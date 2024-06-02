«Зенит» выиграл финал Кубка, уступая к 81-й минуте. К концу матча коэффициент на его победу скакнул до 11.00

«Зенит» стал обладателем Кубка России, победив в финале «Балтику» со счетом 2:1. Супердрама: до 81-й минуты чемпион уступал калининградцам, но потом забил дважды.

5.90 при 0:1 – и 11.00 на финише

Алекс Фернандес вывел вперед «Балтику» на 40-й минуте, потом был отмененный гол Вендела уже во втором тайме. И все-таки победу «Зениту» принесли два защитника – Нино на 81-й, а Алип – на 90+5.

«Зенит» был безоговорочным фаворитом перед игрой, а во время матча вот как менялись коэффициенты на его победу:

Что прошло из вариантов на эту игру:

● Зенитовские 1.25 на завоевание трофея по итогам финала и 1.49 на прямую победу.

● ТБ2.5 за 2.13 – буквально в последние секунды. Как и «обе забьют» за 2.28. И «Балтика» забьет» за 1.95.

● По таймам: победа «Балтики» в одном из них – за 3.78, победа «Зенита» во втором – за 1.82.

Закончилось ожидаемо – победой «Зенита», но интрига жила весь матч – что очень здорово для финала.

«Зенит» был главным фаворитом Кубка – его и выиграл

Еще перед стартом турнира на победу «Зенита» в Кубке давали 4.00, дальше шли ЦСКА с 6.00 и «Спартак» с 7.00. «Балтика», которой не хватило до триумфа 15 минут, котировалась за 51.00!

«Зенит» оставался главным фаворитом турнира весь сезон. Вот так менялись коэффициенты:

А вот такие котировки уже есть на следующий турнир – в сезоне-2024/25. Кто главный фаворит там – догадаться несложно:

Чуть позже станут известны результаты жеребьевки нового розыгрыша Кубка. А со старым – прощаемся.

Ставки на Спортсе

«Реал» забил во всех матчах ЛЧ, в финале нет «верхового» тотала шесть лет

«Цена одного клиента – 15 тысяч рублей». Что мы узнали из фильма о букмекерах

Фото: РИА Новости /Александр Вильф