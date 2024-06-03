Мареска – новый тренер «Челси». Он фанат Пепа и вернул «Лестер» в АПЛ

Но провалился в «Парме».

Энцо Мареска – новый главный тренер «Челси». На посту заменит Маурисио Почеттино, который ушел в конце сезона по обоюдному желанию сторон.

Мареска получил солидный контракт на пять лет с опцией продления еще на сезон. Откуда такое доверие?

Мареска за сезон перезагрузил «Лестер» и выиграл Чемпионшип

Весной 2023-го «Лестер» вылетел из АПЛ. Владелец клуба Айяватт Шривадданапрабха признал, что пора меняться и перейти на современный футбол. Лидера для такой перестройки разглядели в Мареске, который ассистировал Гвардиоле в «Сити».

Безусловно рисковали: у Энцо был неудачный опыт в «Парме» и всего 14 матчей в качестве главного тренера. Но Мареска справился. Перед переездом в «Лестер» посмотрел все матчи клуба в провальном сезоне-2022/23 (некоторые по несколько раз), чтобы понять главные проблемы.

Тренерский подход в «Лестере» заметно изменился: например, с Мареской стали больше времени уделять детальным тактическим занятиям. Каждая тренировочная сессия записывалась камерами: на предсезонке Энцо все свободное время изучал эти нарезки.

Мареска считает, что тренировки должны быть разными, чтобы игрокам не наскучила рутина: «Когда я был футболистом, мы делали одно и то же каждый день. Нам хотелось разнообразия. Игрокам нужно развиваться, вне зависимости от возраста.

Мы часто используем видео, чтобы разбирать моменты, но не дольше 50 минут в день. Важно донести до игроков, почему ты просишь их делать определенные вещи, а не просто требовать чего-то».

Звезда «Лестера» Кирнан Дьюзбери-Холл поначалу с трудом понимал нового тренера: «Первые пару недель в разговорах между собой игроки обсуждали, что чувствуют себя глупыми. Мы никогда не задумывались о многом из того, что он нам рассказывал. Энцо объяснял все в мельчайших деталях, и мы удивлялись – как мы могли этого не знать?»

А вот фанатов начало сезона напрягло: «Лестер» много владел мячом, выигрывал, но выглядел скучно. Так казалось болельщикам, но не игрокам: они получали удовольствие от доминирования, а в октябре, по словам Дьюзбери-Холла, наконец начали вникать в суть идей Марески.

«Мы играли против «Суонси», они забили быстрый мяч, но мы не изменили принципам и победили 3:1, – говорил англичанин. – Мы очень хорошо играли, даже соперники подходили и говорили: «Вы одна из лучших команд, против которой мы выступали на таком уровне». Это доказало нам, что мы работаем не зря».

Мареска играл по схеме 4-3-3, которая трансформировалась в 4-5-1 без мяча и в 3-2-5 при владении. Один из крайних защитников (обычно Рикарду Перейра или Хамза Чоудури) смещался в центр поля для поддержки опорного полузащитника, а два атакующих бокс-ту-бокса поднимались выше для создания преимущества в атаке.

«Лестер» выбил 31 победу – лучший результат в Чемпионшипе за 10 лет. До 101 очка «Бернли» в прошлом сезоне не хватило совсем чуть-чуть: команда Марески просела в феврале/марте и отстала на четыре балла. Это совпало с травмой основного нападающего – да-да, это до сих пор Джейми Варди! 37-летний ветеран выпал на несколько матчей, а после возвращения долго набирал форму (но свои 18 голов в лиге выбил).

В большинстве проигранных встреч «Лестеру» не хватало реализации, но почти все матчи прошли с заметным преимуществом.

У Марески два кумира: Пеллегрини и Гвардиола. С Пепом вообще особые отношения

Тренерская работа Энцо началась в 2017-м: позвали в штаб Фулвио Фиорина в «Асколи». У Марески не было лицензии, позволяющей тренировать самому, хотя именно Энцо принимал главные решения.

Уже через полгода Винченцо Монтелла забрал соотечественника в «Севилью». Мареске нравилось работать в клубе, за который он когда-то играл, но летом 2018-го его перехватили «Вест Хэм» и Мануэль Пеллегрини.

Чилиец был его кумиром: Энцо играл у Мануэля в «Малаге».

«В плане отношений футболиста и тренера Пеллегрини – один из лучших. В футболе он для меня как отец, он сильно помог мне как игроку и тренеру. Однажды он сказал: «Когда закончишь играть, попытайся стать тренером. Думаю, из тебя получится отличный».

Переезд в Лондон к Пеллегрини – логичный шаг для воссоединения с кумиром. В «Вест Хэме» Мареска ярко проявил себя и даже рассматривался на пост главного после увольнения чилийца. Но боссы «Вест Хэма» вернули Дэвида Мойеса.

Через пару дней после отъезда из Лондона у Марески появился вариант с «Манчестер Сити». На переезде настоял Гвардиола.

«В феврале Пеп пригласил меня на тренировку «Сити». Мы пили кофе и разговаривали. Беседа затянулась, и мы пошли на обед. Затем снова пили кофе. И говорили о футболе – точнее, я в основном слушал. Мы договорились встретиться еще раз, и через четыре дня Гвардиола предложил мне остаться в клубе», – вспоминает Мареска.

Итальянцу доверили молодежку, которая славилась талантами, но никак не могла победить в чемпионате Англии. Мареске удалось с первой попытки: команда выдала серию из 17 побед подряд, а среди молодых ребят блистал и Коул Палмер. С Ромео Лавией (если забыли, и он в «Челси») Мареска тоже поработал.

Яркая работа с молодежкой «Сити» привлекла интерес «Пармы». Владелец клуба Кайл Краузе увидел в итальянце сходство с Гвардиолой и надеялся вернуть клуб в Серию А с уникальным стилем. Не получилось: Мареска не успел выстроить систему, провел в «Парме» всего 14 матчей и одержал четыре победы.

На помощь снова пришел Гвардиола: вернул в Манчестер, но уже ассистентом в основной команде. У Энцо и Пепа особые отношения. Лично они познакомились еще в Испании, когда Пеп работал в «Барселоне», а Мареска играл за «Малагу». В Манчестере дружба стала крепче.

«Он провидец. Гений, как Арриго Сакки и Йохан Кройфф. Они видели многое раньше других. Пеп всегда в поиске новых решений. Ни одна из его тренировок не похожа на предыдущую. Работать с ним не скучно. Когда я был футболистом, то приезжал на тренировки, уже зная, что буду делать. Работа превращалась в рутину. С Гвардиолой все иначе – даже если он побеждает, он все равно пытается что-то изменить и сделать лучше», – восхищался итальянец.

Со временем Энцо стал походить на Гвардиолу даже внешне – выпали волосы, появилась борода.

«Челси» тоже проникся сходством Энцо с Пепом. А еще в итальянце увидели похожие черты с Микелем Артетой: по данным Daily Mail, владельцы лондонского клуба считают, что Мареске по силам повторить путь испанского ученика Гвардиолы и сделать так, чтобы «Челси» наконец взлетел.

Мареска начинал карьеру футболиста в «Вест Бромвиче» и взял пять трофеев в «Севилье»

Несмотря на обучение в школах «Милана» и «Кальяри», Энцо попал во взрослый футбол через Англию. «Вест Бромвич» подписал Мареску свободным агентом.

«Мне было всего 18, но я не беспокоился о переезде в другую страну. У меня было два варианта – «Вест Бромвич» и «Астон Вилла». Я должен был провести по неделе в каждом клубе. Но после первой утренней тренировки в «ВБА» мне сразу предложили контракт. Так внезапно! Даже не успел об этом подумать. Всего одна тренировка, и меня вызвали в офис для переговоров», – рассказал Мареска в 2020-м в интервью Birmingham Live.

Примечательно, что в то же время в «ВБА» выступал Грэм Поттер. Именно он помог Мареске адаптироваться в Англии. Грэм и Энцо стали близкими друзьями.

В «Вест Бромвиче» Мареска успел стать любимчиком, но спустя год клубу пришлось продать его «Ювентусу» за 3 млн фунтов из-за финансовых трудностей. Мареска очень не хотел уезжать, но выбора не было. В Турине Энцо не стал звездой (в том «Ювентусе» их хватало), но, по собственному признанию, получил нечто большее: «Там я научился побеждать. Это клуб с менталитетом победителя. Я совершенно иначе начал воспринимать победы».

После серии аренд Мареска решился на переезд в «Севилью». И не прогадал: с испанским клубом Энцо выиграл пять трофеев, включая два Кубка УЕФА. В финале 2006-го Мареска был особенно хорош: оформил дубль против «Мидлсбро» (4:0) и стал игроком матча.

Карьера Марески к 2009-му постепенно превратилась в постоянные переезды: «Олимпиакос», «Малага», «Сампдория», «Палермо» и наконец «Верона». Успев поиграть в четырех странах, Энцо всегда с трепетом относился к английскому периоду. Неудивительно, что так быстро вернулся в АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru /Nathan Stirk, Alex Pantling, Warren Little