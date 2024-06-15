Словения – Дания: серьезная разница по угловым, гол Хейлунда и пенальти

16 июня соперники встретятся в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене» в первом матче группы С. Сербия и Англия сыграют вслед за ними.

Они совсем недавно пересекались в отборочной группе – 1:1 и 2:1 в пользу Дании. Дружно вышло из нее на Евро с одинаковым количеством очков и снова попали друг на друга. У словенцев в их истории пока еще нет побед над датчанами. Да еще и пять поражений в шести матчах против них.

Словенцы упрутся, но еще надо выдержать первый тайм

Словения практически не обладает звездами в составе, но играет прилично – из 21 последнего матча проиграла всего два, а выиграла 13, причем из соперников совсем низкого уровня были только Фареры и Мальта. Дания – фаворит, но словенцы точно упрутся. Возможно, и фора +1 с 1.59 на них сыграет. А если идти дальше, есть и 1Х за 2.10.

У датчан своя красивая статистика – ноль поражений в первых таймах квалификации, да еще и разница мячей 11:2. Словенцы проигрывали дважды. Фора -0.25 на первый тайм Дании идет за 1.88.

Еще Дания – главная команда отбора по количеству угловых и вторая по среднему (8,2). Словения же подает их гораздо реже – 3,8. Есть фора по угловым -1.5 на датчан за 1.74. Или даже -2.5 за 2.15.

Коэффициенты повыше там, где пенальти

Расмус Хейлунд подходит к Евро с десятью голами в «МЮ» и всего одним мячом за почти год в сборной. Но прошлым летом словенцам он как раз забил. Сейчас его гол котируется за 2.70.

Еще интересно – два из прошлых трех крупных турниров Дания открывала с пенальти в ее игре, причем незабитых: на ЧМ-2018 промахнулся перуанец Кристиан Куэва, а через три года на Евро не забил уже датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг. Пенальти в игре Словении и Дании оценивается в 3.00, а незабитый – в 8.70. Но вы и так понимаете, как стоит относиться к подобным раскладам – это сильный риск.

Здесь же – вечные низы Дании в последних стартовых играх: 1:0 на Евро-2012, 1:0 на ЧМ-2018, 0:1 на Евро-2020, 0:0 на ЧМ-2022. Что дают на ТМ1.5 в первой игре Евро-2024? Солидные 2.85.

Матч состоится 16 июня в 19:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin