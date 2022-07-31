ЦСКА упустил уйму моментов в Нижнем: удары по пустым, из вратарской и выходы один на один

Бывает.

ЦСКА в первом тайме матча с «Пари НН» забил два безответных мяча (Чалов и Кучаев), но могло быть и больше. И это стоило команде очков.

Ниже – самые обидные промахи.

4-я минута. Защитник «Пари НН» Виктор Александров отдал неаккуратную передачу, которую перехватил Федор Чалов. Голкипер Артур Нигматуллин вышел далеко из ворот и попытался вступить в отбор, но Чалов его обыграл.

Скриншоты – InstatScout

После этого Федор пальнул по воротам, но не рассчитал силу – мяч полетел выше.

17-я минута. Карраскаль бросил в прорыв Медину – тот убежал один на один с Нигматуллиным, но пробил в кипера, не сумев скинуть с плеч защитника.

35-я минута. Нигматуллин после очередного привоза от Александрова выбил мяч на прямо на Карраскаля. Удар у колумбийца не получился, но мяч подхватил Обляков – полузащитник попытался перекинуть кипера «Пари НН», но тот сумел выловить мяч.

38-я минута. Чалов аккуратно выкатил под удар Хесусу Медине, но парагваец не попал в ближний угол.

42-я минута. Медина выбежал один на один после быстрой контратаки, но замешкался и бил уже из-под защитника – неудачно.

89-я минута. Владислав Яковлев отлично прострелил вдоль ворот, но Антон Заболотный не подстроился под удар – мяч пролетел мимо.

Если бы ЦСКА реализовал хотя бы один из этих моментов, то явно рассчитывал бы на три очка. Превосходство гостей подтверждает и статистика Fotmob: 3 упущенных явных голевых момента (Big Chances) против 1 у «Пари НН». По xG превосходство ЦСКА не такое огромное, но все равно есть – 2,19 против 1,49 (Understat).

Владимир Федотов уверен, что на результат повлияла реализация. «Можно было закончить все в первом тайме. Расточительство при реализации моментов, выход один на один. При счете 2:2 мы имели стопроцентный момент, не попали в ворота. Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы недоиграли подбор и пропустили. Передача с углового флага нашла адресата, хоть наши игроки там располагались. Это называется «сохранять внимание до конца матча», – сказал Федотов.

«Пари НН» перевернул игру во втором тайме – дубль воткнул воспитанник «Локо»

Во втором тайме «Пари НН» сразу побежал вперед и нашел силы для камбэка. Главным героем второго тайма стал воспитанник «Локомотива» Тимур Сулейманов, который появился на поле на 58-й минуте.

Уже спустя две минуты Тимур забил первый гол – в центре штрафной открылся под пас Иброхимхалила Юлдошева и вколотил мяч в дальний угол.

На 78-й минуте Милсон разогнал контратаку и вывел Сулейманова один на один – тот успел пробить в касание, но мимо. Зато на 85-й минуте Тимуру удалось оформить дубль – после кросса в штрафную 22-летний игрок переправил в ворота головой.

«Пари НН» во втором тайме смотрелся свежее и интереснее. И, кстати, тоже может сожалеть об упущенной победе.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов; кадры трансляции