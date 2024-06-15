Сербия – Англия: фора сербов по голам и угловым, пенальти англичан за 4.50

Команды закроют третий игровой день на поле «Фелтинс-Арены» в Гельзенкирхене, это произойдет 16 июня. Ранее из их группы сыграют Словения и Дания.

Сербы вышли напрямую, выиграв только половину матчей в квалификации. Англия победила в шести из восьми и ни одного не проиграла. С 2003-го команды вообще не встречались, а югославам англичане уступали последний раз совсем давно – в полуфинале Евро-1968.

Из последних 11 матчей перед Евро сербы выиграли четыре, но проиграли сразу пять. Англичане выглядели невыразительно в последних пяти – победили однажды. В общем, фанаты обеих сборных не слишком довольны своими командами.

Фора на Сербию крупновата, как и с угловыми

Англия – фаворит с 1.46 на победу, но у Сербии крепкий состав, который потенциально достаточно силен, а в силовой борьбе мало кому уступит. Фора +1.5 на сербов идет за 1.59.

Если мы все же больше думаем о трудной победе англичан, то ТМ2.75 за 1.70 в этом случае выглядит интересно. Хотя именно верхи в матчах Сербии проходят чаще, а у Англии – случаются наполовину. Но в стартовой игре Евро едва ли команды будут рисковать. Да и Англия при Саутгейте на больших турнирах верхи гоняет совсем нечасто.

Любопытно, что в квалификации Сербия чаще подавала угловые (5,88 в среднем), чем Англия (4,5). Причем касалось это и выездных игр – в них статистика еще выразительнее: 5,5 против 3.5. Плюсовую фору по угловым дают именно на Сербию: например, +2.5 за 1.63.

У Англии опять будет пенальти?

Харри Кейн забил в восьми из последних 11 матчей за Англию – всего десять голов. Забьет Сербии – 1.85. А если дубль? Тут коэффициент взметнулся до 5.36.

Есть и вариант, что англичане поведут в счете после гола Кейна – сразу за 3.10. Аналогичный вариант с мячом Букайо Саки – 5.60.

Еще момент – Англия часто бьет пенальти. В квалификации – чаще всех (пять раз) плюс еще два добавила в товарищеских играх в 2024-м. Пенальти в матче оценивается за 2.70, а вариант с тем, что первый в нем пробьет Англия – 3.50. А если реализует первый пенальти – 4.50.

Пять последних матчей

● Англия – Сербия и Черногория 2:1

● Англия – Югославия 2:1

● Югославия – Англия 1:4

● Англия – Югославия 2:0

● Югославия – Англия 2:2

Начало матча 16 июня в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Linnea Rheborg