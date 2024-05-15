Миранчук – в финале Кубка Италии против «Ювентуса». «Аталанта» – фаворит, но голы совсем не ждут

«Аталанта» и «Ювентус» разыграют Кубок Италии вечером 15 мая. Будет ли это первый зарубежный трофей Алексея Миранчука или же «Юве» вытянет неровный для себя сезон?

«Юве» – рекордсмен по кубкам, «Аталанта» выигрывала только 61 год назад

Это 77-й розыгрыш Кубка Италии. Больше всего побед у «Ювентуса» – 14, пять из которых состоялись в последние десять лет. Ближайшие преследователи – «Рома» и «Интер», у них по девять кубков.

У «Аталанты» только один трофей, которого клуб добился в далеком 1963-м. Тогда в финале был побежден «Торино» (3:1) с хет-триком будущего чемпиона Европы-1968 Анджело Доменгини.

С тех пор «Аталанта» четырежды выходила в финал (сейчас – пятый раз), но не побеждала. В последнее время было два из них – 0:2 от «Лацио» в 2019-м и 1:2 от «Ювентуса» через пару лет.

«Аталанта» на подъеме, «Юве» много пропускает

«Аталанта» провела нестабильную осень, но круто добавила зимой с восемью победами в девяти матчах. Дальше было только три в 12 играх, но за последний месяц у команды все хорошо: выиграли четыре матча из четырех в Серии А, прошли в финалы Лиги Европы и Кубка Италии.

«Ювентус», напротив, замечательно провел четыре месяца, выиграв 15 матчей на отрезке из 18 и не проиграв ни разу. Но в следующих 17 с конца января было лишь три победы.

Всухую «Ювентус» за это время сыграл только пять раз. Команда стала часто пропускать. «Аталанта» же забивает минимум дважды в восьми из последних десяти игр.

«Аталанта» ослаблена отсутствием Скамакки

Хосе Паломино, Эмил Хольм и Сеад Колашинац – потери «Аталанты, остается вопрос по Рафаэлу Толои, плюс дисквалифицирован Джанлука Скамакка. Уж он бы точно пригодился – забивал в девяти из последних 14 матчей.

У «Ювентуса» травмированы Маттиа Де Шильо, остается вопрос по выходу Кенана Йылдыза и Алекса Сандро. Не сыграет Мануэль Локателли – бан.

Выйдет ли Миранчук?

Во многих превью в стартовый состав «Аталанты» Миранчук не включен. И это несмотря на перестановки в атакующей линии из-за дисквалификации Скамакки.

Россиянин здорово начал календарный год – с 2+3 в семи играх. А затем добавил 1+4 в марте. Но последнее результативное действие в этом месяце и осталось. С тех пор – десять игр без голов и голевых передач, но и в старте выходов было всего три.

Наиболее вероятно, что Миранчук получит игровое время после выхода на замену. Вопрос, когда это произойдет.

«Аталанта» – фаворит матча

Букмекеры считают, что именно у «Аталанты» больше шансов победить – 1.74 на это событие против 2.04 у «Ювентуса». Победа в основное время – 2.63 на «Аталанту», 3.26 – на «Ювентус».

Голы от этого матча не ждут – ТМ2.5 идет за 1.65, а ТБ2.5 – за высоченные 2.53. Отсюда и 1.98 на «обе забьют» и 2.12 на голы в обоих таймах.

Так как «Ювентус» теперь редко играет сухие матчи, а «Аталанта» забивает не менее двух, то ее ТБ1 в матче котируют за 1.78.

Матч пройдет 15 мая, начало – в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages /Alessandro Sabattini; Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press