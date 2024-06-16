Вегорст вытащил победу Нидерландов. Утром так и сказал девушке: забью в концовке!

Враг Месси визуализирует успехи.

Нидерланды обыграли Польшу в первом туре Евро (2:1), но не так уверенно, как все ждали. Победу молодой, талантливой, но засомневавшейся команде принес Ваут Вегорст.

Одно касание большого форварда – гол. Это уже стандарт уверенности от главного джокера Роналда Кумана. «Мы должны обнять Ваута», – после игры автор первого гола Коди Гакпо был в восторге.

Причем сам Вегорст-то не сомневался, что забьет. Признался: «Я знал, что это произойдет. Могу показать вам сообщения в вотсапе. Утром я написал своей девушке: «Приблизительно за 20 минут до финального свистка счет будет 0:0 или 1:1, а потом... Мой гол случился чуть позже, но все же».

Этот самоуверенный тип в сборной – крайне эффективный инструмент.

Вегорст тащит не первый раз: дубль Аргентине на ЧМ, четыре гола за 72 минуты в этом году

Вегорст забил в этот раз на 83-й минуте, хотя случались в его карьере мячи позднее и важнее. История с Аргентиной на ЧМ-2022 вряд ли забылась: тогда нападающий выскочил в четвертьфинале, оформил хитрейший дубль на 11-й добавленной минуте и очень сильно разозлил Лео Месси .

Аргентинец редко показывает эмоции – тогда было исключение. Будущий чемпион мира даже отказался пожимать сопернику руку, усомнившись в интеллектуальных способностях форварда. «Иди отсюда, придурок!», – эти слова попали в кадр.

Но вообще у Вегорста явно особая мотивация в сборной. Суммарно 11 голов в 33 матчах за Нидерланды. Причем только три – в первом тайме, а шесть – после 75-й минуты!

Оцените, как он разгонялся в 2024-м к Евро, оттачивал статус суперзапасного: три гола за четыре товарняка, в них 13, 15, 28 и 6 минут в игре. Вместе с голом в первом туре Евро – четыре мяча за 72 минуты на поле!

В твиттере обещали сто фунтов, если Вегорст забьет. Упс – а пост пропал

Забавная история из твиттера. Болельщик «Манчестер Юнайтед», где еще недавно играл сам Ваут, пообещал 100 фунтов всем, кто поставит лайк под его записью, если Вегорст забьет в конце матча.

Число сердечек полетело к 10 тысячам, но финал грустный – пользователь просто снес пост.

Кажется, никто не получит сто фунтов.

Иначе автору твита пришлось бы разориться на миллион.

Букмекеров не провести: верят в Вегорста, как и в любого запасного форварда

Знаете, кто не удивлен голам Вегорста? Букмекеры.

Их систему сложно обмануть. Перед матчем поставить на мяч от экстренного бомбардира можно было максимум за коэффициент 3.50. Это стандартная перестраховка от букмекеров: любой нападающий, даже очевидный резервист без шансов выхода в линии – до 10.00. Если на поле так и не появляется – возврат.

С Ваутом букмекеров не провести: все же знали, что нападающий забивал в товарищеских матчах, поэтому он был в пятерке фаворитов на гол и в игре с Польшей.

Не будет красивых скриншотов и с лайв-ставками. Нидерланды давили, у них было преимущество, забил он все же на 83-й минуте, а не 93-й. В таком случае коэффициенты на фаворита не поднимаются выше 4.00.

Что надо знать про Вегорста: личные тренеры, зацикленность на развитии и аренда в «МЮ»

В отличие от сборной, в клубной карьере у Вегорста не все гладко.

Последний год он провел в аренде в «Хоффенхайме», забил семь мячей, но о выкупе речи нет.

У него до сих пор контракт с «Бернли». Именно поэтому Вегорст переходил в «Манчестер Юнайтед» – на помощь Эрику тен Хагу. Зацепил на память Кубок лиги, а вот в АПЛ так ни разу и не забил за 17 матчей. Поэтому «МЮ» его и не оставил.

До 28 лет Ваут провел всего 50 минут за сборную Нидерландов, прорывом стал Евро-2020. И вот почему:

● У Вегорста несколько личных тренеров и психологов. Он даже отказывался пить протеиновые коктейли в клубе, считая, что его личные коучи справляются лучше.

● Ваут дико скоцентрирован на футболе и себе: «Я одиночка. Слишком сконцентрирован на себе. У меня есть пара друзей, но вся моя жизнь вертится вокруг футбола. Я думаю о футболе 24 часа в сутки».

● Вегорст визуализировал поездку на Евро-2020: «Мы заставили его поверить в это. Тело делает только то, во что верит мозг. Это не визуализация, а программирование. Мы вселили веру в его голову».

Интересно, визуализировал ли Вегорст гол в финале Евро? Пока помог сделать шаг в плей-офф.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey