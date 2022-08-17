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«Зенит» красиво потренировался на фоне Исаакия и Медного всадника. Отмечали 350-летие Петра I

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Сергей Семак Сергей Семак
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Футбол Футбол

Красиво.

«Зенит» провел открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга – в Александровском саду.

С видом на Исаакиевский собор.

«Зенит» впервые организовал такое мероприятие.

Сергей Семак в окружении журналистов – а на заднем плане все тот же Исаакий.

«Основная тренировка у нас уже была на базе, а здесь разминка, – рассказал Семак. – Порадовать и себя такими прекрасными видами — очень красивая картинка. Главное – без травм, а нам абсолютно не сложно поменять место проведения тренировки».

Но главная причина – как раз Петр I. Именно к его 350-летию и приурочена такая тренировка. 

Ведь Медный всадник – памятник как раз Петру.

 

Очень живописно.

«Зенит» в основном проводил игровые упражнения – и теннисбол, и двусторонка.

Ну и командное фото на память. Красиво!

Фото: ФК «Зенит»

 

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