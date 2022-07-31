ЦСКА упустил уйму моментов в Нижнем: удары по пустым, из вратарской и выходы один на один

Бывает.
ЦСКА в первом тайме матча с «Пари НН» забил два безответных мяча (Чалов и Кучаев), но могло быть и больше. И это стоило команде очков.
Ниже – самые обидные промахи.
4-я минута. Защитник «Пари НН» Виктор Александров отдал неаккуратную передачу, которую перехватил Федор Чалов. Голкипер Артур Нигматуллин вышел далеко из ворот и попытался вступить в отбор, но Чалов его обыграл.
После этого Федор пальнул по воротам, но не рассчитал силу – мяч полетел выше.
17-я минута. Карраскаль бросил в прорыв Медину – тот убежал один на один с Нигматуллиным, но пробил в кипера, не сумев скинуть с плеч защитника.
35-я минута. Нигматуллин после очередного привоза от Александрова выбил мяч на прямо на Карраскаля. Удар у колумбийца не получился, но мяч подхватил Обляков – полузащитник попытался перекинуть кипера «Пари НН», но тот сумел выловить мяч.
38-я минута. Чалов аккуратно выкатил под удар Хесусу Медине, но парагваец не попал в ближний угол.
42-я минута. Медина выбежал один на один после быстрой контратаки, но замешкался и бил уже из-под защитника – неудачно.
89-я минута. Владислав Яковлев отлично прострелил вдоль ворот, но Антон Заболотный не подстроился под удар – мяч пролетел мимо.
Владимир Федотов уверен, что на результат повлияла реализация.
«Можно было закончить все в первом тайме. Расточительство при реализации моментов, выход один на один. При счете 2:2 мы имели стопроцентный момент, не попали в ворота.
Была потеря концентрации при счете 2:0, когда мы недоиграли подбор и пропустили. Передача с углового флага нашла адресата, хоть наши игроки там располагались. Это называется «сохранять внимание до конца матча», – сказал Федотов.
«Пари НН» перевернул игру во втором тайме – дубль воткнул воспитанник «Локо»
Во втором тайме «Пари НН» сразу побежал вперед и нашел силы для камбэка. Главным героем второго тайма стал воспитанник «Локомотива» Тимур Сулейманов, который появился на поле на 58-й минуте.
Уже спустя две минуты Тимур забил первый гол – в центре штрафной открылся под пас Иброхимхалила Юлдошева и вколотил мяч в дальний угол.
На 78-й минуте Милсон разогнал контратаку и вывел Сулейманова один на один – тот успел пробить в касание, но мимо. Зато на 85-й минуте Тимуру удалось оформить дубль – после кросса в штрафную 22-летний игрок переправил в ворота головой.
«Пари НН» во втором тайме смотрелся свежее и интереснее. И, кстати, тоже может сожалеть об упущенной победе.
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Фото: РИА Новости/Григорий Соколов; кадры трансляции
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