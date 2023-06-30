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10 самых дорогих трансферов лета-2023. Пара имен вас точно удивит

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Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Фейеноорд Фейеноорд
Кристоф Баумгартнер Кристоф Баумгартнер
Мойзе Кин Мойзе Кин
Бенфика Бенфика
Жоао Педро Галвао Жоао Педро Галвао
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Матео Ковачич Матео Ковачич
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Педро Порро Педро Порро
Карим Бензема Карим Бензема
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
Рубен Невеш Рубен Невеш
Футбол Футбол

Есть даже покупка «Бенфики».

1 июля в главных европейских лигах официально открывается трансферное окно – в Италии, Франции, Испании и Германии (в Англии открыто с 14 июня). Но многие клубы уже оформили большие сделки.

Оговоримся: в список не вошли активированные опции выкупа арендованных игроков. С ними бы в топ-10 были Педро Порро («Тоттенхэм», 45 млн евро), Деян Кулусевски («Тоттенхэм», 30 млн евро) и Мойзе Кин («Ювентус», 30 млн евро).

Указаны суммы по версии Transfermarkt. Они не учитывают бонусы – добавляют уже после активации. Поэтому сумма за того же Беллингема еще может вырасти до 130 млн евро.

Испанские журналисты (Ромен Молина, Рамон Альварес де Мон и Аранча Родригес) настаивают: «Реал Мадрид» получил за Карима Бензема около 40 млн евро от «Аль-Иттихада» – контракт француза действовал до 2024-го. Но Transfermarkt считает, что это переход свободного агента.

Самые активные в это окно – «Челси» и «РБ Лейпциг». В топ-10 по три сделки с их участием.

Да, «Челси» много продает возрастных в Саудовскую Аравию, но они не в десятке (Канте, Менди, Кулибали). Тут трансферы лидеров к прямым конкурентам, к тому же скоро к Хавертцу и Ковачичу добавится и Мэйсон Маунт, который переходит в «МЮ» за 55 млн.

У «Лейпцига» есть еще покупка Николаса Зейвальда из того же «Зальцбурга» за 20 млн евро (14 место). В ближайшее время наверняка добавим продажи Доминика Соболсаи в «Ливерпуль» (около 70 млн евро) и Йошко Гвардиола (им интересуется «Сити»).

В топе привычно доминируют покупки клубов АПЛ – шесть из 10 трансферов. Вероятно, преимущество будет расти в ближайшие дни.

С другой стороны, Испания, Франция и Италия еще толком не начинали вести дела – из этих лиг в топе только Беллингем.

Пока в десятке есть и экзотические варианты. Такие как «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии и «Бенфика», которая обычно не покупает, а продает. Впрочем, на Окруна Кекчю из «Фейеноорда» был большой спрос, но он поехал именно в Лиссабон.

Следить за главными трансферными лета просто в нашем онлайне. Там вот-вот Собослаи перейдет в «Ливерпуль»!

Фото: instagram.com/realmadrid; instagram.com/chelseafc

1 комментарий

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TaR
Пока по мелочи пристреливаются, Челси еще денежный миномет не расчехлил
+3
0
+3
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