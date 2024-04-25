В ФНЛ весело: 4 претендента на прямой выход, «Алания» Калешина падает («прекращает существование как вид»)

Яркая развязка сезона в Первой лиге: на прямой выход в РПЛ претендуют аж четверо, отрыв первого места от пятого – всего семь очков.

Ситуация за шесть туров до финиша.

«Химки» на первом месте, потому что выиграли 1:0 в очном матче с махачкалинским «Динамо» , но через два тура встречаются снова, расклады могут измениться. Совсем рядом «Акрон» и тульский «Арсенал».

Борьба за прямой выход: «Химки» и «Динамо», «Акрон» и «Арсенал»

Возможно, к гонке подключится «Родина», но пока кандидата четыре.

● «Химки» – один из фаворитов. Команда Андрея Талалаева идет не очень ровно, зато выиграла два последних матчах против КАМАЗа и «Родины». Весь сезон «Химки» хорошо играют с конкурентами и отдают очки аутсайдерам.

Но цель остается одной: «Перед командой стоит задача напрямую выйти в РПЛ. Никто не снимал, ее надо выполнять», – озвучил главный инвестор Туфан Садыгов.

Один из главных героев – хавбек Хетаг Хосонов. Похоже, нашел себя после ЦСКА: сначала выживал с «Тамбовом», потом помогал «Алании», летом 2023-го перешел в «Химки». У Хосонова семь мячей в 26 матчах Первой лиги.

● «Динамо Махачкала» тяжело возвращалось после паузы – одна победа в четырех матчах. Но потом оклемались, не проигрывают с середины марта.

В феврале с поста тренера «Динамо» ушел Курбан Бердыев, тогда стал советником президента Гаджи Гаджиева. Пришел Хасанби Биджиев, экс-тренер «Спартака» из Нальчика. Стиль не изменился – прагматичный и силовой футбол.

Финансовый вопрос – один из главных. Потянет ли «Динамо» выход в РПЛ? «Игроки доверяют, мы к премиальным подходим ответственно. Понимаю: речь про профессиональный спорт, стимулировать ребят надо, – говорит Гаджиев. – В то же время все понимают, что мы исходим из нашего бюджета и не можем конкурировать с ведущими бюджетами лиги».

● «Акрон» отстает от «Динамо» на одно очко, клуб претендует на повышение и после прощания с тренером Евгением Калешиным. Со сменщиком (Заур Тедеев, экс-тренер «Алании») угадали: весной проиграли лишь раз – «Родине» в начале марта. С тех пор совсем не оступаются: четыре победы и три ничьих. Были и 6:0 с «Кубанью». Но команда нестабильна: например, в последнем туре – 0:0 с «Ленинградцем».

● Тульский «Арсенал» вообще-то может не влезть в РПЛ даже с первого места – все из-за проблем с лицензированием. Пока только готовят документы.

Команда не в лучшей форме: две победы в восьми матчах, пять ничьих – и 2:3 от «Химок», болезненное поражение против одного из главных конкурентов. Но пока спасает форвард Джонатан Окоронкво – 14 голов в 25 матчах, лучший бомбардир Первой лиги.

Стыки: «Родина», рядом «Тюмень» и «Нефтехимик»

Больше претендентов на стыков.

Выделяется «Родина», которая поднялась с новым тренером Франком Артигой: за 11 лет в академии «Барсы» взял 11 трофеев, с зимы 2023-го трудился во второй «Родине», а этой осенью из-за отставки Дмитрия Парфенова выхватил первый состав на 12-м месте. С ним – взлет, хотя последние две игры проиграли «Химкам» и СКА Хабаровск.

Рядом идет «Тюмень», и она проваливает вторую половину чемпионата: четыре поражения в восьми матчах, всего одна победа – 2:1 над «Волгарем». Эх, осенью шли так мощно.

«Нефтехимик» играет лучше, даже приостановил «Химки», но не подавал на лицензию для попадания хотя бы в стыки РПЛ – решено не тратиться.

Теоретические шансы есть у «Енисея», который после прихода Андрея Тихонова играет ярко, но очень нестабильно: могут уложить «Химки» со счетом 4:1 – и улететь 0:3 против СКА. Хабаровск тоже рядом и еще может оказаться в стыках, команда Романа Шаронова обыгрывает конкурентов. Но оступается с аутсайдерами.

«Эта команда прекращает существование как вид. Она не может ничего решить». Калешин экспериментирует в «Алании», которая лидировала на старте

Калешин пришел в «Аланию» в декабре, был счастлив: «Генетически команда-чемпион. Это команда-хищник, чемпионская кровь, не представляю без страсти, агрессии и прессинга. Предложение принял без раздумий. Сюда дважды не зовут».

На тот момент команда шла шестой в таблице, хотя на старте сезона даже лидировала под руководством Олега Василенко, но потом повалилась, это и стало причиной смены тренера.

Спустя полгода все еще хуже, «Алания» уже восьмая, 8 очков в 8 матчах весной. После 1:4 от «Енисея» Калешин не стал скрывать – предстоит тотальная перестройка: «Можно официально объявить, что клуб уходит в перестройку. Это коснется всех аспектов работы клуба.

Эта команда прекращает существование как вид. Она не может ничего решить. Остальные потянутся ниточками. Тренеры не снимали ответственность. Если команда не может сыграть в девять утра, то и вопрос к тренерам. Но игроки должны разделить ответственность, они выходят на поле. Эта команда прошла свое окно возможностей».

Фото: vk/fcdmx , fc_rodina , fcalania