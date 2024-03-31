Как защита «Арсенала» стала лучшей в АПЛ?

Артета поставил на надежность.

В конце года «Арсенал» потерял очки в трех турах Премьер-лиги подряд. Основная проблема крылась в аномально плохой реализации – забили всего дважды, имея показатель ожидаемых голов (xG) 5,48. В 2024 году «Арсенал» прорвало: в АПЛ получается забивать больше четырех голов за игру.

Парадокс: даже при такой результативности восхищает прежде всего защита. После февральской победы над «Ливерпулем» (3:1) комплиментами сыпал даже Джейми Каррагер:

«Они [«Арсенал»] были лучше во всем. Но главное, что меня поразило, – это то, насколько качественно они защищались. За весь матч я ни разу не почувствовал, что «Ливерпуль» близок к голу. Я думаю, в оборонительном плане «Арсенал» – лучшая команда в Премьер-лиге».

Аналогичную похвалу в октябре высказал и Пеп Гвардиола. Тогда «Сити» проиграл в Лондоне 0:1 с худшим xG (0,48) за сезон.

Все эти слова оправданы. Прямо сейчас «Арсенал» лидирует в лиге по множеству защитных показателей. Больше всех сухих матчей (11), меньше всех пропустили (24) и допустили ударов по воротам. Особого внимания достоин показатель ожидаемых пропущенных голов (xGA). Тут отрыв «Арсенала» до неприличности большой:

Перед разбором причин такой непробиваемости коротко сформулируем структурные принципы «Арсенала»:

● «Арсенал» – прессингующая команда. Прессинг вариативный – иногда с элементами персоналок, иногда полностью зонный. По интенсивности и другим прессинг-метрикам команда в топ-3. Надежность во многом достигается через умение высоко встречать соперника;

● При обороне на своей половине «Арсенал» переходит в 4-4-2 – Мартин Эдегор остается рядом с нападающим. В таком режиме поддерживается компактность и перекрывается центр;

● Еще один важный элемент – контрпрессинг. При владении команда выстраивается в структуру 3-2-4-1 – и адаптирует позиции игроков в зависимости от положения мяча. Это дает либо выгодное соотношение для отбора сразу после потери, либо позволяет встретить контратаку достаточным количеством игроков;

● Все эти принципы на весьма неплохом уровне были у «Арсенала» и ранее. Играя таким образом, в прошлом сезоне команда закончила третьей по допущенным шансам. Сейчас же футболисты Артеты улетели в космос по оборонительным метрикам.

А теперь изучим новые козыри «Арсенала».

Деклан Райс с ходу привнес дополнительную надежность

Оборона «Арсенала» стала гораздо надежнее после приобретения Райса. Защитные навыки англичанина были важным фактором, когда клуб решился выложить летом больше 100 миллионов фунтов.

Сила Райса – игра без мяча. Это качество Деклан отлично прокачал в «Вест Хэме». Учитывая, что «молотки» не склонны к агрессии при игре в защите, неудивительно, что Райс выработал привычку не бросаться в отбор сразу. Вместо этого он патрулирует центр поля, поддерживает позиционную дисциплину, а в подходящий момент включается.

The Athletic подсчитал, что в сезоне-2022/23 у Деклана был лучший процент успешных отборов (true tackle success – соотношение успешных отборов на их общее количество) среди всех центральных полузащитников: если англичанин вступал в единоборство, то выигрывал в 70% случаев.

Помимо этого, Райс еще и один из самых быстрых опорников лиги. Среди коллег по амплуа в «Арсенале» быстрее в прошлом сезоне был только Томас Парти (33,72 км/ч против 34,48 км/ч). Длительное отсутствие ганца делает Райса самым быстрым игроком лондонцев в центре.

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Это отлично вписывается в систему «Арсенала» с уклоном в агрессивный прессинг. Райс смог еще лучше раскрыть свои качества. Теперь он гораздо чаще ломает атаки соперников не только на своей половине поля, но и в финальной трети.

В февральском матче против «Ньюкасла» «Арсенал» возвращал владение в финальной трети поля 11 раз. Райс – среди главных действующих лиц. Вот конкретный пример: на 37-й минуте подобрал отличный момент для перехвата и вернул владение «Арсеналу» в непосредственной близости от штрафной «сорок»:

Вдобавок ко всему англичанин – универсальный игрок. Он отлично вписывается в центр поля при любых планах Артеты. Может выступить в качестве главного и единственного опорника в матчах с закрытыми командами, а может и удачно взаимодействовать в паре Жоржиньо в играх с топ-клубами.

Связка Габриэла и Салиба – стена, через которую очень сложно пройти

Всего один сезон потребовался франко-бразильской паре, чтобы железно застолбить за собой центр защиты «Арсенала». Партнеры по команде говорят, что с ними они чувствуют себя увереннее. Артета сравнивает их союз со «счастливым браком», а Сол Кэмпбелл называет этот тандем лучшим со времен «Непобедимых»:

«Не хочу проявлять неуважение к тем, кто был в клубе после меня и до них, но Габриэл и Салиба оказались в «Арсенале» в нужное время. Титулы и кубки выигрываются благодаря сильной паре защитников. «Арсеналу» точно есть на что рассчитывать в ближайшие несколько лет».

Если перенести это высказывание в статистическую плоскость, то оно окажется оправданным. Результаты «Арсенала» и правда гораздо лучше, когда Габриэл и Салиба играют в центре защиты вместе. В сезоне-2022/23 спад «Арсенала» совпал как раз с травмой француза.

В нынешнем сезоне травмы обходят пару стороной. Когда бразилец с французом в старте, среднее количество пропущенных голов на 90 минут сползает до рекордно низкого значения – 0,88.

Связка стала более сыгранной, а качества дают удачный баланс, в котором почти нет слабых мест. Габриэл – левша, который чаще вступает в единоборства, активнее действует в защите и создает постоянную угрозу при угловых. Салиба – правша, отвечающий за продвижение мяча. Он лучше пасует и увереннее действует при розыгрышах, при этом не сильно уступая бразильцу в защитных навыках.

В итоге получается убийственный дуэт, который и Холанда может сдержать (xG норвежца в матче первого круга составил 0,00), и у чужих ворот пошуметь (в февральском матче с «Вест Хэмом» Салиба и Габриэл забили с разницей в 12 минут).

«Арсенал» стал более гибким – все благодаря здоровой прагматичности и большей выборке в защите

Артета начал играть аккуратнее. Он не отказался от доминирующей роли в большинстве матчей, но стал прагматичнее подходить к играм с топ-клубами.

Испанец делает это с помощью точечных изменений в линии полузащиты. В больших матчах для более эффективной позиционной защиты в основе «Арсенала» выходит дуэт опорников (как правило, это Райс и Жоржиньо). В матчах с менее опасными командами обычно хватает одного Райса и активного прессинга атакующих игроков в финальной трети поля.

Балансирование между двумя этими режимами уже принесло плоды – в чемпионате «Арсенал» проиграл команде из нынешней топ-6 только один матч. Да и тот – «Астон Вилле» при достаточном количестве моментов.

В то же время к гибкости в полузащите добавилась большая вариативность в линии обороны. Только в матчах Премьер-лиги уже опробовано 8 вариаций.

Примечательно не только количество вариантов. Защитники «Арсенала» стали универсальнее. Вот несколько примеров:

● В начале сезона в центре вместе с Салиба играл Уайт, при этом у Габриэла не было травм – он оставался на скамейке запасных в первых трех матчах;

● В прошлом сезоне Томиясу преимущественно появлялся на позиции правого защитника, в нынешнем японец имеет почти равное количество матчей на обоих флангах;

● Кивер освоил позицию левого защитника, до перехода в «Арсенал» он почти всегда играл в центре обороны.

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Такая взаимозаменяемость сводит к минимуму последствия кадровых потерь. «Арсенал» и вовсе вышел на пик защитной формы в отсутствие Тимбера, Зинченко и Томиясу.

У «Арсенала» и раньше был топ-прессинг. В команде нет пассажиров

Залогом успеха стали не только нововведения этого сезона. У «Арсенала» уже имелся грамотно выстроенный базис.

«Арсенал» имеет стабильную схему 4-3-3, силен при владении мячом и агрессивно прессингует. Игра демонстрирует признаки позиционной системы – игроки занимают определенные зоны, чтобы команда могла создавать предпочтительную структуру.

Эта система требует дисциплины, тактического интеллекта и высокой интенсивности. Все это Артета уже привил команде в предыдущих сезонах. Теперь важно поддерживать аналогичный темп, а потому схалтурить не получится ни на одном участке поля.

Нет ничего удивительного в том, что при преимуществе в два мяча Мартинелли пробежит больше половины поля, чтобы прервать контратаку «Вулверхэмптона» после неудачного отбора Зинченко:

Или, например, в том, что Жезус будет подстраховывать Уайта на правом фланге обороны в матче с «Манчестер Сити»:

Максимальную вовлеченность всей команды в оборонительные действия Артета требовал еще в первые дни в клубе, но недооценивать прогресс в этом направлении было бы неправильно.

Проверка обороны на прочность стартует в это воскресенье с матча против «Манчестер Сити» и продлится весь апрель. После выезда на «Этихад» придется играть почти каждые четыре дня. Среди соперников – дважды «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Астон Вилла».

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Если защита справится – будет сильная заявка на успешную концовку сезона.

Еще больше «Арсенала» в телеграм-канале «Since 1886»

Если бы Райс выбрал «Сити» вместо «Арсенала», в АПЛ не было бы чемпионской гонки

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Rose