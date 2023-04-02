Fan ID и трибуны: 17% роста «Спартака», «Зенит» насчитал больше людей, чем показала РПЛ

Итоги тура в цифрах посещаемости.

Посещаемость «Спартака» растет на 15% каждый матч, но общая картина – сильно хуже осени

На матче «Спартака» и «Ахмата» на «Открытие Банк Арене» присутствовало 5 849 зрителей – лучший результат московского клуба при Fan ID. На игре с «Уралом» был 4 281 болельщик, на матче с «Факелом» – 5 002. Есть даже прирост от тура к туру: +16,8% во втором домашнем матче после возобновления, а еще +14,5% в третьем.

Впрочем, это локальные улучшения. На дистанции по-прежнему печально: антирекорд посещаемости в первой части чемпионата – 10 631 зритель с «Химками», а средняя посещаемость была в два раза выше аудитории игры с «Ахматом» (12 584).

«Зенит» побил Fan ID рекорд, но с подсчетом зрителей что-то странное

На матч «Зенита» с «Уралом» пришли 27 534 человека – это рекорд эпохи Fan ID не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Но есть нюансы.

Цифру, которую вы увидели в первом абзаце, объявили на стадионе «Зенита» и вписали в протокол на сайте клуба. А вот РПЛ – организатор чемпионата – официально внесла в протокол на сайте совсем другие цифры – 23 966 человек. Ладно бы не сошлись единицы, но тут целых 13% относительно данных «Зенита».

Такое случается не впервые. На игре с «Химками», по версии «Зенита», собрались 20 638 человек, по версии РПЛ – 15 965. Разница относительно данных «Зенита» – более 22%.

Как бы то ни было, матч «Зенит» – «Урал» принес рекорд эпохи Fan ID. Тем не менее цифры не близки к средним у «Зенита» в первой части сезона – 34 029 болельщиков.

Автор Sports.ru Вадим Кораблев сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты: и вот впечатления от нового мира.

Посещаемость «Динамо» по сравнению с первым кругом (не было Fan ID) просела больше чем в 3 раза

На матч «Динамо» против «Сочи» пришли 5 109 человек. Практически столько же, сколько на первую игру с Fan ID против «Крыльев Советов» – 4 943.

В среднем при паспорте болельщика на «Динамо» ходят пока в три раза хуже, чем в первой части сезона – 5 026 человек весной против 17 480.

«Пари НН» выбил четвертый результат по посещаемости в этом сезоне

Матч с «Локомотивом» (второй домашний для «Пари НН» на весеннем отрезке) привлек на стадион 6 355 человек. В марте в Нижнем Новгороде играли с «Торпедо» – собралось лишь 3 305 зрителей.

Тем не менее матч с «Локо» собрал меньше средней посещаемости первой части сезона (7 901 человек). Матчи с соперниками сравнимого уровня прежде были Нижнему Новгороду интереснее: ЦСКА (11 847), «Спартак» (14 363) и «Зенит» (16 286).

У «Химок» все очень грустно, но хотя бы не 696 человек

На «Химки» с «Краснодаром» пришли 1 129 человек – в 1,6 раза больше, чем на «Ростов» (только 696 человек), но все равно очень мало.

Это второй результат снизу за сезон. Даже на «Факел» в октябре пришло в два раза больше.

«Крылья Советов» приросли, но все равно людей меньше, чем осенью (тогда уже был Fan ID)

3 840 человек пришли на матч «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

С одной стороны, есть заметный рост: на 1 516 зрителей больше, чем в прошлом туре с «Ахматом».

С другой стороны, в первой половине сезона, которая целиком прошла с Fan ID, на стадионе собирались в среднем 5 696 человек. Весной – ощутимое падение.

«Факел» продал все доступные билеты на ЦСКА за 36 минут – вот и местный рекорд Fan ID

Все доступные билеты на матч с ЦСКА воронежцы, по наблюдениям «Комсомольской правды», раскупили за 36 минут. Итого – 13 029 человек на трибунах.

Fan ID в Воронеже с марта, и это, разумеется, рекорд новой эпохи: на «Химках» был 10 321 зритель, с «Сочи» – 9 686.

Впрочем, 13 тысяч на ЦСКА – это не фантастика. Средняя посещаемость в первой части сезона – 16 564.

«Ростов» вернулся к осенним цифрам эпохи Fan ID (в марте было хуже)

5 712 человек видели, как «Ростов» обыграл «Торпедо» и закрепился на втором месте. Это лучший показатель весны: с «Локо» собрали 4 907, с «Пари НН» вообще приключился антирекорд сезона – 4 394.

В Ростове Fan ID действует с начала сезона, и до зимнего перерыва средняя посещаемость держалась выше 6 тысяч. Так что нынешние цифры – норма.

Норма, к которой не хочется привыкать – ведь все помнят 25-30 тысяч человек на играх команды Карпина.