11 ассистов Глушенкова в РПЛ – насколько это мощно?

В топ-лигах больше отдали лишь двое.

Максим Глушенков проводит впечатляющий сезон за «Локомотив».

У него уже 11 голевых передач – мощно даже в масштабах топ-лиг с 38 турами. Например, игроков с таким показателем нет в Ла Лиге, Лиге 1 и Серии А, где сыграно больше туров. В АПЛ 12 голевых у Олли Уоткинса из «Астон Виллы», а в Бундеслиге – у Алекса Гримальдо из «Байера».

У «Локомотива» еще в запасе пять матчей. До кого из великих дотянется Глушенков?

● Рекорд за сезон – 20 голевых. Достижение Дмитрия Лоськова 2003-м, когда он стал еще и лучшим бомбардиром.

● Лоськов трижды мелькает в топе: на следующий сезон сразу отдал еще 16 голевых, через три года – 15. Никто не ассистировал стабильнее.

● Совсем рядом – Халк: в сезоне-2015/16 отдал 16 голевых, но и отыграл тогда на три матча меньше Лоськова. До цифр легенды «Локо» пытался добраться Андрей Аршавин, его максимум – 16 ассистов в 2004-м.

Глушенков – топ. Какую же магию творит с мячом!

Наблюдения тактического автора РПЛ Ильи Васильева:

«Глушенков – классный, но специфический игрок. Противоречия лучше всего раскрываются через игнор от Валерия Карпина в сборной России:

«Если вы посмотрите на состав, то там шесть крайних нападающих. Считаю, это не позиция Глушенкова. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? Нужно прибавлять. В клубе статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать», – сказал Карпин перед матчем с Сербией в марте 2024-го.

Глушенков моментально ответил : «Я люблю играть в футбол. Что значит играть без мяча: я должен пробегать по двадцать километров за игру? Например, я могу выйти, забить два, мы выиграем 2:1 – и пробежать три километра».

Сборная при Карпине использует только 4-3-3, в которых правый вингер обязан прессинговать и подчиняться системным требованиям в обороне. Свободы, которая так нужна Глушенкову, практически нет.

Лучше всех Глушенкова понимал Игорь Осинькин: «Футбол для него – игра. Когда мы говорим о Бразилии, нам кажется, что они получают удовольствие и не готовы к настоящей работе, но когда у них получается, все вокруг них летит. Глушенков – такой же, очень эмоциональный. Это и сила, и маленькая слабость. Когда у него получается, его очень трудно остановить: он может с мячом все.

Глушенков – что-то среднее между десяткой и фланговым нападающим. Ему лучше атаковать со смещением в середину, может отдать любую передачу». «Локо» Михаила Галактинова – сложная команда. За год тренер так и не определился с ролями некоторых игроков: крайний защитник Александр Сильянов меняет фланги, Илья Самошников, еще один игрок края обороны, выходит правым вингером, Сергей Пиняев нередко тоже вынужден выходить справа, а Глушенков играет на фланге, под нападающим и в центре атаки.

В таких условиях Глушенков все равно получает свободу и одинаково эффективен на каждой позиции: открывается между линиями, тащит мяч, финтит и обостряет. К середине апреля Макс – самый результативный игрок «Локо», лучший ассистент РПЛ и третий по «гол+пас».

Еще немного и этот сезон Глушенкова войдет в историю чемпионата. Хотя до рекорда Лоськова, конечно, добраться почти нереально.

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев