Дерби ЦСКА и «Спартака» прошло почти без моментов, а первый удар в створ случился на 80-й минуте. Больше внимания привлек арбитр Василий Казарцев, особенно в первом тайме: с самого начала он многое позволял игрокам, а затем пошли и спорные моменты.

Главный хайлайт: возможный пенальти после попадания мяча в руку Чалова

Казарцев нарушения не увидел, а судья на ВАР Виталий Мешков не позвал его к монитору. Экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев считает, что пенальти назначить стоило:

«Момент вызвал бурные дискуссии у коллег. Мнения разные. Для большинства судей из тех, к чьему мнению я прислушиваюсь, это наказуемая рука, так как движение руки к мячу – тут первый и главный критерий. Все остальное: инстинктивно, внизу и прочее – уже второстепенно. Попало бы в бедро сначала, вопросов не было бы, но тут попадания нет.

Наше мнение – это пенальти. И решение было бы всем понятно. Но Казарцев не увидел – перекрыт, а Мешков решил, что ситуация погранична. Наверное, решил, что движение естественно движению тела. Коллеги отмечают сложность эпизода. Оставим объяснения департаменту».

Судья Игорь Федотов в телеграм-канале тоже выступил за пенальти:

«Правильное решение: пенальти за игру рукой.

1. Я не вижу в данном моменте игры футболиста ЦСКА бедром.

2. Я вижу, что футболист ЦСКА играет рукой.

3. ВАР вмешательство и назначение 11-метрового удара.

4. Казарцев был перекрыт игроком ЦСКА, оценка не будет снижена, но не может быть выше 8,4».

Еще одна потенциальная рука – попадание в Денисова

Телеграм-канал «Але, рэф» нарушения не увидел:

«Борьба плечом в плечо совершенно нормальная. В контексте игры, конечно, не может рассматриваться как фол. Кажется, мяч сначала попадает в руку армейца, а потом уже в руку Денисова. Поэтому фол в пользу обороны».

Возможно, Казарцев дал карточку не тому игроку

На 44-й минуте Алексис Дуарте на скорости вел борьбу с Миланом Гайичем: серб схватил парагвайца за руку, тот отмахнулся и попал по лицу. Казарцев показал желтую защитнику «Спартака», но при этом дал штрафной в пользу красно-белых.

Похоже, он хотел наказать Никиту Чернова: в ходе этой же атаки ЦСКА он грубо сыграл в центре поля, но игру не остановили.

Из-за этого предупреждения Дуарте пропустит следующий матч против «Локомотива».

ВАР не включился по поводу возможного удаления Мойзеса

В самом конце Казарцев простил еще и Мойзеса, когда тот шипами грубо зарядил Угальде в икроножную. Только желтая: в эпизод мог вмешаться ВАР, но не стал. Телеграм-канал «Але, рэф» вновь не согласен с решением:

«Критерии на красную: мяча нет рядом, шипами выше голеностопа, продавливание, риск нанести травму высокий.

Нет фазы полета. Это что смягчает. Но, по мне, достаточно критериев для красной карточки».

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Матч так и завершился нулями. Во втором тайме Даниил Хлусевич чуть не привез, подарив мяч Ивану Облякову, но тот не попал в створ.

ЦСКА впервые попал в створ только в компенсированное время.

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков