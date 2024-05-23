Новый-старый скандал в Англии: Пакета рискует получить дисквалификацию, а «Вест Хэм» не заработать 100 млн

Неожиданное продолжение уже подзабытой истории со ставками Лукаса Пакета. Лидер «Вест Хэма» столкнулся с официальными обвинениями от Футбольной ассоциации Англии (FA). Теперь еще и точно подтверждены матчи, где бразилец «влиял на ход игр»

«Футболист непосредственно стремился повлиять на ход, проведение или любой другой аспект матчей, стремясь получить карточку от судьи, чтобы повлиять на рынок ставок» , – говорится в отнюдь не сухом для официальной организации пресс-релизе.

До 3 июня футболист может дать официальный ответ. В то же время нынешний скандал уже сильно бьет по дальнейшим перспективам игрока как минимум в АПЛ.

Что за подозрения в адрес Лукаса Пакета?

Официально перечисляются четыре игры: против «Лестера» (12 ноября 2022-го), «Астон Виллы» (23 марта 2023-го), «Лидса» (21 мая 2023-го) и «Борнмута» (12 августа 2023-го). То есть потенциальный нарушитель «не наигрался» даже в одном сезоне, так как матч с «вишнями» уже открывал новый чемпионат.

Не будем искать черную кошку в темной комнате, но обратим внимание на 15 желтых карточек футболиста в АПЛ за два сезона. Впрочем, со статистической точки зрения – точно не аномалия: во-первых, Пакета играет достаточно глубоко, во-вторых, сразу шесть его коллег по позиции получили еще больше предупреждений.

А вот контекст нарушений и движение линии – уже не в пользу футболиста. Например, в противостоянии с «Борнмутом» полузащитник в конце матча зачем-то грубо нарушил правила, не получил карточку, и начал спорить с арбитром… до предупреждения.

Тревогу пробил еще до первого тура один из пользователей социальных сетей, подметивший аномальный коэффициент в районе 1.70 на предупреждение Пакета, хотя он до нынешнего сезона не считался грубым игроком.

Последствия для «Вест Хэма»

Пакета еще прошлым летом мог быть продан в «Манчестер Сити», но остался в клубе во многом из-за первых слухов о расследовании Футбольной ассоциации. «Сити» просто не захотел покупать проблемного полузащитника, отложив сделку на год. Сейчас британские инсайдеры сообщали о возможном переходе бразильца даже до Кубка Америки за 100 млн фунтов. Понятно, что в свете последних событий дверь в «Манчестер Сити», скорее всего, закрывается навсегда.

Контракт футболиста с «Вест Хэмом» действует до 2027 года и имеет опцию продления на сезон. В текущей ситуации дело бразильца – катастрофа. Оно еще и совпало с представлением нового тренера Хулена Лопетеги. Теперь клуб рискует остаться как без Пакета, так и без нескольких трансферов, если они планировались в контексте продажи бразильца. А новый тренер зависнуть в неопределенности, так как «Вест Хэм» – не тот клуб, где можно будет не заметить потерю системообразующего исполнителя.

Последствия для Лукаса Пакета

На текущий момент футболист официально не дисквалифицирован, но решение может быть негативным. Лучший пример именно с нарушением в АПЛ (Тонали изначально попался в Италии и не влиял на ход матчей) – звездный нападающий «Брентфорда» Тоуни. Форвард получил отстранение на восемь месяцев, но его дело существенно отличается.

Нападающий ставил сам, также разглашал определенную информацию о состоянии команд АПЛ, но все это – детская шалость в сравнении с обвинениями в адрес бразильца. Тоуни никак на сами матчи не влиял и ставил как типичный лудоман – на много лиг. То есть вывод простой: Тонали и Тоуни – это спортсмены, которым нужна помощь, а Лукас, если все подтверждается, очевидно уже будет идти по линии, сопутствующей криминальной черте.

Пакета может нарваться на отстранение от матчей АПЛ, фактически под угрозой самый большой контракт в карьере, да и в целом дальнейшие выступления в Европе.

Под вопросом и Кубок Америки. В августе 2023 года футболиста уже исключали из заявки сборной Бразилии, призывая решить проблемы. Учитывая конкуренцию в национальной команде, можно предположить схожее решение и в этот раз. Возможно, 3 июня, узнаем, в чем был смысл.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Henry Browne, Justin Setterfield; East News /Oli SCARFF / AFP