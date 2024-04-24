Всего +1 между «Зенитом» и «Краснодаром»! Расклады после поражения чемпиона

Какая же сенсация в Санкт-Петербурге! «Рубин» вдруг обыграл «Зенит» (2:0) – результат, влияющий на ход чемпионской гонки.

Так-так-так!

«Зенит» уступил, «Краснодар» победил – всего +1 между ними

Перед стартом тура «Краснодар» отставал от «Зенита» на четыре очка: справились с «Балтикой» (3:2) и сократили разрыв всего до одного очка.

Случилось это еще и потому, что «Зенит» проиграл «Рубину» дома.

В первом тайме в Санкт-Петербурге команды пробили по воротам шесть раз на двоих, а сразу после перерыва Мирлинд Даку получил мяч от Александра Зотова и выстрелил из штрафной в дальний угол.

Еще через 17 минут ассистентом выступил уже Даку, причем исполнил передачу ударом через себя, а автором гола – неожиданно – стал 36-летний Александр Мартынович, забивший красивым обводящим ударом.

2:0 на «Газпром-Арене» в пользу «Рубина»! Впереди была еще половина второго тайма, но хозяева так и не пробили Юрия Дюпина. Самый близкий к голу – за минуту до конца, когда Александр Грицаенко выбил из пустых ворот.

Всего «Зенит» набил 20 ударов, 11 из которых в створ, но так ничего и не забил.

А теперь расклады в чемпионской гонке

Так выглядит таблица:

А так – расписание:

Календарь весьма любопытный. У «Зенита» остаются два сложных матча против «Динамо» и ЦСКА, да и с упертым «Ростовом» просто не будет. Еще две гостевых игры – против борющихся за выживание «Факела» и «Ахмата».

У «Краснодара» тоже два московских клуба плюс грозненцы. И гостевые матчи против пытающегося выжить «Сочи» и практически не имеющих задач «Крыльев Советов».

Если расписание и посложнее у «Краснодара», то на чуть-чуть. А в гостях обе команды сыграют чаще, чем дома. Помним, что у «Зенита» впереди еще две кубковые игры против ЦСКА. «Краснодар» вылетел раньше и будет посвежее.

«Зенит» слишком часто проигрывает дома

«Зенит» в этом сезоне не забивал в РПЛ только в домашней игре со «Спартаком», с «Рубином» тоже отличиться не удалось. Без голов пока только два матча. В предыдущих пяти подряд чемпионских сезонах безголевых игр было минимум три.

«Зенит» сыграл 13 матчей дома, три из них проиграл – «Динамо», «Локомотиву» и «Рубину». Это всего на одно домашнее поражение меньше, чем за пять предыдущих сезонов. В тех 75 играх было четыре поражения – по одному в каждом из сезонов кроме 2019/20.

«Рубин» здорово играл в защите осенью – был отрезок из 10 матчей, в которые поместились восемь сухарей. При этом весной казанцы в шести играх неизменно пропускали, да и выиграли всего однажды.

С «Зенитом» получилось все наоборот – и победили, и сделали это всухую.

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Фото: РИА Новости /Александр Гальперин