трибунах. " А что со 2 ярусом у Факела? у них же под 30 тысяч стадион, если не ошибаюсь
На фото надпись "Россия" на верхнем ярусе. Нечего её закрывать какими то жалкими ненужными болельщиками, для них что ли ваш футбол придумали?..
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Eridan
Ответ artpal
А какая посещаемость у вас?
По официальной статистике пришло 8707 человек. С фан-уйди конечно и 2000 не было бы.
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Свободу Попугаям
Питeрские все свои комплексы на показ выставляют, испанский стыд.
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MUthebest
Ответ Дмитрий Колотухин
На второй ярус не прошел экспертизу, там не безопасно.
спс
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NekitVrn
Саша Бастрыгин, почему Вы отчаянно пытаетесь не изучать тему детальнее? на матче Химки - Факел половина посетивших матч болела за Воронеж.
Если бы ЦСКА полностью отказался бы от гостевой квоты, Воронеж выкупил бы Северную трибуну полностью.
Разумеется, язык цифр сух, но Вам главное - набросить на Факел
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S.A.N.
Чем теплее на улице, тем больше людей на стадионах, ничего удивительного.
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TaR
Зенит, очевидно, считает по количеству розданных билетов. А РПЛ видимо с турникетов.

Но это, конечно, смешно. Всем известно что турникеты цифровые, а тут такая разница
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Лариса Стародубцева
Как играет Динамо безалаберно так и Болельщикам там делать не чего .Лучше дома сидеть на диване . игроки пешком ходят
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Andrew Werdna
Ответ Eridan
Был сегодня на стадионе в Казани. Неплохо, на мой взгляд, для пердива и унылой игры Рубина. Без фан-уйди!
Я вообще удивлен, что на Рубин еще ходят, когда в городе есть Ак Барс, который периодически побеждает в кубке Гагарина. А Рубин последний раз был чемпионом в 2009
0
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ДнепрЧемпион1983
В Турции когда ввели фанайди посещаемость восстановилась через два года. И там болельщики в отличие от наших реально любят футбол. А мы с нашей ленью и любовью попротестовать на диванах хотим чтоб через месяц уже посещаемость восстановилась!? Серьезно? Страна неадекватных протестунов и смешных журналистов:)
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-4
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Andrew Werdna
Прошлые выходные, в Первой лиге Балтика играла дома с КАМАЗом, +6 ветер и дождь. 10600 без фан уйди, погромов пока не заметил на стадионе, продолжаю наблюдать 😂
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FSFAFA
Но в сухом остатке медленно, но посещаемость растет
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Даня Чебыкин
Ответ ss_podonok
госклуб с госболельщикамм опять мудрит со статистикой. ничего нового
фанатские карусели!
+2
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Дмитрий Колотухин
Ответ MUthebest
"Все доступные билеты на матч с ЦСКА воронежцы, по наблюдениям «Комсомольской правды», раскупили за 36 минут. Итого – 13 029 человек на трибунах. " А что со 2 ярусом у Факела? у них же под 30 тысяч стадион, если не ошибаюсь
На второй ярус не прошел экспертизу, там не безопасно.
+6
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artpal
Ответ Eridan
Был сегодня на стадионе в Казани. Неплохо, на мой взгляд, для пердива и унылой игры Рубина. Без фан-уйди!
А какая посещаемость у вас?
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Viktor Martunov
Ну на матче Динамо -Сочи было 6700 с копейками, и Новиков в гонг бил за пять минут до конца, фото и видео есть, так что не сочиняйте модеры.
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Лев Попов
так целью фан уйди был как раз уход фанатов. цель выполнена, вопросы?
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Sinister Kid
Спасибо за такие статьи! Такое не покажут на Матч ТВ.
+1
-1
0
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Несусветный Папаша
Зато беспорядков нет.А я бы ещё предложил фанатов дустом травить, вообще все проблемы решим.
+1
0
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MUthebest
"Все доступные билеты на матч с ЦСКА воронежцы, по наблюдениям «Комсомольской правды», раскупили за 36 минут. Итого – 13 029 человек на трибунах. "
А что со 2 ярусом у Факела? у них же под 30 тысяч стадион, если не ошибаюсь
+6
0
+6
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ss_podonok
госклуб с госболельщикамм опять мудрит со статистикой. ничего нового
+32
-5
+27
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Eridan
Был сегодня на стадионе в Казани. Неплохо, на мой взгляд, для пердива и унылой игры Рубина. Без фан-уйди!
+10
-2
+8
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