Три финала еврокубков: два неожиданных победителя из трех, но с голами букмекеры угадали больше

Евросезон официально окончен – все три еврокубковых турнира завершились, за 11 дней прошли три финала.

Оправдали ли эти финалы все прогнозы? Напомним, какими были расклады сразу после полуфиналов:

Лига Европы: сразу неожиданность – прогнозировали победу «Байера»

«Байер» после вылета «Ливерпуля» стал однозначным фаворитом ЛЕ, даже прямая победа немцев оценивалась низковато – 1.67. В итоге вышло все наоборот – «Аталанта» укатала «Байер» 3:0, попутно растоптав почти все его главные тренды.

У итальянцев же прошли 5.00 на победу в основное время. Чудеса.

В голы в этой паре вполне верили – ТБ2.5 котировался за 1.75. Впрочем, забить «Байеру» все никак не удавалось, а свой хет-трик Адемола Лукман оформил на 75-й минуте. Но верх прошел.

Лига конференций: и тут тоже победил не фаворит

Больше верили в «Фиорентину», чем в «Олимпиакос», но не были уверены в победе за 90 минут – в 2.23 она оценивалась у итальянцев. Матч же был незрелищным и прошел почти без моментов, а решающий гол незадолго до возможной серии пенальти все же забил главный герой сезона в ЛК Аюб Эль-Кааби.

И пенальти не случилось. «Олимпиакос» забрал трофей за 2.33.

Но по голам расклады были верны. Изначально коэффициент на ТМ2.5 был высоковат – 1.82, а потом сползал до 1.70 и 1.65. В любом случае, он был меньше, чем на ТБ2.5.

Лига чемпионов: предсказуемая победа фаворита, хоть и непростая

1.34 на итоговую победу «Реала» против «Боруссии» – и проход. 1.65 на успех «Реала» в основное время – и проход. Как «Реал» ни играл с огнем до 74-й минуты, свои два он забил и забрал трофей.

Совсем скучно и предсказуемо.

Что с голами? Ну, ждали большего. Вероятно, гола от «Боруссии», так как ТБ2.5 изначально шел за 1.68. Он не случился, как и верх.

Итог – фаворит победил только один, с голами угадали дважды

Только в ЛЧ предматчевые расклады о победителе сбылись – «Реал» победил, как и предполагалось. В ЛЕ и ЛК финалы сложились против ожидания – непобедимый «Байер» гениально распяла «Аталанта», а нерешительную «Фиорентину» домучил «Олимпиакос».

3:0, 2:0 и 1:0 в дополнительное время. Прошел верх в финале ЛЕ, но игру верховой назвать было сложно. Два гола в решающем матче ЛЧ – едва ли «Реал» наиграл на оба. В ЛК так вообще ни одного мяча до 116-й. И при всей неяркости финалов никто не дотерпел до серии пенальти. Хотя итальянцы и греки были близки.

Все три еврокубка в сезоне-2024/25 меняют формат на лиговый с 36 командами. В ЛЧ уже можно найти первых фаворитов: 3.75 на «Ман Сити», 4.50 на «Реал», 9.00 на «Баварию» и «Арсенал», 13.00 на «Барселону». До двадцатки – еще три команды: 15.00 на «Ливерпуль» и «ПСЖ», 17.00 – на «Байер».

Напомним, финал ЛЧ в 2025-м намечен на 31 мая в Мюнхене, ЛЕ – 21 мая в Бильбао, а ЛК – между ними 28 мая во Вроцлаве.

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Фото: Panagiotis Moschandreou/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press