Открываем неделю: главный фаворит Евро выходит на поле, Хорватия проверит ветеранов, опасный соперник у Медведева

Клубный футбольный сезон завершен. Теперь внимание полностью переключается на сборные. Национальные команды начинают разминочные две недели в преддверии Евро-2024. Англия и Хорватия покажут наработки уже в понедельник.

Большая неделя в теннисе на «Ролан Гаррос». 3 июня определятся восемь лучших представительниц у женщин и первые четвертьфиналисты у мужчин.

Англия продолжит линию Саутгейта

Сборная «Трех львов», вероятно, попрощается с Гаретом Саутгейтом после Евро-2024. Тренер выходит на финишную прямую с великолепной командой: Англию ставят в линии на итоговую победу на чемпионате Европы выше всех – опередили даже Францию.

У англичан выдающийся состав по именам в атаке, но не хватает баланса в защите. Кроме того, традиционный факт, раздражающий болельщиков, касается тактики тренера. Англия, несмотря на звезд в атакующей линии, на больших турнирах идет в числе лидеров по игре на тотал меньше.

Сомнительно, что случится голевой прорыв и против Боснии и Герцеговины. Гости уступили в решающем стыковом матче Евро Украине. Фактически у сборной наступает новый цикл. У двух команд на текущий момент живы тренды на тотал меньше 3.5 голов. Боснийцы только в двух встречах из девяти играли очень результативно: предсказуемо попали под разгром от Португалии и неожиданно – от Люксембурга. Коэффициент на то, что соперники суммарно не забьют четыре гола – 1.70.

Ожили ли хорваты?

Сборная Хорватии вынуждает беспокоиться перед Евро-2024. Лидеры не молодеют, а квалификационный турнир был очень близок к провалу. «Шашечные» финишировали в своей группе ниже Турции. Понятно, что в первом товарищеском матче не будет Луки Модрича.

Македонцы предсказуемо не квалифицировались на крупный турнир, но в своем стиле помучили соперников выше классом: отобрали очки у Англии и Италии, забили два гола Украине дома.

В линии коэффициент на Хорватию – 1.25. Хозяева имеют очевидный «низовой» тренд (7 матчей из 9). Неплохой выбор на эту игру – победа Северной Македонии с форой (+2) за 1.50.

Разминка для Шотландии

Шотландцы выбрали любопытную стратегию подготовки к турниру. Редко участники Евро играют против очевидных аутсайдеров, но здесь обратный пример – в соперниках Гибралтар. На самую крупную победу в истории Шотландии рассчитывать точно не приходится: рекорд стоит с 1901-го года после разгрома Ирландии со счетом 11:0.

Интересно, что некоторые букмекеры не принимают ставки на чистую победу команды Стива Кларка. Гибралтар проиграл во всех матчах квалификации, пропуская по четыре-пять голов от Греции и Ирландии, – сборных, далеких от атакующего стиля. А последний мяч островитяне забивали в 2022-м году…

Ставка на победу Шотландии с форой (-3) предлагается за 1.50.

Недооцененный Медведев

Даниил Медведев до четвертого круга на «Ролан Гаррос» не испытал серьезных проблем, выигрывая у крепких соперников с запасом, но по-прежнему не входит даже в пятерку фаворитов турнира. Алекс де Минаур – относительно удобный оппонент для россиянина: счет личных встреч 6:2, оба поражения были в упорной борьбе.

Важный фактор – австралиец никогда не преуспевал на грунтовых кортах. Выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – лучший результат в карьере. В прошлом сезоне вовсе имел отрицательный показатель побед и поражений на грунте. Коэффициент 1.60 на Медведева в такой ситуации выглядит достойно.

Ставки на Спортсе

Три финала еврокубков: два неожиданных победителя из трех, но с голами букмекеры угадали больше

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Alex Grimm