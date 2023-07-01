Боули не помешает?

1 июля – официально первый рабочий день Маурисио Почеттино в «Челси». Что ждет аргентинца в Лондоне?

Почему Почеттино стартует только сейчас? Его же назначили весной?

«Челси» объявил о назначении Почеттино 31 мая. Но в заявлении клуба не было привычных первых слов тренера. Фотографий с футболкой «Челси» тоже. Почему?

Все просто: ограничения связаны с договоренностями между Почеттино и «ПСЖ». При разрыве контракта по обоюдному согласию сторон было прописано, что Маурисио не может возглавить новый клуб до конца сезона-2022/23. Наверняка за нарушение этого правила были неустойки в пользу «ПСЖ», поэтому и «Челси», и Почеттино было проще подождать 1 июля.

Несмотря на это, Почеттино весь июнь явно участвовал в решениях по формированию состава вместе со спортивными директорами «Челси» Полом Уинстэнли и Лоренсом Стюартом.

У Почеттино получится? Ваше голосование не дало ответ

Сразу после назначения Почеттино мы спросили у вас: а получится ли у Маурисио на «Стэмфорд Бридж»? Мнения оказались полярными.

Окей, рассмотрим все сценарии.

У Почеттино все получится: расчистит состав, наладит атмосферу, но нужен еще полузащитник-разрушитель

И в «Тоттенхэме», и в Париже Маурисио достались команды, раздутые до 30+ игроков. Почеттино четко доносит свои идеи, поэтому составу быстро становится понятно: либо футболисты разделяют их, либо покидают клуб.

«Челси»в процессе подобной чистки. Эдуар Менди, Калиду Кулибали и Нголо Канте уехали в Саудовскую Аравию, Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону». Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити», а Мэйсон Маунт все ближе к «Манчестер Юнайтед». Рубен Лофтус-Чик в «Милане». Намерен уйти Кристиан Пулишич.

Есть менее очевидные кандидатуры: например, Трево Чалоба, Конор Галлахер, Марк Кукурелья, Итан Ампаду. По ним появляются слухи, игроки в подвешенном состоянии.

С такими футболистами предстоит разобраться именно Почеттино. Учитывая любовь аргентинца к трудолюбивым игрокам, логично, что журналисты сообщают о желании Маурисио поработать с Галлахером. Перспективы других оценят на предсезонке.

Почеттино создает атмосферу единства. «Челси» такого не хватало. Поэтому, избавившись от ненужных игроков, Маурисио возьмется за работу с коллективом. Почеттино нужны голодные до побед игроки, которых останется лишь поставить на нужные рельсы. В «Челси» таких игроков – целый состав (23 игрока в команде – младше 25 лет).

Во что обычно играет Почеттино? 4-2-3-1 – любимая схема. Очень активно придется работать крайним защитникам, причем в «Тоттенхэме» они активно ротировались. У «Челси» с этим проблем не будет: справа есть Рис Джеймс, летом придет Мало Гюсто, слева – Бен Чилуэлл, Марк Кукурелья, Льюис Холл, после аренды возвращается Иан Матсен (21 год, последний сезон провел в «Бернли», попал в команду сезона-2022/23). Вариантов достаточно.

В опорной зоне еще предстоит найти недостающий элемент. Разыгрывающий полузащитник уже есть (Энцо Фернандес). А вот разрушителя с хорошим первым пасом (какими у Почеттино были Виктор Ваньяма и Эрик Дайер) нет. По сообщениям Фабрицио Романо, «Челси» пытается подписать Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Лондонцы уже согласовали условия личного контракта. Дело за клубами.

Возможно, Почеттино даже смог бы перезапустить лондонскую карьеру Ромелу Лукаку. Бельгиец уходил в первую очередь из-за натянутых отношений с Томасом Тухелем. Для Лукаку важно чувствовать себя нужным. Почеттино может в этом помочь. Пока, правда, сам бельгиец не горит желанием возвращаться, а «Челси» купил у «Вильярреала» Николаса Джексона.

Проблемы в «ПСЖ»? А у кого там получилось? Атмосферу в команде, где три футболиста вместе получают чуть ли не больше всех остальных, выстроить просто невозможно. В Париже на первое место выходят суперзвезды, а тренер – обслуживающий персонал. Почеттино же строит команды от себя, поэтому этот союз изначально смотрелся странно.

Если аргентинец сможет вдохновить игроком проектом, если сможет убедить их бороться за тренера и клуб, то «Челси» Почеттино может стать мощной силой в АПЛ. Чистого таланта в этом составе много.

Почеттино провалится: у игроков «Челси» традиционно большое влияние

А все-таки: почему не вышло в «ПСЖ»? Потому что команда пестрила суперзвездами, а чувства единства не было. Одна из главных задач тренера, само собой, это единство обрести. Но сделать это в Париже – все равно что проходить и так непростую игру на уровне сложности «хардкор».

Важный аспект футбола Почеттино – активный командный прессинг. А теперь представьте, как Месси, Неймар и Мбаппе носятся за соперниками, заставляя ошибиться.

В «Челси» часто всплывали проблемы с токсичностью – эта атмосфера зародилась в эру Абрамовича. При первых же неудачах тренера увольняли. Если игрокам надоедал их очередной босс, достаточно было просто играть не в полную силу. Часто в медиа после увольнения тренера «Челси» мелькали истории о ссорах с конкретными игроками. С приходом нового они же начинали снова выкладываться на поле. Некоторые фанаты считают это конспирологией, но отрицать, что в «Челси» последние 20 лет игроки стояли выше тренера, нельзя.

Для Почеттино важно быть главным в команде. Вся работа с атмосферой строится на взаимном уважении и на том, что Маурисио – безоговорочный босс. Сможет ли он убедить в этом? Известно, что Поттер сразу не понравился некоторым игрокам «Челси», они не поверили в его идеи и считали слишком мягким. Англичанин не смог никого переубедить, а количество неуверенных в тренере только росло. Как итог – вынужденное увольнение.

Боули сам все испортит

А ведь Боули очень надеялся на Потерра и выписал ему пятилетний контракт. Соглашение с Почеттино рассчитано на меньший срок (2+1), а значит и преград уволить Маурисио будет меньше.

Вспомните прошлый сентябрь: владельцы за первые три месяца работы с Томасом Тухелем решили, что он их не устраивает. Что мешает им уволить Почеттино осенью 2023-го? Понятно, что скорее всего конфликт с Тухелем был куда глубже, чем «не понравился тренер», но что если в этом преобладали эмоции? Что если Боули не усвоил урок?

В апреле руководство показало, что готово послушать фанатов и предать свои идеи: Поттера убрали явно не из-за результатов. Если бы хотели уволить Грэма за провальную форму, то сделали бы это раньше, а не при первых успехах. О задабривании фанатов говорит и назначение Фрэнка Лэмпарда. Этот ход был действительно очень мудрым: болельщики готовы были простить легенде клуба любые результаты. Даже одну победу за два месяца.

Почеттино ровно так же может не понравиться фанатам, которые в случае неудач наверняка припомнят Маурисио и то, что он работал в «Тоттенхэме». Даст ли в таком случае Боули время аргентинцу?

Прошлым летом покупки «Челси» были хаотичны, а за каждого игрока клуб явно переплатил. Согласно инсайдам, Тухель хотел далеко не всех: Томас мечтал о Де Лигте, но получил Кулибали, хотел Райса, а подписали Закарию. Будут ли боссы «Челси» больше прислушиваться к своему новому тренеру? Вопрос открытый.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Dan Mullan, Henry Browne, Alex Broadway