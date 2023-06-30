Есть даже покупка «Бенфики».

1 июля в главных европейских лигах официально открывается трансферное окно – в Италии, Франции, Испании и Германии (в Англии открыто с 14 июня). Но многие клубы уже оформили большие сделки.

Оговоримся: в список не вошли активированные опции выкупа арендованных игроков. С ними бы в топ-10 были Педро Порро («Тоттенхэм», 45 млн евро), Деян Кулусевски («Тоттенхэм», 30 млн евро) и Мойзе Кин («Ювентус», 30 млн евро).

Указаны суммы по версии Transfermarkt. Они не учитывают бонусы – добавляют уже после активации. Поэтому сумма за того же Беллингема еще может вырасти до 130 млн евро.

Испанские журналисты (Ромен Молина, Рамон Альварес де Мон и Аранча Родригес) настаивают: «Реал Мадрид» получил за Карима Бензема около 40 млн евро от «Аль-Иттихада» – контракт француза действовал до 2024-го. Но Transfermarkt считает, что это переход свободного агента.

• Самые активные в это окно – «Челси» и «РБ Лейпциг». В топ-10 по три сделки с их участием.

Да, «Челси» много продает возрастных в Саудовскую Аравию, но они не в десятке (Канте, Менди, Кулибали). Тут трансферы лидеров к прямым конкурентам, к тому же скоро к Хавертцу и Ковачичу добавится и Мэйсон Маунт, который переходит в «МЮ» за 55 млн.

У «Лейпцига» есть еще покупка Николаса Зейвальда из того же «Зальцбурга» за 20 млн евро (14 место). В ближайшее время наверняка добавим продажи Доминика Соболсаи в «Ливерпуль» (около 70 млн евро) и Йошко Гвардиола (им интересуется «Сити»).

• В топе привычно доминируют покупки клубов АПЛ – шесть из 10 трансферов. Вероятно, преимущество будет расти в ближайшие дни.

С другой стороны, Испания, Франция и Италия еще толком не начинали вести дела – из этих лиг в топе только Беллингем.

Пока в десятке есть и экзотические варианты. Такие как «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии и «Бенфика», которая обычно не покупает, а продает. Впрочем, на Окруна Кекчю из «Фейеноорда» был большой спрос, но он поехал именно в Лиссабон.

Фото: instagram.com/realmadrid; instagram.com/chelseafc