Австрия – Франция: Рангник и Мбаппе обеспечат «верховой» матч, нюанс по карточкам

В понедельник, 17 июня, день закроет первый матч в группе D – втором по силе квартете на бумаге, но, возможно, и первым в реальности. Франция проверит выстроенный прессинг Австрии Ральфа Рангника. Коэффициент ниже 6.00 на австрийцев не опускается.

Франция – второй фаворит Евро, но с нюансами

Команда Дидье Дешама имеет один из самых глубоких составов на турнире, Килиана Мбаппе, но динамика последних матчей несколько настораживает. Франция не обыграла Канаду, пропустила два мяча от Чили и вчистую уступила Германии – отнюдь не похоже на симптомы чемпионской игры.

Ключевой фактор – состояние Килиана. Нападающий не выходил в стартовом составе на матч с Канадой. Журналисты писали о болях в спине.

У Франции в квалификации не было существенных закономерностей, так как соперники сильно различались по стилю: смелые Нидерланды, но осторожные Ирландия и Греция.

Австрия – кандидат на сенсацию

Австрию поспешили отправить на третье место в группе D, но с этим мнением можно поспорить. Рангник за два года создал свою традиционную прессинг-машину без звезд, однако с пониманием принципов. Отсюда результат – отменная квалификация, где Швеция была оставлена за бортом, а Бельгии удалось забить три гола.

В товарищеских матчах так вовсе концерт: шесть голов в ворота Турции, закономерная победа над Германией, обыграны Сербия и Словакия. В последних семи встречах – шесть побед.

Команды сыграют открыто?

Вероятно, что Рангник не откажется от смелой игры против Франции. А это уже дает реальные основания рассчитывать на открытый сценарий. Букмекеры на удивление выставляют только базовый тотал в 2.5 гола.

● Первая ставка – на «верховой» матч. Австрия может дать Франции пространство. Команда с Рангником забивает почти в каждой игре. Коэффициент – 1.80.

● Не просматривается легкая победа Франции. Австрия побеждала Германию, а коллектив Дешама в 2024 году только мучился на футбольном поле. Исход на Австрию с форой (+1.5) идет в линии за 1.55.

● Любопытная история по желтым карточкам. У Франции в квалификации был неожиданный перебор предупреждений относительно средних показателей: больше 2.5 в четырех последних играх из пяти. А в этом матче дают 1.55 на общий такой же «верховой» тотал по карточкам.

Пять последних матчей

● 2022. Франция – Австрия – 2:0. ● 2022. Австрия – Франция – 1:1. ● 2009. Франция – Австрия – 3:1. ● 2008. Австрия – Франция – 3:1. ● 2007. Франция – Австрия – 1:0.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Christian Hofer, Dean Mouhtaropoulos