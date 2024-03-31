У Холанда всего один офсайд в АПЛ. Разве не удивляет?

Эрлинг Холанд привычно лидирует в гонке бомбардиров АПЛ (18 голов), хоть и пропустил пять матчей «Манчестер Сити». В этом сезоне норвежец бьет рекорды реже, чем в прошлом, но его цифры все равно привлекают внимание. Даже специфические.

Например, у Холанда всего один офсайд в Премьер-лиге. За 23 матча.

Почему это должно удивлять?

Эрлинг зверски хорош в штрафной, но для его игры важны и рывки за спины защитникам. Если набрал скорость – догнать уже нереально. Так Холанд забил в первом же матче в Премьер-лиге «Вест Хэму».

Такой стиль часто провоцирует офсайды – выдерживать линию и попадать в тайминг тяжело. Особенно с ВАР. У Дарвина, например, 25 офсайдов, он лидер лиги. У Николаса Джексона – 23, у Сона – 16.

А у Холанда один – попался в летнем матче с «Шеффилдом». Вот как это было:

И здесь офсайда можно было избежать и получить выход на один, не потрать Хулиан Альварес лишнее касание на подготовку паса:

За прошлый, рекордный по голам сезон в АПЛ (36) Эрлинг собрал 8 офсайдов. За два полных сезона в «Боруссии» было 30 (16+14) – там и лига, и команда больше располагали к рывкам и вертикальной игре.

«Ман Сити» Пепа традиционно воздерживается от офсайдов. Влияет базовая установка: перепас после отбора мяча, контроль и расстановка по нужным позициям. Это тушит скорость атак и возможности для резкого прорыва. В первом туре против «Бернли» был характерный эпизод, когда Бернарду вместо вертикального паса сыграл на удержание, а Эрлинг психанул и потом выслушивал от Пепа. Это попало в трансляцию.

После игры Гвардиола раскрыл суть беседы: «Он хотел, чтобы пас шел за спину защитника, но не каждый пас должен идти за спину. Иногда нужно быть терпеливым, чтобы найти правильный момент. Он не был расстроен, я не расстроен. В футболе такое случается. Не драматизируйте».

Очевидно, что Холанд здорово чувствует момент для движения, но почему всего один офсайд за сезон? Настолько меньше, чем в прошлом? Есть сторонние причины.

● Травма Де Брюйне. Любимый партнер Холанда и мастер пасов вразрез травмировался в августе и вернулся только недавно. КДБ во многом неформальный полузащитник для «Сити», ему позволено много рисковать – но даже Кевин не застрахован от замены на «Энфилде» ради успокоения игры. Без бельгийца Эрлингу точно было скучнее.

● Вот топ-5 «Сити» по успешным передачам вразрез в АПЛ прошлого сезона: Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Альварес и Грилиш. Двое ушли, по двоим ударили травмы . У Холанда просто меньше возможностей для рывка – как и для попадания в офсайд. Хотя он продолжает напрягать защитников – вот статистика по рывкам форвардов, провоцирующим оборону.

Офсайдная история Холанда в топ-лигах совпадает со средним количеством принятых продвигающих передач: чем их больше – тем больше офсайдов. От «Боруссии» до «Манчестер Сити». Логичная картина.

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Новые и оставшиеся партнеры играют чуть иначе. А Эрлинг расстраивался даже в прошлом сезоне, когда в составе хватало тех, кто готов резко ускорить игру: «Либо игроки не видят меня, либо думают, что лучше сделать что-то другое. Это зависит от окружающих меня партнеров. От химии».

● Травмы самого Холанда . Он пропустил пять матчей в АПЛ и пока не в лучшей форме, чтобы включать пятую передачу.

Главные по офсайдам в «Ман Сити» теперь – Родри и Кайл Уокер (6).

Последим?

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