«Сочи» массово отравился в Грозном: минус 14 игроков в важнейшем матче за выживание

РФС отказался переносить игру.

«Сочи» неосновным составом уступил «Ахмату» (0:1), одному из конкурентов за выживание. Вышли без нападающих, в старте с Алексеем Суторминым и Никитой Бурмистровым, а вот защитник Яхья Аттийят-алла даже не попал в заявку.

Оказалось, дело не в экспериментах Роберта Морено. Аж 14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед важнейшей игрой за спасение.

Игрокам стало хуже после обеда в местном отеле. РФС отказался переносить матч

Инсайдер Андрей Панков написал, что «Сочи» просил РФС о переносе игры с «Ахматом», а телеграм-канал «Мутко против» добавил, что проблемы со здоровьем у игроков начались после обеда в местном отеле.

«Сочи» прибыл на стадион с опозданием. Главный тренер команды Роберт Морено подтвердил, что игроки отравились.

– «Сочи» опоздал на стадион, в чем причина?

– После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].

– Удалось ли «Сочи» собрать боевой состав, учитывая проблемы из‑за отравлений?

– Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить, – сказал тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» уже вряд ли выберется. До стыков аж пять очков

Матч состоялся вовремя, и «Сочи» предсказуемо проиграл (0:1). Лечи Садулаев на 30-й минуте сотворил красоту: прошел к штрафной и закрутил в дальний угол. Вратарь «Сочи» Николай Заболотный лишь проводил недосягаемый мяч взглядом.

У «Сочи» теперь еще меньше шансов спастись – минус пять очков даже до стыкового места. «Ахмат» же, напротив, упрочил позиции после победы над конкурентом.

Так выглядит календарь команд из нижней части таблицы.

«Сочи» впервые проиграл весной. Теперь будут сложные матчи с «Динамо» и «Краснодаром», еще две игры против прямых конкурентов, а заканчивать – против «Рубина», который обыгрывает «Зенит» даже без турнирных задач.

«Ахмату» следующий тур тоже важен – примут «Пари НН». Дальше тяжело – «Краснодар» и «Зенит», между которыми – «Крылья». Интрига – будет ли матч последнего тура с «Факелом» решающим для обеих команд?

Верите, что «Сочи» еще поборется?

Фото: Футбольный клуб «Сочи»