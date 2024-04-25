Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему
Дерби ЦСКА и «Спартака» прошло почти без моментов, а первый удар в створ случился на 80-й минуте. Больше внимания привлек арбитр Василий Казарцев, особенно в первом тайме: с самого начала он многое позволял игрокам, а затем пошли и спорные моменты.
Главный хайлайт: возможный пенальти после попадания мяча в руку Чалова
Казарцев нарушения не увидел, а судья на ВАР Виталий Мешков не позвал его к монитору. Экс-арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев считает, что пенальти назначить стоило:
«Момент вызвал бурные дискуссии у коллег. Мнения разные. Для большинства судей из тех, к чьему мнению я прислушиваюсь, это наказуемая рука, так как движение руки к мячу – тут первый и главный критерий. Все остальное: инстинктивно, внизу и прочее – уже второстепенно. Попало бы в бедро сначала, вопросов не было бы, но тут попадания нет.
Наше мнение – это пенальти. И решение было бы всем понятно. Но Казарцев не увидел – перекрыт, а Мешков решил, что ситуация погранична. Наверное, решил, что движение естественно движению тела. Коллеги отмечают сложность эпизода. Оставим объяснения департаменту».
Судья Игорь Федотов в телеграм-канале тоже выступил за пенальти:
«Правильное решение: пенальти за игру рукой.
1. Я не вижу в данном моменте игры футболиста ЦСКА бедром.
2. Я вижу, что футболист ЦСКА играет рукой.
3. ВАР вмешательство и назначение 11-метрового удара.
4. Казарцев был перекрыт игроком ЦСКА, оценка не будет снижена, но не может быть выше 8,4».
Еще одна потенциальная рука – попадание в Денисова
Телеграм-канал «Але, рэф» нарушения не увидел:
«Борьба плечом в плечо совершенно нормальная. В контексте игры, конечно, не может рассматриваться как фол. Кажется, мяч сначала попадает в руку армейца, а потом уже в руку Денисова. Поэтому фол в пользу обороны».
Возможно, Казарцев дал карточку не тому игроку
На 44-й минуте Алексис Дуарте на скорости вел борьбу с Миланом Гайичем: серб схватил парагвайца за руку, тот отмахнулся и попал по лицу. Казарцев показал желтую защитнику «Спартака», но при этом дал штрафной в пользу красно-белых.
Похоже, он хотел наказать Никиту Чернова: в ходе этой же атаки ЦСКА он грубо сыграл в центре поля, но игру не остановили.
Из-за этого предупреждения Дуарте пропустит следующий матч против «Локомотива».
ВАР не включился по поводу возможного удаления Мойзеса
В самом конце Казарцев простил еще и Мойзеса, когда тот шипами грубо зарядил Угальде в икроножную. Только желтая: в эпизод мог вмешаться ВАР, но не стал. Телеграм-канал «Але, рэф» вновь не согласен с решением:
«Критерии на красную: мяча нет рядом, шипами выше голеностопа, продавливание, риск нанести травму высокий.
Нет фазы полета. Это что смягчает. Но, по мне, достаточно критериев для красной карточки».
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Матч так и завершился нулями. Во втором тайме Даниил Хлусевич чуть не привез, подарив мяч Ивану Облякову, но тот не попал в створ.
ЦСКА впервые попал в створ только в компенсированное время.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Осмелюсь предположить, что игроки сами не понимали, чего ждать от судей, какой уровень борьбы допустим, какой критерий показа ЖК и т.п.
Казарцев, Мешков и Кукуляк - это провал.
За то Тедеско каждый матч за три центральных помоями поливали.
А будь еще сегодня Абаскаль, его бы поносили, что Спартак ничего не создал против обескровленного ЦСКА.
Но он как Росомаха, такой же живучий
Не знаю что он должен натворить чтобы его совсем выгнали
Мешок тоже продолжит судить.