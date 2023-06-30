9 комментариев

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Разбор Игоря Сергеева

Вы точно заметили, что этим летом игроки «Челси» ̶п̶о̶д̶о̶з̶р̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ охотно едут в Саудовскую Аравию.

Эдуар Менди перешел в «Аль-Ахли», Нголо Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом», а Калиду Кулибали – с «Аль-Хилалем». Продажа Хакима Зиеша в «Аль-Наср» – тоже дело решенное.

Пьер-Эмерика Обамеянга заманивает все тот же «Аль-Ахли», а «Аль-Хилаль» предлагает Ромелу Лукаку (права все еще у «Челси») 50 млн фунтов в год. У Каллума Хадсона-Одои сразу два предложения от неназванных клубов с Ближнего Востока.

Но разве это странно, учитывая активность Саудовской Аравии этим летом?

Дело не в стране назначения, а в конкретных командах. Четыре клуба, куда переходили или еще могут перейти игроки «Челси», принадлежат одному собственнику – суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

А еще этот фонд владеет «Ньюкаслом» и связан с собственниками «Челси» вне футбола. А так можно?

Стоп. В Саудовской Аравии сразу четыре клуба принадлежат одному фонду? Как же конфликт интересов?

В начале июня министерство спорта Саудовской Аравии объявило, что государственный фонд (PIF) получит контроль над четырьмя крупнейшими клубами страны в рамках капитального ремонта саудовского футбола. Цель – вывести местную лигу в мировой топ-10 , что в представлении властей должно повысить шансы на проведение ЧМ-2030 в стране. Кстати, недавний контракт с Лионелем Месси на 25 млн долларов за рекламу туризма в Саудовской Аравии – тоже элемент этой программы.

Выбранные «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли» – члены-основатели местной лиги. Первые три клуба заняли первые три строчки в прошедшем сезоне, а «Аль-Ахли» спустя год вернулся в высший дивизион.

PIF будет контролировать 75 процентов акций этих команд, а остальные – у «соответствующих некоммерческих организаций». Пять из семи членов совета директоров каждого клуба будут представлять фонд .

Еще четыре клуба из низших дивизионов будут возрождать компании, связанные финансовыми интересами с PIF (акции, инвестиции, совместные проекты): Aramco – «Аль-Кадисию», Diriyah Gate Development Authority – «Аль-Драих», Royal Commission for Al-Ula Governorate – «Аль-Улу», Neom – «Аль-Сикур».

В Европе такое просто невозможно – ни внутри страны, ни в еврокубках. Во всевозможных регламентах высечено: ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые и дочерние компании) не может контролировать или влиять более чем на один клуб , когда может быть поставлена ​​под угрозу честность любого матча или соревнования.

Подобное есть и в регламентах Азиатской футбольной конфедерации. Правила лицензирования клубов АФК (по крайней мере в редакции 2022) прямо запрещают, например, владеть большинством акций или существенно влиять на управление в двух разных клубах в рамках одного турнира. И даже если футбольная федерация Саудовской Аравии игнорирует эти нормы дома, то в Лиге чемпионов Азии будут проблемы.

Если, конечно, азиатские правила не поменяют под Саудовскую Аравию.

PIF косвенно связан с «Челси» – инвестирует в одного из мажоритарных собственников, имеет совместный проект с Боули и Гольдштейном

Основанный полвека назад суверенный фонд Саудовской Аравии до недавнего времени инвестировал внутренние ресурсные богатства только в местную промышленность. В 2014 году правительство разрешило вкладываться в зарубежный бизнес – сейчас под управлением фонда активы на 700 млрд долларов по всему миру. Руководит фондом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В 2021 году PIF приобрел контрольный пакет акций «Ньюкасла», гарантировав АПЛ, что королевство Саудовская Аравия не будет влиять на клуб.

При чем здесь «Челси»?

Строим цепочку.

• По данным Daily Mail, калифорнийская инвестиционная компания Clearlake Capital управляет активами PIF на миллиарды фунтов.

• Именно Clearlake Capital, как уточняет Forbes, профинансировала большую часть сделки по покупке «Челси» Тоддом Боули в мае 2022-го за 4,25 млрд фунтов и получила 60% акций клуба. При этом у руководителей компании Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано не меньший вес в совете директоров, чем у Боули. Просто они менее публичны.

• Еще у суверенного фонда Саудовской Аравии совместные инвестиции с другими владельцами и членами совета директоров «Челси» Тоддом Боули и Джонатаном Голдштейном. Через компанию Cain International вложили 900 млн долларов в развитие сети отелей Aman Group.

Сводим информацию: владелец «Ньюкасла» и нескольких клубов из Саудовской Аравии (возможно!) ведут бизнес с владельцами (в том числе мажоритарным акционером) «Челси». При этом те самые несколько клубов с Ближнего Востока активно подписывают игроков «Челси», который к тому же играет с«Ньюкаслом» в одной лиге.

Звучит не очень, но есть ли в этом нарушение?

«Премьер-лига должна ввести немедленное эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать целостность игры, — настаивал неделю назад Гари Невилл. – Должны быть проведены проверки на целесообразность транзакций».

Довольно радикально, но давайте по порядку.

Сначала разберемся со степенью возможного влияния суверенного фонда Саудовской Аравии на «Челси». Как мы помним, регламенты не позволяют двум клубам играть в одном турнире, если они находятся под существенным влиянием одной структуры.

В 2022-м АПЛ проверила связь «Челси» с Ближним Востоком и изучила степень участия PIF в покупке лондонского клуба.

Лига учла, что Clearlake управляет активами от имени более 300 различных инвесторов – банки, страховые компании, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния – из более чем 40 стран на шести континентах, при этом ни один инвестор не владеет более чем пятью процентами акций.

В совместных инвестициях фонда и пары Боули/Голдштейн также не увидели серьезных проблем – боссы «Челси» полностью раскрыли структуру владения и предоставили дополнительные гарантии, что PIF «не будет и не может быть» инвестором клуба в будущем.

По информации The Telegraph, после июньских трансферов АПЛ повторно запросила необходимые документы и осталась полностью удовлетворена результатами проверки.

Вердикт: связь несущественная, поэтому ничего не мешает «Ньюкаслу» и «Челси» играть в одной лиге.

С трансферами сложнее, но ненамного.

По правилам прибыльности и устойчивости АПЛ оценивает все сделки клубов со связанными лицами (здесь круг значительно шире, чем при существенном влиянии на клубы). Лига рассчитывает справедливую рыночную стоимость каждой такой сделки на основании: заключения независимого эксперта, информации от клуба и сравнения с аналогичными сделками. Если находят нарушения, то либо сделка аннулируется, либо проводится по стоимости, предложенной АПЛ.

При этом сама по себе сделка со связанной стороной не нарушение, если ее условия адекватны.

Вывод: даже если АПЛ найдет достаточную связь между «Челси» и квартетом из Саудовской Аравии, то дело закончится максимум проверкой цены.

Так что Гари Невиллу не стоит сильно переживать – целесообразность транзакций проверяют.

А насколько адекватна стоимость трансферов игроков «Челси» в Саудовскую Аравию?

Ключевое подозрение британских медиа и некоторых соперников: «Челси» потратил на трансферы более 600 млн фунтов с момента смены собственника, а теперь продает лишних звезд по завышенным ценам партнерским клубам из Саудовской Аравии. При этом владельцы-партнеры делают взаиморасчеты между собой в других областях.

Давайте считать.

Кажется, цены не выглядят завышенными. Да-да, мы помним, что к данным базы Transfermarkt стоит относиться максимально осторожно – это лишь оценочная стоимость игроков без учета разных важных факторов. Например, в показателях ТМ никак не учитывается срок действия контракта, поэтому даже у свободных агентов есть оценочная стоимость.

Версия, что «Челси» вынуждает игроков на трансфер в Саудовскую Аравию, чтобы очистить ведомость, тоже пока сомнительна. Ведь Обамеянг, Лукаку и Хадсон-Одои, несмотря на интересные контрактные предложения, пока остаются в Европе.

В общем, на эту минуту «Челси формально как будто чист (хотя некоторые подозрения есть). И останется чист, если не всплывут какие-то новые факты.

Фото: Gettyimages.ru/Lauren DeCicca, Julian Finney; instagram.com/alahliclub.sa; instagram.com/alhilal